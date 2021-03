Zemřel legendární komentátor formule 1 Murray Walker

„Národní poklad, komunikační génius, legenda formule 1,“ charakterizoval jej jeho dlouholetý spolukomentátor a bývalý jezdec formule 1 Martin Brundle.

Birminghamský rodák Murray Walker (1923-2021) sloužil za druhé světové války u pěchoty a později u tankistů. Po válce po otcově vzoru krátce závodil na motocyklech, po nepříliš výrazných úspěších se vydal na dráhu komentátora. První automobilový závod pro BBC komentoval už v roce 1949 v britském Silverstonu, později se zaměřil především na závody motocyklů. Formuli 1 komentoval příležitostně od počátku 70. let, na plný úvazek od roku 1978. Na pozici spolukomentátora se po jeho boku vystřídalo několik bývalých jezdců formule 1, přičemž nejznámější dvojice tvořil v letech 1980 až 1993 s Jamesem Huntem a od roku 1997 s Martinem Brundelem.

It’s with great sadness we share the news of the passing of BRDC Associate Member Murray Walker OBE.



A friend, a true motorsport legend, the nations favourite commentator and a contagious smile.



We thank Murray for all he has done for our community.



RIP our friend. pic.twitter.com/3Of3Ia3nMB