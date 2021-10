Černé dny slavných United: Ostudný debakl s rivalem, nekompetentní trenér rezignovat nehodlá

Nejlepší klub na světě? Bývávalo. Teď Manchester United řeší úplně jiné problémy. Mužstvo se i přes příchod velkých hvězd neprezentuje jasným herním stylem, má problém přehrávat slabší, a když dojde na konfrontaci se silnými, skončí to fiaskem. Tak jako v neděli, když United před vlastními diváky zničil nenáviděný Liverpool poměrem 5:0.

Ole Gunnar Solskjaer to měl u některých diváků a fanoušků nahnuté dlouhodobě. Vyčítali mu nedostatečnou taktickou vyspělost a neschopnost reagovat na vývoj utkání. Ani tři roky po jeho příchodu do klubu neregistrujeme u United jasný herní systém. Zlí jazykové s oblibou tvrdí, že se na Old Trafford hraje stylem No tactics, just vibes – žádná taktika, jen chemie. To naráží na fakt, že Solskjaer sází jen na to, že si velké ofenzivní hvězdy vepředu vzájemně vyhoví. Už ale nepřináší strukturu či systémové řešení, jak soupeře porazit.

Mnozí měli jasno v tom, že křeslo trenéra Rudých ďáblů mu přinesla jen hráčská minulost v klubu – vždyť coby „zlatý náhradník“ Manchesteru v roce 1999 dvěma góly vystřelil vítězství v Lize mistrů. Jeho kariéra coby trenéra však slavná není, a když dojde na srovnání s kolegy jinde, rozdíl o to víc praští do očí.

Manchester United, Manchester City, Chelsea a Liverpool. Čtyři nejsilnější celky v Anglii, kvarteto gigantů, které chce rok co rok bojovat o Premier League a zároveň všechny další trofeje, které jsou na světě k mání. Jeden má na lavičce geniálního Pepa Guardiolu, dalšího uznávaného Jürgena Kloppa, třetí superchytrého Thomase Tuchela. A United? Bývalého hráče, který svému mužstvu za tři roky nevtiskl jasnou tvář.

Po nedělním debaklu s Liverpoolem, když Solskjaera od vyššího výprasku uchránila jen skutečnost, že hosté z Anfieldu druhou půli viditelně vypustili, to vypadalo, že Nora na manažerské židli už nic neudrží. „Je to ten nejčernější den,“ litoval kouč United bezprostředně po zápase. Zároveň ale všechny ubezpečil, že rezignovat rozhodně nehodlá.

„Věřím si, věřím, že se blížíme tomu, čeho chceme s klubem dosáhnout, vyvíjíme se,“ uvedl. Fanoušci ale možná doufali, že vedení bude mít názor jiný a trenérovi v pondělí podepíše výpověď. To se ale zatím nestalo. Éterem létají jména jako Antonio Conte či Zinedine Zidane, lodivodem United je ale stále norský internacionál.

Je ale nad slunce jasné, že pokud chtějí být na Old Trafford zase nejlepším týmem světa, ke změně dříve nebo později dojít musí.