Zvažovat nabídku Sparty nebylo příliš náročné, říká nový trenér Vrba

Fotbalová Sparta Praha odvolala od A-týmu kvůli zhoršeným výkonům a výsledkům mužstva trenéra Václava Kotala. Na lavičce ho nahradil bývalý kouč české reprezentace či Plzně Pavel Vrba. Délku smlouvy s ním Letenští nezveřejnili. Pro Vrbu nebylo těžké zvážit nabídku. Přestože v minulosti koučoval plzeňského rivala, věří, že ho fanoušci pražského celku budou hodnotit podle toho, co s novým týmem dokáže.

„Nebylo to zas tak náročné. Není v Česku moc klubů, kde bych chtěl teď pracovat. Sparta mezi ně samozřejmě patří, sportovně mě to bude naplňovat. Doufám ale hlavně, že i já budu naplňovat očekávání vedení,“ řekl sedmapadesátiletý Vrba v rozhovoru pro klubovou televizi.

Nemá obavu z toho, jak ho sparťanští příznivci přijmou. „Věřím, že mě budou fanoušci hodnotit podle toho, co udělám pro Spartu. Jestli mě neměli rádi, když jsem trénoval Plzeň, tak to samozřejmě respektuju, nedivím se tomu. Ale práce trenéra je taková, že občas jste někde a pak zas někde jinde. Chci být hodnocený hlavně za to, jak budu pracovat a působit ve Spartě,“ uvedl Vrba.

„Beru Spartu jako velkoklub. Jsou tady tři čtyři top kluby a Sparta je mezi nimi. Chtěl bych tu uhrát něco, co už Sparta dlouho neuhrála,“ prohlásil Vrba, o něhož Pražané usilovali už v minulosti.

Cíle má stejné jako klubové vedení. „Dali jsme si časový harmonogram, který chceme plnit. Budu se snažit, abych ambice vedení naplnil a abychom byli úspěšní,“ konstatoval Vrba, který s Plzní vybojoval tři mistrovské tituly a třikrát si s ní zahrál základní skupinu Ligy mistrů.

Těší se na první trénink s mužstvem. „Zatím spíš řeším věci s vedením klubu. Hlavně už se těším na čtvrtek, kdy se konečně potkám s hráči a budeme na hřišti. Zatím je to každopádně příjemné,“ řekl bývalý trenér české reprezentace, ruského klubu Anži Machačkala či bulharského celku Ludogorec Razgrad, kde před příchodem na Letnou působil naposledy.

Některé současné hráče Sparty jako Bořka Dočkala, Ladislava Krejčího staršího či Davida Pavelku pamatuje z národního týmu. „Je pravda, že s některými z nich jsem se setkal v reprezentaci. Ty první kroky asi povedou k nim. Chci se o mužstvu dozvědět všechny důležité informace. Sami víte, že fotbal je i o vztazích v týmu, a pokud tohle bude fungovat, tak přijde i dobrá hra a úspěchy,“ uvedl Vrba.

Poprvé povede Spartu, která na vedoucí Slavii ztrácí 12 bodů, v nedělním ligovém duelu v Olomouci. „Přiznám se, že to zatím všechno proběhlo hekticky. Zatím jsem neřešil věci ohledně víkendového zápasu. Teprve budu sledovat soupeře a konzultovat to s hráči,“ prohlásil přerovský rodák.

„Je pravda, že dostávám mužstvo tři dny před zápasem, ale vím, že jsou dobře připraveni, dobře trénovaní. Všichni víme, že v Olomouci to bude důležitý zápas a budeme tam chtít okamžitě uspět,“ dodal Vrba.

„Jsem rád, že mě Sparta oslovila. Je to klub s nejvyššími ambicemi. Věřím, že tyto ambice, o kterých jsme se s vedením klubu bavili, naplníme. A budeme spokojení my všichni: tým, vedení i fanoušci“ uvedl pro sparťanský web Vrba.

Kotal převzal A-tým Sparty před rokem v únoru poté, co Letenští v prvním kole jarní sezony podlehli doma Liberci 0:2. Osmašedesátiletý kouč následně Pražany pozvedl, posunul je na konečné třetí místo ligové tabulky a vyhrál s nimi domácí pohár MOL Cup.

Letenští si pod jeho vedením na podzim po čtyřech letech zahráli skupinu Evropské ligy a dvakrát porazili Celtic Glasgow. V poslední době se jim ale přestalo herně dařit. Ve čtyřech kolech jarní části získali sedm bodů, naposledy prohráli doma 0:1 s Bohemians 1905 a na vedoucí celek tabulky Slavii ztrácejí z třetího místa už 12 bodů.

„Rozhodnutí o odvolání trenéra se rodilo velmi těžce, jsme vděční za to, co trenér při práci s týmem dokázal. Ale dospěli jsme k názoru, že jsou ohroženy naše cíle do zbytku sezony. Zároveň jsme sledovali negativní vývoj v herním projevu, a proto jsme k tomuto kroku přistoupili,“ uvedl pro klubový web sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

Vrba se vrací do české ligy po více než roce. Předloni v prosinci skončil v Plzni a naposledy působil v bulharském Ludogorci Razgrad, kde skončil v říjnu. Zkušený kouč je hlavním strůjcem úspěšné dekády sparťanského rivala Plzně, s níž získal tři ligové tituly a třikrát si s ní zahrál skupinu Ligy mistrů. V sezoně 2003/04 coby asistent trenéra byl u titulu Baníku Ostrava, následně působil na Slovensku u týmů Púchova a Žiliny. Krátce trénoval také ruskou Machačkalu. U reprezentace byl od prosince 2013 do června 2016 a dovedl ji na mistrovství Evropy. V české lize odkoučoval 247 zápasů.

„Pavel Vrba je v první řadě velký fotbalový odborník. Jeho hra je založena na jasných principech, které se shodují s našimi klubovými. Týmy, které vedl, se vždy prezentovaly kvalitní výstavbou hry a vyváženou ofenzivou a defenzivou. A je to trenér, který je zvyklý vyhrávat,“ uvedl Rosický.

Kotal, který byl nejstarším aktivním ligovým trenérem, do týmu zařazoval více mladíků. Na druhou stranu zřejmě nenašel společnou řeč mimo jiné s kapitánem Bořkem Dočkalem, který v posledních dvou utkáních začal jen na lavičce.