Argentina je po výhře na MS v žebříčku FIFA druhá, prezident hájil zpackané oslavy

Fotbalisté Argentiny se po zisku titulu mistrů světa posunuli v žebříčku mezinárodní federace FIFA o jednu příčku na druhé místo za vedoucí Brazílii. Francie si navzdory porážce ve finále polepšila na třetí pozici. Česká reprezentace si oproti říjnovému vydání pohoršila o tři místa a je 38. Žebříček dnes na svém webu zveřejnila FIFA. Příští podobu žebříčku představí na jaře.

Argentina ovládla světový šampionát potřetí v historii po letech 1978 a 1986. Do turnaje v Kataru vstoupila překvapivou porážkou 1:2 od Saúdské Arábie, ale poté už nezaváhala.

K triumfu ji sedmi góly dotáhl Lionel Messi. Pětatřicetiletý útočník Paris St. Germain byl jako první hráč v dějinách podruhé vyhlášen nejlepším hráčem MS. V nedělním finále se trefil dvakrát, navíc nezaváhal ani ve vítězném penaltovém rozstřelu.

Argentina nyní ztrácí 2,39 bodu na Brazílii, která žebříček vede od března. „Kanárci“ na MS vypadli ve čtvrtfinále po penaltách s pozdějšími držiteli bronzu Chorvaty. Pětinásobní světoví šampioni naposledy turnaj ovládli v roce 2002.

Oslavy argentinského triumfu v Buenos Aires | zdroj: Profimedia

Ze druhé na čtvrtou příčku klesla Belgie. Obhájce bronzu vypadl v Kataru už ve skupině. Páté místo udržela Anglie, jež ve čtvrtfinále nestačila na Francii. Na šesté místo se posunuli Nizozemci a na sedmé Chorvati. Největší překvapení uplynulého MS Maroko, které čtvrtým místem vybojovalo nejlepší výsledek afrického týmu v historii, poskočilo z 22. pozice na jedenáctou. Zatímco Argentina si oproti předchozímu žebříčku polepšila o 64,50 bodu, Maroko dokonce o 108,85.

Čeští fotbalisté si pohoršili o 1,60 bodu. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého sehráli v listopadu dva přípravné duely. Nejprve doma zdolali 5:0 Faerské ostrovy, s nimiž se utkají v kvalifikaci o Euro 2024, a následně prohráli v Turecku 1:2.

Argentinský prezident obhajoval oslavy v Buenos Aires po výhře na MS

Argentinský prezident Alberto Fernández obhajoval úterní bouřlivé oslavy titulu fotbalových mistrů světa v ulicích Buenos Aires, během nichž došlo i k potyčkám fanoušků s policií a zranilo se nejméně osm lidí. Oficiální akce navíc byla kvůli organizačnímu chaosu předčasně ukončena. „Když vidíte to štěstí, které zaplavilo ulice, tak byl cíl splněn,“ prohlásil Fernández.

Do ulic Buenos Aires se podle policejní odhadů vydalo až pět milionů lidí. Policie musela zasahovat u obelisku na Náměstí republiky, kde měly oslavy s hráči vyvrcholit. Podle původních plánů měl otevřený autobus s týmem urazit 74 kilometrů, jízda skrz davy ale pokračovala jen velmi pomalu a po pouhých 12 kilometrech museli fotbalisté pro závěrečnou část cesty přesednout do vrtulníků.

Rozhodnutí nepokračovat v přesunu autobusem padlo i z bezpečnostních důvodů. Někteří lidé se pokusili během přejezdu kolem mostů skákat na střechu autobusu mezi hráče. „Cílem bylo ochránit hráče. Nejen proto, že se jim mohlo něco stát, když se k nim tolik lidí snažilo dostat,“ řekl ministr pro bezpečnost Aníbal Fernández.

Už předem varoval, že oslavy na tradičním místě u obelisku na Náměstí republiky jsou chyba. „Podívejte se na fotky. Představte si uprostřed toho davu autobus. Musí vám být jasné, že by se odtamtud nedostali šest dnů,“ prohlásil Fernández.

Chaos v Buenos Aires ovlivnil také plány třetího největšího města v zemi Rosaria, které chystalo vlastní oslavy pro svého rodáka Lionela Messiho. Nakonec i s ohledem na úterní události padlo rozhodnutí od nich upustit, představitelé města byli upozorněni, že hráči už chtějí dát přednost odpočinku.

Nyní už fotbaloví mistři světa tráví čas s rodinami a přáteli. Ze sídla fotbalové federace na předměstí Buenos Aires se letecky vydali domů. Hvězdný Messi, který byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje v Kataru, odletěl do Rosaria s dalším místním rodákem Ángelem Di Maríou. Na tamním letišti Messi nasedl do helikoptéry a zamířil do svého domova ve Funesu v provincii Santa Fe. Videa na sociálních sítích zachytila jeho příjezd a dům v obležení fanoušků.