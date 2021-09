Cristiano Ronaldo je historicky nejlepším reprezentačním střelcem

Hvězdný Cristiano Ronaldo dvěma góly v závěru zařídil fotbalistům Portugalska v kvalifikaci o mistrovství světa obrat a výhru 2:1 nad Irskem. Šestatřicetiletý útočník Manchesteru United se díky 111 trefám stal historicky nejlepším reprezentačním střelcem.

Od Íránce Alího Daeího, s nímž se dosud dělil o rekord v počtu branek za národní tým, se Ronaldo mohl odpoutat už v 15. minutě. Devatenáctiletý gólman Gavin Bazunu z třetiligového anglického Portsmouthu však jeho penaltu vyrazil. V závěru úvodního dějství poslal Iry do vedení John Egan. Ronaldo vyrovnal hlavou v 89. minutě a stejným způsobem vstřelil i vítězný gól v šesté minutě nastavení. Portugalsku patří ve skupině A první místo o tři body před Srbskem, jež sehrálo o zápas méně.

Ronaldo tak potvrdil aktuální skvělou střeleckou formu v portugalském dresu. V posledních šesti reprezentačních zápasech dal osm branek. Naprázdno během této série vyšel jen v osmifinále mistrovství Evropy, kde Santosův výběr podlehl Belgii 0:1.

Rekordního počtu gólů dosáhl Ronaldo ve 180 utkáních. Jeho předchůdce Daeí nasbíral 109 branek ve 149 duelech v letech 1993 až 2006.

„Ze všech rekordů, které jsem během své kariéry překonal - a naštěstí jich pár bylo - je pro mě tenhle opravdu výjimečný. Rozhodně patří na poličku úspěchů, na které jsem skutečně hrdý,“ uvedl Ronaldo po zápase na instagramu.

„Za prvé proto, že pokaždé když reprezentuji svou zemi, je to mimořádná chvíle. Uvědomuji si, že hraju za Portugalsko a ukazuji světu, co jsou Portugalci zač. Navíc reprezentační soutěže mě od mládí hodně ovlivňovaly. Sledoval jsem, jak moje idoly hrají po svými vlajkami každé druhé léto na Euru a světových šampionátech. Ale hlavně proto, že nastřílet 111 gólů za Portugalsko znamená 111 takových momentů, jaké jsme dnes zažili v Algarve. Radost milionů a milionů Portugalců po celém světě. Pro ně stojí za to každá oběť,“ uvedl pětinásobný vítěz Zlatého míče, který v minulých dnech přestoupil z Juventusu do Manchesteru United, kam se vrací po 12 letech.

„Dalším důvodem, proč si tohoto úspěchu tolik vážím, je ten, že Alí Daeí nastavil laťku hodně vysoko. Jeden čas jsem si dokonce myslel, že ho možná nikdy nedostihnu. Blahopřeju mu k tomu, že jeho rekord vydržel tak dlouho. A díky za to, že mi vždy projevoval takový respekt, když jsem se k jeho rekordu přibližoval. Svůj účet ještě neuzavírám,“ vzkázal Ronaldo.

Cristiano Ronaldo | zdroj: Profimedia