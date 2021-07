Češi na Euru končí. Ztroskotali na Dánech

Sen o medaili se rozplynul. Čtvrtfinále bylo konečnou pro české fotbalisty na evropském šampionátu. Dánové je porazili 2:1.

Za Dánsko skórovali v první půli Thomas Delaney a Kasper Dolberg. Za Česko snižoval ve druhém poločase Patrik Schick.

Schick se pátým gólem na Euru 2020 dotáhl na Cristiana Ronalda. Další trefu však nikdo z Čechů nepřidal, a tak semifinále s Angličany si ve středu ve Wembley zahrají Dánové.

Český útočník Patrik Schick (vlevo) v souboji o míč s dánským záložníkem Thomasem Delaneyem. | zdroj: Profimedia

Seveřané si ve vedru v Baku těžko mohli přát lepší start. Rozhodčí jim po zásahu bránícího Čelůstky přisoudil rohový kop, po kterém se v páté minutě hlavou prosadil z druhé vlny trestuhodně nepokrytý Delaney.

Záložník Dortmundu mohl v 17. minutě zvýšit, v dobré pozici ale minul. Za pět minut se na druhé straně dostal až před Schmeichela Holeš, na vítězný gól z osmifinále však nenavázal a zblízka trefil brankáře.

Kanonýr Bayeru Leverkusen Patrik Schick vstřelil pět z šesti gólů české fotbalové reprezentace na Euru 2020!

Po půlhodině těsně nedoskočil na centr z přímého okopu Čelůstka, na druhé straně pak vyrazil Vaclík střelu Damsgaarda, slavícího 21. narozeniny. Ve 42. minutě už byl český brankář bez šance. Vestergaard na levé straně vysunul Mähleho a jeho centr šajtlí poslal zblízka do sítě Dolberg.

Sbohem a šáteček

Trenér Šilhavý po pauze dvakrát vystřídal - místo Masopusta s Holešem naskočili Jankto a druhý útočník Krmenčík. Reprezentanti výrazně přidali a brzy snížili. Krmenčíkovu střelu i Barákův pokus ještě Schmeichel vyrazil, ale na Schickovo pohotové zakončení k tyči po Coufalově centru už nedosáhl. Kanonýr Leverkusenu tak vstřelil pět z šesti gólů reprezentace na tomto šampionátu.

Tomáš Vaclík dvakrát kapitulovat. Dalším brankám za děravou obranou však zabránil. | zdroj: Profimedia

Schick tak dorovnal nejlepšího českého střelce historie kontinentálního mistrovství Milana Baroše, který na Euru v roce 2004 v Portugalsku rovněž skóroval pětkrát a získal Zlatou kopačku pro nejlepšího střelce turnaje.

V 65. minutě musel kvůli zranění střídat Čelůstka a na pozici stopera ho nahradil Brabec. Čechy poté dvakrát udržel ve hře Vaclík, který v 78. minutě vytáhl Poulsenovu ránu a za chvíli zasáhl i zblízka proti Mählemu. V závěru už reprezentantům v náročných podmínkách ubývaly síly.

Přiznal to i Schick. „Nezvládli jsme to. Myslím si, že jsme udělali maximum. Na konci už jsme bohužel neměli sílu… Já střídal, protože už jsem byl unavený a necítil se dobře, tak jsme tam poslali čerstvé síly… Co se týče gólů, tak to bylo povedené, akorát nejenom já, ale všichni cítíme, že z toho šlo vycucnout víc. Dánové byli hratelní a mrzí nás to,“ řekl po zápase jeden z výrazných hráčů šampionátu.

Šokují Evropu podruhé?

Zápas evropského šampionátu se hrál v Asii – na Olympijském stadionu v ázerbajdžánském Baku. Let do tohoto města trval fotbalistům více než čtyři hodiny.

Dánská radost. | zdroj: Profimedia

Čtvrtfinále se odehrálo před poloprázdnými tribunami. Kvůli opatřením proti koronaviru mohlo být v hledišti 31 tisíc diváků, zápas ale sledovalo jen 16 306 fanoušků. Českým fanouškům vedle daleké cesty komplikovala návštěvu i povinnost nastoupit pro návratu do vlasti do izolace. V ochozech tak měli převahu Dánové.

Ještě před výkopem čeští fotbalisté podpořili dánského záložníka Christiana Eriksena, kterého v úvodu šampionátu postihl srdeční kolaps. Zastupující kapitán Tomáš Souček předal před výkopem Seveřanům dres se jménem a číslem středopolaře podepsaný českými reprezentanty.

Dánové teď mohou živit naději na to, že Eriksenovi dají ohromný dárek a zopakují rok 1992, kdy šokovali Evropu a šampionát vyhráli.