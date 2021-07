Itálie a Španělsko jsou prvními semifinalisty fotbalového Eura

Fotbalisté Itálie ve čtvrtfinále mistrovství Evropy v Mnichově zdolali lídra žebříčku FIFA Belgii 2:1 a postoupili do semifinále. V něm se „Azurri“ 6. července v Londýně utkají se Španělskem, které porazilo Švýcarsko 3:1 v penaltovém rozstřelu, po 90 minutách i prodloužení se v Petrohradu hrálo 1:1.

Ve zbývajících dvou sobotních čtvrtfinálových zápasech Česko od 18:00 nastoupí v Baku proti Dánsku a o tři hodiny později v Římě se utkají Anglie a Ukrajina.

Španělé se dostali do vedení v osmé minutě vlastní brankou Denise Zakarii. V 68. minutě vyrovnal Xherdan Shaqiri. Švýcaři, kteří v osmifinále překvapivě vyřadili úřadující světové šampiony Francouze, od 77. minuty hráli bez vyloučeného Rema Freulera. Také druhý duel obou týmů v play off dospěl do prodloužení. Hráči „La Roja“ v něm měli převahu, ale výborného brankáře Yanna Sommera nepřekonali.

V penaltovém rozstřelu uspěli Španělé Dani Olmo, Gerard Moreno a Mikel Oyarzabal, za Švýcary pouze Mario Gavranovic. Jeho spoluhráče Fabiana Schära a Manuela Akanjiho vychytal gólman Unai Simón, další exekutor Rubén Vargas přestřelil. Na druhé straně Sommer zneškodnil Rodriho pokus a španělský kapitán Sergio Busquets trefil tyčku.

Čtvrtfinálové utkání Švýcarsko-Španělsko. Na snímku Steven Zuber a Sergio Busquets | zdroj: Profimedia

Italové po půlhodině hry otevřeli skóre díky Nicolóvi Barellovi, poté zvýšil Lorenzo Insigne výstavní střelou do horního růžku. Belgičané dali kontaktní branku v nastavení prvního poločasu, kdy Romalu Lukaku proměnil penaltu. „Rudí ďáblové“ ale už po změně stran manko nedotáhli a na turnaji poprvé zaváhali.

Svěřenci trenéra Roberta Manciniho naopak protáhli sérii bez porážky na 32 utkání, čímž vylepšili vlastní maximum. Na evropském šampionátu včetně kvalifikace vyhráli 15. zápas po sobě a stanovili nový rekord. Itálie mezi nejlepší čtyřku Eura postoupila poprvé po devíti letech. Naopak Belgie prohrála po 13 duelech a na ME podruhé za sebou vypadla ve čtvrtfinále.