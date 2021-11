Motor táhnou „starci“: Čtyři hráči nad 35 let hvězdami týmu

Minulou sezonu? Raději zapomenout. Motor byl v nejvyšší hokejové soutěži účastníkem navýsost nedůstojným, vždyť za 52 kol nasbíral jen 33 bodů. Na předposlední Olomouc Jihočeši ztráceli neuvěřitelných 26 bodů a za celý rok vyhráli v základní hrací době jen šestkrát. Měli ale štěstí v neštěstí – kvůli covidu se nesestupovalo, tudíž si i přes žalostné výkony zajistili účast mezi elitou i pro další sezonu.

A vedení klubu dobře vědělo, že druhý podobný ročník by už pádem „do pralesa“ nevyhnutelně skončil. Proto bylo třeba kádr překopat a výrazně posílit. To také v Budějovicích udělali. Vsadili na zkušenost, ověřenou kvalitu a vlastní odchovance. Mezi všemi novými hráči pak ční kvarteto hokejistů, z nichž nejmladšímu bude za měsíc 36 let. Kdo jsou matadoři, kteří stojí za jihočeským hokejovým obrozením?

Číslo jedna? Milan Gulaš. Jihočeský odchovanec, který se právě z Motoru vydal před lety do velkého světa. Několikanásobný nejlepší hráč extraligy, magnet na kanadské body a pro Budějovice dlouhodobě hlavní přestupový cíl. Nikdy se netajil tím, že touží po návratu domů. Letos se to konečně podařilo a šikovný křídelník hraje za českobudějovický tým po dlouhých devíti letech.

„Během sezony se ozývaly i jiné kluby, ale já jsem jiné nabídky absolutně neřešil. Už jsem chtěl jít domů,“ vzkázal produktivní útočník nadšeným fanouškům po podpisu smlouvy. Kvalitní hráč na křídle ale potřebuje centra, se kterým si práci v elitní ofenzivní lajně rozloží. Na tuhle funkci Motor najal Lukáše Pecha. Dlouholeté ikoně Sparty je už 38 let, v Motoru ale ukazuje, že nestárne – i proto je momentálně na druhém místě kanadského bodování.

První formace Jihočechů je výtečná, v Pechovi s Gulašem získalo mužstvo Jaroslava Modrého dva hráče těch nejvyšších extraligových kvalit. Ofenzivní duo vám ale každý zápas samo nevyhraje, i teď se občas objevují skeptické názory fanoušků, zda trenér hvězdný tandem příliš nepřetěžuje. Nejsou to ale jen oni, kdo dovedou Motoru pomoci zlomit utkání na svou stranu. I další útoční tahouni Budějovic ale kariéru začínali v hluboké minulosti.

Z přeboru do extraligy

Michal Vondrka oslaví v květnu kulatých čtyřicet, často laboruje se zraněními, kvůli nimž vynechal celou minulou sezonu. I proto se nad jeho příchodem do klubu vznášely otazníky. Vážně bude přínosem? Nebo jen drahým pacientem? On ale ukazuje, že když je zdravý, jeho šikovné ruce dokážou na ledě divy.

„Já a nejlepší hráč? To absolutně ne. Myslel jsem, že si dělají legraci,“ kroutil hlavou po utkání s Pardubicemi, kde dostal cenu za nejlepšího hráče zápasu. Je ale zbytečně skromný – pravidelně totiž patří mezi nejnebezpečnější individuality v jihočeském dresu, navíc je použitelný při přesilovkách i na oslabení.

Čtvrtým do party českobudějovických „starců“ je pak Jiří Novotný. Osmatřicetiletý rodák z Pelhřimova píše z celého kvarteta snad nejzajímavější příběh. Do extraligy si to totiž namířil z krajského přeboru. Po ukončení kariéry si chodil jen pro žízeň zahrát čtvrtou nejvyšší soutěž, kvůli rozsáhlé marodce ho ale oslovilo vedení Motoru, aby naskočil na jeden zápas. V sestavě už zůstal. Je tak pravděpodobně jediným hráčem na světě, který během tří dnů poskočil v hokejových soutěžích o tři patra.

„Je to opravdu jen výpomoc, uvidíme, co bude dál,“ říká Novotný pravidelně po každém dalším startu za Motor. S každým odehraným utkání ale ukazuje, že i přes herní pauzu má defenzivně spolehlivý centr svému staronovému klubu pořád co nabídnout.

Jihočechům se zatím sázka na zkušenost vyplatila. Tým sedí v tabulce na šestém místě a už teď má více bodů, než za celou nepovedenou minulou sezonu. Dovedou zkušení harcovníci Motor k velkému úspěchu i ve vyřazovací fázi? To se uvidí příští rok na jaře.