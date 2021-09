České fotbalisty čeká ve čtvrtek zápas kvalifikace MS proti Bělorusku

Po vydařeném vystoupení na letním evropském šampionátu, kde nečekaně došli až do čtvrtfinále, čeká české fotbalisty pokračování kvalifikace o účast na mistrovství světa v příštím roce. Reprezentanti mají po úvodních třech březnových zápasech na kontě čtyři body, a pokud chtějí dál pomýšlet na přímý postup, nezbývá jim než ve čtvrtek v Ostravě porazit Bělorusko.

Trenér Jaroslav Šilhavý se musí vyrovnat s nezvykle vysokým počtem absencí, z nejrůznějších důvodů mu schází bezmála dvacítka hráčů.

Český tým v březnu na úvod kvalifikace vyhrál na neutrální půdě nad Estonskem 6:2, pak zaskočil lídra žebříčku reprezentací Belgii remízou 1:1, ale následně podlehl ve Walesu 0:1. Reprezentanti ztrácejí z druhého místa v pětičlenné skupině tři body na vedoucí Belgii, na jejímž hřišti se představí v neděli, kdy načnou druhou polovinu osmizápasové kvalifikace.

Přímo na šampionát do Kataru postoupí pouze vítězové skupin, týmy z druhých míst čeká play off. V něm se představí ještě dva nejlepší vítězové skupin Ligy národů, kteří v kvalifikaci neuspějí. Češi mají případně velkou šanci obsadit jedno z těchto dvou míst. Samostatná reprezentace si zahrála na mistrovství světa jen jednou v roce 2006.

„Po posledním prohraném zápase ve Walesu nám nezbývá nic jiného než naplno bodovat, abychom si ve skupině udrželi naději na postup. Zbývá ještě více než půlka zápasů. Věřím, že to dokážeme odčinit a celou kvalifikaci dokončit v náš prospěch,“ uvedl český brankář Tomáš Vaclík.

Proti Bělorusku je národní tým jasným favoritem. Český celek vyhrál všech pět dosavadních vzájemných zápasů a pokaždé to bylo minimálně o dvě branky. Soupeř v kvalifikaci dosud odehrál jen dvě utkání - nejprve porazil Estonsko 4:2 a poté utrpěl debakl 0:8 v Belgii.

„Určitě budeme favoritem. Ale víme, jak se fotbal strašně vyrovnává. Nesmíme to podcenit, což neuděláme. Věřím, že zápas bude v naší režii a zvládneme to,“ prohlásil český obránce Milan Havel, který je jedním ze čtyř nováčků v nominaci.

Kouč Šilhavý musel udělat nezvykle mnoho změn a z úspěšného Eura postrádá řadu hráčů. Kvůli trestu za vyloučení ve Walesu schází nejlepší střelec Patrik Schick, který se na šampionátu blýskl pěti góly, některé opory vyřadilo ze hry zranění a kapitán Vladimír Darida zase ukončil kariéru v národním týmu. Několik klíčových hráčů ze zdravotních důvodů chybí i Bělorusům.

Zápas ve Vítkovicích má výkop ve čtvrtek ve 20:45. Reprezentace se představí v Ostravě téměř po pěti letech od bezbrankové remízy s Ázerbájdžánem. Po rozvolnění diváckých omezení proti koronaviru může být skoro po dvou letech na domácí zápas národního týmu zcela zaplněn stadion. Fanoušci musejí u vstupu podobně jako při ligových duelech doložit bezinfekčnost - prokázat se mohou dokončeným očkováním, dokladem o prodělání nemoci v posledních 180 dnech či negativním testem na covid-19. PCR odběr smí být starý maximálně sedm dní, antigenní pak 72 hodin.

„Domácí zápas před zaplněným stadionem jsme naposledy zažili před necelými dvěma lety. Pamatuju si, jak jsme tehdy v Plzni slavili postup na Euro. Na nedávném mistrovství Evropy jsme zažili vyprodaný stadion v Budapešti v osmifinále proti Nizozemsku. Byl bych moc rád, kdybychom si podobnou atmosféru zopakovali teď v Ostravě,“ uvedl Šilhavý.

Statistické údaje před utkáním skupiny E kvalifikace mistrovství světa 2022 ve fotbale ČR – Bělorusko:

Výkop: čtvrtek 2. září, 20:45 (Ostrava).

Rozhodčí: Jovanovič - Stojkovič, Mihajlovič (všichni Srb.) - Dankert (video, Něm).

Umístění v žebříčku FIFA: 31. - 89.



Bilance:

ČR - Bělorusko: 5 5-0-0 15:4.

ČR bilance celkem: 307 166-57-84 547:306.

ČR pod trenérem Jaroslavem Šilhavým: 30 17-2-11 46:36.

Poslední vzájemné utkání: Kvalifikace ME, 6. září 2003, Minsk



Předpokládané sestavy:

ČR: Vaclík - Coufal, Kalas, Holeš, Matějů - Souček, Král - Pešek, Barák, Jankto - Hložek.

Bělorusko: Chatkevič - Juzepčuk, Sačivko, Pavlovec, Zolotov - Ebong, Bykov, Korzun, Podstrelov - Skavyš, Lisakovič.

Absence: Schick (trest za ČK), Bořil, Čelůstka, Hovorka, Kadeřábek, Kolář, Kúdela, Masopust, Pavlenka, Provod, Ševčík (všichni zranění), Brabec, Zima (oba osobní důvody) - Kendyš, Kisljak, Stasevič (všichni zranění).

Disciplinární ohrožení: Jankto, Souček - Laptěv, Kendyš, Signěvič (všichni 1 ŽK).

Nejlepší střelci z aktuální nominace: Souček (7) - Lisakovič, Skavyš (oba 4).

Nejlepší střelci v probíhající kvalifikaci: Souček (3) - Lisakovič (2).



Zajímavosti:

- Česko vyhrálo všech 5 dosavadních zápasů s Běloruskem a vždy to bylo minimálně o 2 góly

- Česko vyhrálo všechny 3 dosavadní domácí zápasy s Běloruskem a 2x z toho dalo 4 branky

- Česko má zatím v kvalifikaci 4 body za výhru 6:2 na neutrální půdě nad Estonskem, remízu 1:1 s Belgií a porážku 0:1 ve Walesu

- Bělorusko v kvalifikaci porazilo Estonsko 4:2 a prohrálo 0:8 v Belgii

- Česko v létě došlo na mistrovství Evropy až do čtvrtfinále, Bělorusko na velké akci ještě nikdy nestartovalo

- Česko v samostatné historii postoupilo na mistrovství světa jen jednou (na šampionát v roce 2006)

- Česko vyhrálo jediný z posledních 4 zápasů

- Česko doma 4x za sebou neprohrálo (z toho 3 vítězství)

- Bělorusko vyhrálo jediný z posledních 5 zápasů

- Bělorusko venku 5x za sebou nezvítězilo

- Havel, Kaša, Nguyen, Sáček, Staněk a Wiesner (všichni ČR) si mohou připsat premiérový start za reprezentační A-tým

- Česko se v Ostravě představí po téměř 5 letech, v říjnu 2016 tam remizovalo s Ázerbájdžánem 0:0