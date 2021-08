Fotbalová nominace: Vrací se Kúdela, chybí Schick a marodi

Trenér české fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý povolal na zářijové duely kvalifikace mistrovství světa s Běloruskem a v Belgii a následné přípravné utkání s Ukrajinou i nováčka Milana Havla, obránce Viktorie Plzeň. Do národního týmu se po odpykání desetizápasového trestu za údajnou rasistickou urážku protihráče v březnovém osmifinále Evropské ligy vrací slávistický stoper Ondřej Kúdela. Šilhavý zatím nominoval 20 hráčů, další trojici ještě plánuje doplnit.

V nominaci mimo jiné schází v poslední době nejlepší český útočník Patrik Schick. Autor pěti branek na nedávném evropském šampionátu si odpyká disciplinární trest za vyloučení v březnovém utkání ve Walesu v rámci světové kvalifikace, kterou na rozdíl od kontinentálního mistrovství řídí FIFA.

Šilhavého trápí velká marodka. Ze zdravotních důvodů scházejí dlouhodobí marodi záložník Lukáš Provod či obránce David Hovorka, další bek Pavel Kadeřábek se kvůli problémům s lýtkem omluvil Šilhavému pro celý podzimní program.

Kvůli zranění chybějí i brankář Jiří Pavlenka, obránce Ondřej Čelůstka, záložníci Lukáš Masopust a Petr Ševčík a útočníci Michael Krmenčík s Tomášem Pekhartem. Kapitán Vladimír Darida po Euru ukončil reprezentační kariéru.

„Nominace není úplná, čekáme do poslední chvíle. Někteří hráči jsou na hraně, jestli budou moci, nebo ne. Naši pohároví zástupci hrají ve čtvrtek a ještě jedno ligové kolo před srazem,“ řekl na tiskové konferenci Šilhavý.

„Jména absentujících hráčů hovoří za vše, změn tam bude dost. Ale musíme to brát jako fakt. Zase dostanou šanci třeba Milan Havel jako úplný nováček nebo další. Milan podává opakovaně výborné výkony. Při absenci Pavla Kadeřábka jsme se rozhodli pro něj,“ dodal Šilhavý.

Do útoku zatím zařadil jen dva hráče - sparťanského mladíka Adama Hložka a Matěje Vydru z Premier League. Mezi náhradníky jsou i Pekhart z Legie Varšava a slávista Michael Krmenčík, u kterých Šilhavý čeká na zdravotní stav. Zatím mu scházejí první dva útočníci z úspěšného Eura. „Schick byl nejlepší střelec mistrovství Evropy s Ronaldem, bude jednoznačně chybět. Uvědomil si, že ve Walesu udělal kravinu. Aktuálně je to za námi. Věřím tomu, že hráči, kteří dostanou za Páťu Schicka šanci, ukáží kvalitu,“ uvedl Šilhavý. „Uvidíme, jak to dopadne ve zbývajících zápasech před srazem, kdo vůbec bude k dispozici a kdo bude zdravý. Nabízí se Adam Hložek, mám v týmu i Matěje Vydru. Uvidíme, jak na tom bude zdravotně Tomáš Pekhart,“ dodal.

Národní celek se sejde v pondělí ráno v Praze a v úterý odpoledne vlakem zamíří do Ostravy, kde 2. září přivítá Bělorusko. O tři dny později nastoupí na hřišti lídra žebříčku reprezentací FIFA Belgie a zápasový blok uzavře 8. září přípravným utkáním s Ukrajinou v Plzni.

Český tým na úvod světové kvalifikace vyhrál venku 6:2 nad Estonskem, poté remizoval 1:1 s Belgií a prohrál ve Walesu. Svěřenci trenéra Šilhavého mají na kontě čtyři body a v tabulce z druhého místa ztrácejí tři body na vedoucí Belgii.

Na šampionát v Kataru v příštím roce postoupí přímo pouze vítěz skupiny, týmy z druhých míst čeká play off. V něm se představí ještě dva nejlepší vítězové skupin Ligy národů, kteří v kvalifikaci neuspějí. Češi případně mají velkou šanci obsadit jedno z těchto dvou míst. Národní mužstvo si dosud na světovém šampionátu zahrálo v samostatné historii jen v roce 2006. Na nedávném Euru Šilhavého svěřenci nečekaně došli až do čtvrtfinále.

Nominace české fotbalové reprezentace na zářijové zápasy: