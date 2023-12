České fotbalové kluby se v žebříčku koeficientů UEFA dostaly už na 11. místo

České fotbalové kluby po dalším povedeném večeru v pohárech znovu poskočily v žebříčku národních koeficientů a posunuly se o dvě pozice už na 11. místo. Mají již pro přespříští ročník 2025/26 prakticky jistou elitní patnáctku a pět mužstev v soutěžích UEFA, navíc je už jen jedna příčka dělí od přímého postupu do Ligy mistrů a desátého Skotska, na které ztrácejí necelé dva body. Česko figuruje v žebříčku nejvýše od roku 2017 a už nyní prožívá druhou nejvydařenější sezonu od rozdělení federace. V aktuálním ročníku mu patří šesté místo a Viktoria Plzeň je mezi kluby dokonce bodově pátým nejúspěšnějším celkem.

Česku ještě před vstupem do skupinové části patřila 18. příčka, díky mimořádným podzimním výsledkům však poskočilo už o sedm míst a po čtvrtku se dostalo před Rakousko a Švýcarsko. Tuzemské kluby v hlavní fázi již podruhé v sezoně vyhrály všechny tři zápasy kola - Slavia a Sparta ve čtvrtek zvítězily v Evropské lize a Plzeň uspěla v Evropské konferenční lize.

Další dva bonusové body připsali červenobílí za jistotu postupu. Za výhru v hlavní fázi pohárů jsou dva body, za remízu jeden, tuzemské kluby tak v tomto týdnu zaznamenaly dohromady osm bodů. Zisk do žebříčku se pak dělí počtem zástupců daného státu v pohárové sezoně, v českém případě nyní čtyřmi. Ve čtvrtek si tak tuzemské kluby v celkovém pořadí polepšily hned o dva body, což znamenalo posun před Rakousko a Švýcarsko.

Česko zároveň zvýšilo svůj náskok na 16. příčku, na kterou má k dobru už 3,675 bodu. Je tak prakticky jisté, že tuzemský fotbal do konce sezony o elitní patnáctku již nepřijde. Patnácté místo jako poslední znamená pět zástupců v pohárech. Aktuálně se hraje o nasazení do ročníku 2025/26, v sezoně 2024/25 už má Česko jistotu návratu k pěti zástupcům v pohárech a k dvěma týmům v kvalifikaci Ligy mistrů.

Tuzemské kluby figurují v žebříčku nejvýše od roku 2017, kdy jim patřilo rovněž 11. místo. Maximem od rozdělení federace je osmá příčka z přelomu tisíciletí. Česko už teď prožívá druhou nejlepší sezonu v samostatné historii a od ročníku 1995/96, v němž mělo koeficient 12,000. Tehdy k tomu přispěl postup Slavie do semifinále Poháru UEFA. Tuzemská mužstva navíc mohou v dalším průběhu sezony zisk ještě výrazně vylepšit, dva ze tří zástupců totiž mají jistou účast v jarní fázi a Sparta je k ní blízko.

V pořadí této sezony je Česko s dosavadním ziskem 9,250 nečekaně šesté. Překvapivě až za ním figuruje Francie, jejíž liga patří mezi pět nejlepších v Evropě. Jednoznačně nejúspěšnějším českým celkem v ročníku je Plzeň, která připsala už 17,5 bodu. Více získaly pouze Manchester City, Real Madrid, PSV Eindhoven a Bayern Mnichov.

Viktoria neustále překonává český pohárový rekord. V rámci skupinové fáze jako první vyhrála úvodních pět zápasů a v součtu s kvalifikací zvítězila už desetkrát po sobě. Západočeši mají zároveň s jediným inkasovaným gólem nejlepší obranu celé soutěže.

Česko ve čtvrtek téměř o polovinu snížilo svou ztrátu na desáté Skotsko, na které mu schází 1,85 bodu. Umístění v elitní desítce by mimo jiné znamenalo pro šampiona přímý postup do hlavní fáze Ligy mistrů a pro vítěze domácího poháru pak jistotu nejhůře základní části Evropské konferenční ligy. Za příznivých okolností se navíc může rovnou do Ligy mistrů bez kvalifikace dostat i šampion jedenácté země.

První dvacítka pětiletého žebříčku národních koeficientů UEFA (rozhodující pro sezonu 2025/26):

Pořadí Země 2019/20 - 2022/23 2023/24 Celkem Počet týmů/počet týmů ve hře 1. Anglie 86,928 11,750 98,678 8/8 2. Španělsko 73,427 11,312 84,739 8/7 3. Itálie 69,284 11,714 80,998 7/7 4. Německo 67,267 12,642 79,909 7/7 5. Francie 50,581 9,083 59,664 6/6 6. Nizozemsko 51,300 8,000 59,300 5/4 7. Portugalsko 45,316 6,000 51,316 6/4 8. Belgie 34,400 9,800 44,200 5/5 9. Turecko 26,600 9,000 35,600 4/3 10. Skotsko 29,650 4,000 33,650 5/3 11. Česko 22,550 9,250 31,800 4/3 12. Švýcarsko 27,775 4,000 31,775 5/3 13. Rakousko 27,800 3,800 31,600 5/3 14. Norsko 23,625 6,250 29,875 4/2 15. Dánsko 22,950 6,750 29,700 4/2 16. Izrael 22,375 5,750 28,125 4/2 17. Srbsko 26,375 1,400 27,775 5/3 18. Ukrajina 23,900 3,500 27,400 5/2 19. Řecko 20,125 7,000 27,125 5/4 20. Polsko 18,500 6,125 24,625 4/1

Český koeficient za jednotlivé sezony od rozdělení federace:

1994/95 - 4,000,

1995/96 - 12,000,

1996/97 - 4,666,

1997/98 - 6,500,

1998/99 - 2,250,

1999/00 - 8,000,

2000/01 - 6,000,

2001/02 - 5,500,

2002/03 - 6,200,

2003/04 - 7,375,

2004/05 - 2,875,

2005/06 - 4,625,

2006/07 - 5,750,

2007/08 - 5,125,

2008/09 - 2,375,

2009/10 - 4,100,

2010/11 - 3,500,

2011/12 - 5,250,

2012/13 - 8,500,

2013/14 - 8,000,

2014/15 - 3,875,

2015/16 - 7,300,

2016/17 - 5,500,

2017/18 - 5,500,

2018/19 - 6,500,

2019/20 - 2,500,

2020/21 - 6,600,

2021/22 - 6,700,

2022/23 - 6,750,

2023/24 - 9,250.