Evropské poháry: Plzeň si zajistila postup, Slavia porazila AS Řím, Sparta prohrála s Rangers

Plzeňští fotbalisté ve čtvrtém utkání Evropské konferenční ligy doma porazili Dinamo Záhřeb 1:0 a jako první tým v soutěži si s předstihem zajistili vítězství ve skupině a postup do jarního osmifinále. Slavia ve čtvrtém z šesti utkání skupiny Evropské ligy porazila AS Řím 2:0 a zajistila si účast v jarní fázi pohárů. Sparta ve 4. kole skupiny Evropské ligy prohrála na hřišti Glasgow Rangers 1:2 a zkomplikovala si boj o postup do další fáze soutěže.

Fotbalisté Plzně porazili Dinamo i doma a zajistili si postup ze skupiny EKL Plzeňští fotbalisté ve čtvrtém utkání Evropské konferenční ligy doma porazili Dinamo Záhřeb 1:0, ve skupině C i počtvrté zvítězili a dvě kola před koncem si zajistili postup z prvního místa do jarního osmifinále. Zápas v Doosan Areně před 11 084 diváky rozhodl ve 35. minutě Tomáš Chorý z pokutového kopu. Plzeňský útočník proměnil penaltu i před dvěma týdny při výhře 1:0 v Záhřebu. Svěřenci trenéra Miroslava Koubka se v předposledním duelu „céčka“ představí za tři týdny na hřišti Ballkani. Kosovský tým má na kontě čtyři body stejně jako Astana, jejichž dnešní souboj v Kazachstánu skončil 0:0. Dinamo je poslední v tabulce se třemi body. Domácí nastoupili ve stejné sestavě jako při nedělní ligové výhře 2:1 na Slavii. Pouze na lavičce začal stoper a kapitán Hejda. První možnost si v šesté minutě vypracovalo Dinamo. Ristovského střelu zpoza šestnáctky vyrazil brankář Staněk, který po zranění hlavy opět nastoupil v ochranné helmě. Hostujícímu gólmanovi Zagoracovi ve 25. minutě po vzdušném souboji s Chorým vypadl míč a plzeňský útočník ho dorazil do prázdné branky, ale rozhodčí gól neuznal kvůli útočnému faulu. Západočeši pokračovali v tlaku. Po rohu Mišič zahrál v šestnáctce rukou a pokutový kop ve 35. minutě s přehledem proměnil Chorý, který tak dodatečně oslavil premiérovou nominaci do reprezentačního A-týmu. Domácí poté mohli přidat pojistku, ale Kalvachovu střelu vyrazil Zagorac a poté neuspěli ani dorážející Dweh s Caduem. Těsně před pauzou ve stoprocentní šanci selhal Chorý, když sám před Zagoracem špatně zpracoval míč a trefil pouze gólmana. Úřadující chorvatští mistři krátce po změně stran mohli vyrovnat, ale Špikič těsně minul. Dinamo poté bylo mnohem aktivnější než v první půli. Staněk neudržel míč po Mišičově ráně a sudí Sidiropulos po následném kontaktu domácího brankáře s Baturonou nařídil pro hosty pokutový kop. Ten však v 70. minutě po zásahu videorozhodčího (VAR) a kontrole na monitoru zase odvolal. V dramatickém závěru Viktorii opět pomohl VAR, který při Kulenovičově vyrovnávací brance odhalil těsný ofsajd. Plzeňští tak v letošní Konferenční lize včetně předkol udrželi neporazitelnost a vyhráli devátý z deseti zápasů. Dinamo v Česku v evropských pohárech potřetí za sebou prohrálo. Utkání 4. kola skupiny C fotbalové Evropské konferenční ligy:

Viktoria Plzeň - Dinamo Záhřeb 1:0 (1:0)

Branka: 35. Chorý z pen. Rozhodčí: Sidiropulos - Kostaras, Dimitriadis - Papapetru (video, všichni Řec.). ŽK: Chorý, Jirka, Staněk, Kliment, Dweh, Kalvach - Ristovski, Perkovič, Marin, Jakirovič (trenér). Diváci: 11 084.

Sestavy:

Plzeň: Staněk - Dweh, Hranáč, Jemelka - Kopic, Traoré (90.+1 Sýkora), Kalvach, Cadu - Jirka (90.+1 Hejda), Šulc (74. Bucha) - Chorý (74. Kliment). Trenér: Koubek.

Dinamo: Zagorac - Perkovič, Ristovski, Perič, Ljubičič (79. Moharramí) - Bulat (46. Sučič), Mišič - Kaneko (88. Marin), Baturina, Špikič (67. Vidovič) - Emreli (46. Kulenovič). Trenér: Jakirovič. Fotbalisté Slavie v Evropské lize porazili AS Řím 2:0, obě branky dali po pauze Fotbalisté Slavie ve čtvrtém z šesti utkání skupiny Evropské ligy porazili AS Řím 2:0 a zajistili si účast v jarní fázi pohárů. Ve vyprodaném Edenu rozhodli o vítězství nad finalistou minulého ročníku soutěže v druhém poločase, kdy se trefili Václav Jurečka a Lukáš Masopust. Pražané oplatili sedmému týmu italské ligy prohru 0:2 z úvodního duelu před 14 dny a díky lepšímu skóre se dostali do čela tabulky. Slávisté získali jistotu, že skončí ve skupině nejhůře na třetím místě, které znamená na jaře účast v nižší Evropské konferenční lize. Český vicemistr je zároveň už jen krok od postupu do vyřazovací fáze Evropské ligy. Před třetím Servette Ženeva mají Pražané, kteří prošli do jarní části pohárů potřetí za poslední čtyři sezony, pětibodový náskok. V dalším duelu skupiny 30. listopadu nastoupí Slavia na stadionu posledního celku tabulky Tiraspolu. Pražané v pohárech zdolali italského soupeře po osmi zápasech a částečně napravili nedělní ligovou porážku 1:2 s Plzní. Slávisté zopakovali domácí vítězství 2:0 nad Římany z roku 1996, kdy po následné venkovní prohře 1:3 po prodloužení slavně prošli do semifinále tehdejšího Poháru UEFA. Fotbalisté Slavie v Evropské lize porazili AS Řím 2:0 | zdroj: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia Trenér červenobílých Trpišovský udělal čtyři změny v základní sestavě oproti utkání s Plzní. Do zahajovací jedenáctky naskočili obránci Holeš s Masopustem, Douděra a teprve podruhé za poslední měsíc Jurečka. Římané nastoupili v očekávaném složení a nasadili i největší hvězdu Lukakua, který přispěl gólem k výhře v úvodním vzájemném souboji. Na lavičce AS chyběl trenér Mourinho, slavný portugalský kouč si odpykal poslední část čtyřzápasového trestu za chování po prohraném finále minulého ročníku. Na slávistech bylo od úvodu vidět, jak moc chtějí odčinit nedělní porážku s Plzní. Vršovičtí začali náporem a celou první půli měli trvalou převahu. Aktuálně sedmý tým italské ligy se s vypětím sil bránil, do vyložených šancí ale aktivní domácí příliš nepouštěl. Jedinou velkou možnost úvodního dějství měl v 27. minutě Chytil, který převzal Zafeirisovu přihrávku, obtočil se kolem obránce, ale v těžké pozici přestřelil. Lukaku, jenž při minulé návštěvě Edenu v roce 2019 přispěl brankou k vítězství Interu Milán 3:1 v Lize mistrů, se za celou první půli stejně jako ostatní spoluhráče k ohrožení gólmana Mandouse nedostal. Slávisté začali aktivně i druhý poločas a v 50. minutě otevřeli skóre. Masopustovu hlavičku po Provodově centru ještě gólman Svilar vyrazil, ale dobíhající Chytil posunul pod sebe na Jurečku, který přes padajícího Ndicku dotlačil balon za čáru. Devětadvacetiletý útočník skóroval teprve podruhé od konce září. Římané mohli prakticky ihned odpovědět, Belottiho střelu ze strany ale chytil Mandous. V 62. minutě postupovali Pražané do přečíslení dvou na jednoho, Chytil však po Jurečkově přihrávce nezakončil. Za chvíli měli domácí po dalším brejku ještě blíže k pojistce, Provodovu střelu na vzdálenější tyč s námahou vytáhl na roh Svilar. Druhý gól přidali nadšeně hrající Pražané v 74. minutě. Oscar před vápnem přenesl míč na Masopusta a ten skákavou střelou k zadní tyči zvýšil. Třicetiletý defenzivní univerzál navázal na branku z úvodního utkání skupiny při vítězství 2:0 v Ženevě. Domácí pak mohli přidat ještě další gól. Střídající Van Buren ale ve třetí minutě zblízka Svilara neprostřelil a nizozemský útočník pak neuspěl ani v úniku. Pražany to už ale mrzet nemuselo. Římané, kteří vloni ovládli první ročník Evropské konferenční ligy, nevyhráli ani ve čtvrtém pohárovém utkání na české půdě. Utkání 4. kola skupiny G fotbalové Evropské ligy:

Slavia Praha - AS Řím 2:0 (0:0)

Branky: 50. Jurečka, 74. Masopust. Rozhodčí: Lexetier - Mugnier, Rahmouni (všichni Fr.) - Kajtazovič (video, Slovin.). ŽK: Masopust, Ševčík, Van Buren - Paredes, Ndicka. Diváci: 19 265.

Sestavy:

Slavia: Mandous - Masopust (78. Vlček), Ogbu, Holeš - Douděra, Zafeiris (78. Ševčík), Oscar (89. Van Buren), Bořil - Provod, Jurečka (87. Wallem) - Chytil (90.+5 Hromada). Trenér: Trpišovský.

Řím: Svilar - Mancini, Llorente (77. Sanches), Ndicka - Celik, Bove, Paredes (84. Costa), Aouar (46. Cristante), El Shaarawy (46. Karsdorp) - Lukaku, Belotti (68. Dybala). Trenér: Foti. Fotbalisté Sparty prohráli v Evropské lize na hřišti Glasgow Rangers 1:2 Fotbalisté Sparty prohráli ve 4. kole skupiny Evropské ligy na hřišti Glasgow Rangers 1:2. Obhájci českého titulu si zkomplikovali boj o postup do další fáze soutěže. Zápas na padesátitisícovém Ibroxu rozhodli domácí už v rozmezí 11. až 20. minuty, kdy se trefili Danilo a Todd Cantwell. Po změně stran snížil střídající Lukáš Haraslín. Úvodní duel v Praze skončil před dvěma týdny bez branek. Pražané ztrácejí z třetího místa na dnešního soupeře tři body a pět na vedoucí Betis Sevilla, který v souběžně hraném utkání zdolal doma Aris Limassol 4:1. První celky ze skupin projdou do osmifinále, druhé se v play off utkají o postup do stejné fáze Evropské ligy s týmy z třetích příček v Lize mistrů. Mužstva na třetích místech přejdou do nižší Evropské konferenční ligy. V dalším utkání na konci listopadu Sparta hostí Betis. Skupinovou fázi zakončí 14. prosince na Kypru. Sparta, která na Rangers narazila ve skupině EL i v sezoně 2021/22, prohrála i třetí pohárové utkání na jejich hřišti a pokaždé při tom inkasovala dvě branky. Od triumfu 4:1 na stadionu Celtiku Glasgow (rovněž v EL) v listopadu 2020 nevyhrála venku v pohárech 12 zápasů po sobě. „Jezdci“ na Ibroxu porazili českého soupeře v pátém z dosavadních šesti pohárových duelů. Spartě kvůli zranění chyběli stopeři Krejčí a Panák a také záložník Ryneš. V obranné trojici nastoupil Gomez, kapitánskou pásku místo Krejčího převzal jeho kolega z obrany Sörensen. Do sestavy hostů se vrátil záložník Preciado, který se zranil v úvodním duelu s Rangers. Hosty přijelo podpořit zhruba 550 fanoušků. Utkání proti sobě svedlo bývalé spoluhráče z FC Bruggy a nyní trenéry Philippea Clementa a Briana Priskeho. Od začátku nastoupili i Sima v dresu domácích a Kuchta na straně hostů, kteří spolu působili v jiném pražském celku Slavii. V šesté minutě Danilo těsně nedosáhl před brankou na Cantwellovu střílenou přihrávku. Brazilský útočník si vše vynahradil o pět minut později, když vystihl zpětnou nahrávku Gomeze a s přehledem po zemi zakončil. Mezi střelce se zapsal ve třetím z posledních čtyř duelů. V 16. minutě Cantwellovu střelu ze vzduchu vyrazil Vindahl na roh. Chvíli nato však Danilo nahrál Cantwellovi, ten si zasekl míč před Gomezem a první soutěžní trefou v sezoně zvýšil na 2:0. Po necelé půlhodině hry Danilo zachytil Sörensenův odkop a nastřelil tyč. Ve 40. minutě Gomez na půlící čáře podklouzl, Cantwell vyrazil dopředu a jeho střelu Vindahl nohou vykopl. Do druhého poločasu Priske poslal Laciho a Wiesnera, po téměř hodině hry nastoupil i nejlepší střelec aktuálního ročníku české ligy Haraslín. Rangers se už dopředu příliš netlačili a kontrolovali hru, jelikož hosté si výraznější šanci dlouho nevypracovali. Až v 71. minutě Haraslínova skákavá střela minula tyč. Na druhé straně Vindahl skokem zneškodnil Jackovu ránu zpoza šestnáctky. V 77. minutě si Haraslín s Preciadem vyměnil míč a střelou z vápna snížil. I vinou zranění se gólově prosadil poprvé od 24. září. Domácí si za minutu vzali dvoubrankový náskok zpátky, do hry však vstoupil videorozhodčí a sudí Massa po přezkoumání situace Danilův gól kvůli jeho faulu na Sörensena neuznal. Uklidnění nepřinesl domácím ani Sima, který zblízka v akrobatické pozici přestřelil. Na opačné straně gólman Butland vytáhl Haraslínu střelu. Rangers pod Clementem nenašli přemožitele ani v šestém soutěžní utkání, přičemž popáté vyhráli. Clement jako trenér uspěl v pohárech proti některému z českých soupeřů poprvé na čtvrtý pokus. Utkání 4. kola skupiny C fotbalové Evropské ligy:

Glasgow Rangers - Sparta Praha 2:1 (2:0)

Branky: 11. Danilo, 20. Cantwell - 77. Haraslín. Rozhodčí: Massa - Meli, Alassio - Di Bello (video, všichni It.). ŽK: Barišič, Tavernier, Lammers, Goldson - Gomez, Vitík, Laci, Preciado.

Sestavy:

Rangers: Butland - Tavernier, Goldson, Davies, Barišič - Lundstram, Jack - Cantwell (69. McCausland), Lammers (90.+5 Cifuentes), Sima (85. Lawrence) - Danilo (85. Dessers). Trenér: Clement.

