Evropské poháry: Slavia, Sparta i Plzeň vítězně. Slavia si zajistila postup, šance Sparty žije

Fotbalisté pražské Slavie v Evropské lize vyhráli v Tiraspolu nad Šeriffem 3:2 a zajistili si postup do jarní vyřazovací části soutěže. Fotbalisté Sparty se udrželi ve hře o postup domácí výhrou nad Betisem 1:0. Plzeňští fotbalisté, kteří už před zápasem měli jistý postup do osmifinále Evropské konferenční ligy z prvního místa, porazili kosovský tým Ballkani 1:0.

Fotbalisté Slavie v nastavení vydřeli výhru 3:2 v Tiraspolu a v EL postoupili

Fotbalisté Slavie v předposledním utkání skupiny Evropské ligy po obratu a proměněné penaltě v páté minutě nastavení vyhráli v Tiraspolu nad Šeriffem 3:2 a zajistili si postup do jarní vyřazovací části soutěže. Pražany poslal v 19. minutě do vedení Václav Jurečka, domácí pak na přelomu poločasů otočil stav poté, co se trefili Cristian Tovar a Jerome Ngom Mbekeli. V 78. minutě ale vyrovnal Christos Zafeiris a v závěru nastavení dokonal obrat z pokutového kopu střídající Muhamed Tijani. Červenobílým na lavičce scházel kvůli zlomenině nosu hlavní trenér Jindřich Trpišovský a zastoupil ho asistent Jaroslav Köstl.

Slávisté si v pátém utkání skupiny připsali čtvrtou výhru a mají velmi blízko k prvnímu místu, které znamená postup přímo do osmifinále. Před druhým AS Řím drží dvoubodový náskok. V závěrečném duelu skupiny český vicemistr za dva týdny přivítá Servette Ženeva. Už před zápasem měli Pražané jistotu nejméně třetí příčky a účasti ve vyřazovací fázi Evropské konferenční ligy, v evropských pohárech si zahrají na jaře potřetí za poslední čtyři sezony. Slavia navázala na vítězství 6:0 z říjnového domácího vzájemného duelu proti Tiraspolu.

Pražané v Tiraspolu ze zdravotních důvodů vedle kouče Trpišovského postrádali mimo jiné defenzivní oporu Holeše nebo záložníka Ševčíka. Slávističtí trenéři znovu vsadili na rozestavení s třemi stopery a jedním z nich byl kapitán Bořil.

Červenobílí na poloprázdném stadionu začali lépe a v sedmé minutě měli první šanci. Zafeiris však skákavou střelou z vápna trefil pouze tyč. Po čtvrthodině Jurečkovu ránu vytáhl domácí brankář. Rakouský rozhodčí po zásahu videorozhodčího ještě přezkoumával u monitoru lehkou teč rukou v podání Artunduagy, ale penaltu pro Pražany nakonec nenařídil.

V 19. minutě se Vršovičtí dočkali vedení. Bořilův přízemní centr z levé strany pohotově sklepl patičkou do sítě Jurečka a skóroval ve čtvrtém soutěžním utkání po sobě. V 37. minutě mohl zvýšit Dumitrescu, brankáře Kovala ale zblízka po centru z pravé strany neprostřelil a první gól za mužstvo z Edenu nedal.

Zdálo se, že hosté půjdou v poločase do kabin s vedením, ale v třetí minutě nastavení moldavský šampion, který vloni v kvalifikaci Ligy mistrů vypadl s Plzní, srovnal. Na Ricardinhův centr z přímého kopu z hloubi pole si naběhl obránce Tovar a přesnou hlavičkou k tyči překonal brankáře Mandouse.

Sedm minut po pauze promáchl na zadní tyči Bořil a za další čtyři minuty bylo s favoritem ještě hůř. Střídající Ankeye se protáhl po levé straně a připravil snadný gól pro Mbekeliho. Chvíli nato mohl srovnat Douděra, ale ze strany napálil jen břevno.

Pražané se dočkali až v 78. minutě. Zafeiris z přímého kopu těsně za vápnem zamířil přesně k tyči a srovnal. Norský záložník dal za Slavii třetí soutěžní gól v sezoně. Pražanům by vzhledem k remíze Servette Ženeva s AS Řím stačila k postupu i remíza, v samém závěru ale ještě dokázali strhnout vítězství na svou stranu. V poslední ze tří minut nastavení fauloval ve vápně pronikajícího Provoda Artunduaga a Tijani poslal z penalty brankáře na opačnou stranu.

Slavia tak i podruhé ve skupině Tiraspol porazila a částečně mu oplatila smolné vyřazení v kvalifikaci Ligy mistrů z roku 2009, kdy vypadla po remízách 0:0 venku a 1:1 v Edenu. Pražané potvrdili dobrou aktuální formu a zvítězili popáté z posledních šesti soutěžních duelů.

Utkání 5. kola skupiny G fotbalové Evropské ligy:

Šeriff Tiraspol - Slavia Praha 2:3 (1:1)

Branky: 45.+3 Tovar, 56. Mbekeli - 19. Jurečka, 78. Zafeiris, 90.+5 Tijani z pen. Rozhodčí: Ciochirca - Weiss, Obritzberger - Kijas (video, všichni Rak.). ŽK: Apostolakis, Talal, Badolo, Artunduaga - Dumitrescu, Tijani.

Sestavy:

Tiraspol: Koval - Apostolakis, Tovar, Garananga, Artunduaga - Mbekeli, Ricardinho (74. Paiva, 90.+1 Vardar), Badolo, Talal, Joao Paulo - Luvannor (46. Ankeye). Trenér: Pylypčuk.

Slavia: Mandous - Masopust, Ogbu, Bořil - Douděra, Zafeiris, Oscar, Dumitrescu (61. Wallem) - Provod - Van Buren (70. Chytil), Jurečka (70. Tijani). Trenér: Köstl.

Fotbalisté Sparty zdolali Betis 1:0 a stále mají šanci v Evropské lize postoupit

Fotbalisté Sparty porazili doma v předposledním 5. kole skupiny C Evropské ligy Betis Sevilla 1:0 a udrželi se ve hře o postup do jarní vyřazovací fáze soutěže. Jediný gól vstřelil v 54. minutě Lukáš Haraslín. Svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho oplatili španělskému celku říjnovou prohru 1:2 z jeho hřiště.

Obhájci českého titulu před vyprodanou Letnou s 18 095 diváky zvítězili v „céčku“ po třech utkáních. Z třetího místa, které zaručuje účast v nižší Evropské konferenční lize, ztrácejí dva body na dnešního soupeře, o jeden méně pak na Glasgow Rangers, kteří doma remizovali s Arisem Limassol 1:1. Právě na Kypru Pražané 14. prosince zakončí skupinové boje. Aris je díky bodu ze stadionu Ibrox nadále ve hře o třetí místo, na Spartu ztrácí tři body. Vedoucí tým „céčka“ Betis má třetí pohárové jaro za sebou jisté.

Od začátku utkání nastoupil sparťanský kapitán a stoper Krejčí, naopak jeho parťák z obrany Sörensen ze zdravotních důvodů chyběl. První poločas nabídl opatrnou hru z obou stran. Po necelé čtvrthodině zápasu domácí brankář Vindahl vyrazil Fekirovu střelu k tyči. V 27. minutě osmnáctiletý Diao přihrál Iglesiasovi, který se zbavil Vitíka, ale vyběhnutého Vindahla nepřekonal. Na opačné straně Haraslínovu střelu zpoza vápna bez problémů zastavil Silva.

I v úvodu druhého dějství se pokračovalo opatrně, v 54. minutě však Letenští udeřili. Preciado rychle vhodil aut, Kuchta si pokryl míč před dotírajícími Rodríguezem a Rocou, nahrál Haraslínovi a slovenský reprezentant střelou z hranice šestnáctky k tyči rozhodl o triumfu Sparty. V aktuální sezoně zaznamenal Haraslín 11. soutěžní trefu v dresu Pražanů.

„Měl jsem víc možností, mohl jsem si dát balon na levačku, ale řekl jsem si, že to zkusím do protipohybu obránce (Ruibala), což mi vyšlo a konečně jsem to trefil. V prvním poločase jsem to dvakrát trefil do středu brány,“ řekl novinářům Haraslín.

Krátce nato mohli „Zelenobílí“ odpovědět, Diao přihrál před branku, střelu střídajícího Isca však mimo branku odvrátil stoper Panák. Hosté dál pokračovali ve stupňujícím se tlaku, Vindahl vyrazil dalekonosnou ránu Rodrígueze. V 77. minutě obránce Abner nacentroval do šestnáctky na bližší tyč a Iglesias hlavičkoval do boční sítě. Iscův centr zase proletěl nikým netečován těsně vedle sparťanské branky. Uklidnění mohl přinést domácím v závěru duelu Zelený, jenže ve skluzu na zadní tyči na Laciho přihrávku nedosáhl.

„Byl to těžký zápas proti velmi dobrému týmu z La Ligy. Betis má hodně individuálních kvalit, dnes jsme se ale soustředili celých 90 minut. Bojovali jsme společně jako tým, mluvili jsme o tom už před zápasem. Všichni se drželi herního plánu, jak v obraně, tak v útoku. Je to pro nás velký výsledek. Jsem opravdu pyšný na kluky, jak zápas zvládli,“ prohlásil Priske na tiskové konferenci.

Česká mužstva porazila v pohárech španělského soupeře teprve ve druhém z posledních 22 utkání. Sparta nad španělským celkem uspěla po čtyřech pohárových duelech. Naopak Betis v šestém pohárovém souboji s českým celkem poprvé prohrál.

Sparta doma v této sezoně v dosavadních 13 soutěžních duelech v normální hrací době neprohrála (s FC Kodaň v kvalifikaci Ligy mistrů neuspěla na penalty) a vyhrála tam devět z posledních 10 zápasů. Betis našel přemožitele poprvé od 21. září a 13 soutěžních utkáních.

„Někdy prohrajete, pořád vítězit nemůžeme. To, co tým na hřišti předvedl, mě nechává v klidu,“ uvedl trenér Betisu Manuel Pellegrini, který v pátém pohárovém zápase proti českému soupeři poprvé nezvítězil.

Utkání 5. kola skupiny C fotbalové Evropské ligy:

Sparta Praha - Betis Sevilla 1:0 (0:0)

Branka: 54. Haraslín. Rozhodčí: Dabanovič - Todorovič, Janovič (všichni Č. Hora) - Zebec (Chorv., video). ŽK: Birmančevič - Ruibal, Pezzella, Miranda, Rodríguez. Diváci: 18 095 (vyprodáno).

Sestavy:

Sparta: Vindahl - Vitík, Panák, Krejčí - Preciado, Kairinen (89. Pavelka), Laci, Zelený - Birmančevič (82. Sadílek), Haraslín (74. Pešek) - Kuchta (82. Olatunji). Trenér: Priske.

Betis: Silva - Ruibal, Pezzella, Roca, Abner (84. Miranda) - Rodríguez, Guardado (84. Willian José) - Diao (76. Luiz Henrique), Fekir (46. Isco), Ezzalzúlí (70. Pérez) - Iglesias. Trenér: Pellegrini.

Fotbalisté Plzně v Tiraně porazili Ballkani 1:0 a v EKL i popáté zvítězili

Plzeňští fotbalisté porazili v pátém kole Evropské konferenční ligy kosovský tým Ballkani 1:0 a ve skupině C i popáté zvítězili, z toho počtvrté výsledkem 1:0. Utkání v Tiraně rozhodl v 81. minutě střídající Pavel Šulc. Hosté uspěli i ve výrazně pozměněné sestavě.

Svěřenci trenéra Miroslava Koubka, kteří už měli před zápasem s Ballkani jistý postup do osmifinále z prvního místa, uzavřou skupinovou fázi za dva týdny doma proti Astaně. Kazachstánský celek na svém hřišti podlehl Dinamu Záhřeb 0:2.

Na albánském Národním stadionu, kam bylo utkání přesunuto kvůli špatné hrací ploše v Prištině, si první větší šanci ve 14. minutě vypracoval Ballkani. Míč z brankové čáry ale stihnul vyhlavičkovat stoper Hranáč.

Na druhé straně Kliment z voleje zamířil jen doprostřed branky. Ve 36. minutě hosty podržel Baier proti Karricově střele. V závěru první půle Kliment zblízka minul při přihrávce Mosquery, jenž z přímého kopu nepřekonal Koliciho.

Brankář Ballkani předvedl dobrý zákrok i na začátku druhé půle, kdy vyrazil Kalvachovu ránu. Hosté začali mít čím dál tím větší převahu a Bucha z dobré pozice vypálil nad břevno.

Západočeši v 81. minutě skórovali i díky zaváhání Koliciho. Gólman úřadujících kosovských mistrů po rohu zmateně vyběhl jen k chumlu spoluhráčů a volný Šulc hlavou zamířil do odkryté branky.

Chvíli nato mohli přidat pojistku Kalvach, ale z dálky zamířil o kousek vedle. Viktoria v závěru těsný náskok udržela a proti Ballkani zopakovala výsledek ze zářijového domácího střetnutí.

Plzeňští v tomto ročníku Konferenční ligy včetně kvalifikace udrželi neporazitelnost a podesáté za sebou zvítězili. Česká mužstva neprohrála ani šesté pohárové utkání s kosovskými soupeři.