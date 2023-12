České fotbalové týmy si v žebříčku UEFA upevnily 11. místo

České fotbalové kluby už za podzim prožily nejúspěšnější sezonu v evropských pohárech od rozdělení federace. Poprvé v samostatné historii se ve třech dostaly do jarní části a po čtvrtečních závěrečných zápasech skupinové fáze si pojistily v žebříčku národních koeficientů UEFA jedenácté místo, na které poskočily po minulém kole.

Před dvanáctým Švýcarskem drží české týmy náskok už téměř tří bodů a na desáté Skotsko a přímý postup do Ligy mistrů ztrácejí 1,3 bodu. Již od minulých kol mají pro přespříští ročník 2025/26 prakticky jistou první patnáctku a pět mužstev v soutěžích UEFA.

Tuzemské týmy ve skupinové fázi již potřetí v sezoně vyhrály všechny tři zápasy kola - Slavia a Sparta ve čtvrtek zvítězily v Evropské lize a Plzeň uspěla v Evropské konferenční lize. Spolu s bonusy za umístění Česko do národního koeficientu za čtvrtek připsalo 2,75 bodu, což je za tento týden vůbec nejvíce ze všech zemí.

Za výhru v hlavní fázi pohárů jsou dva body, za remízu jeden. Zisk do žebříčku se pak dělí počtem zástupců daného státu v pohárové sezoně, v českém případě nyní čtyřmi.

Zatímco po minulém kole měly tuzemské kluby na jedenáctém místě jen nepatrný náskok před Švýcarskem a Rakouskem, po čtvrtku se oběma zemím vzdálily téměř na tři body. Česko zároveň o půl bodu snížilo ztrátu na desáté Skotsko a mohlo se mu ještě více přiblížit, pokud by Glasgow Rangers nedosáhli na překvapivou výhru v Seville nad Betisem.

Tuzemským mužstvům před zimní přestávkou chybí na desátou pozici, která znamená pro domácího šampiona přímý postup do Ligy mistrů, už jen 1,3 bodu, což jsou v přepočtu tři vítězství. Česko bude mít na jaře ve hře stále ještě tři zástupce - Spartu, Slavii a Plzeň, zatímco Skotové pouze Rangers.

O tom, že tuzemský fotbal nepřijde o elitní patnáctku, je jasno prakticky už od minulých kol. Před šestnáctým Izraelem mají Češi náskok již téměř pěti bodů, před vstupem do skupinové fáze přitom figurovali až na 18. místě. Patnáctá pozice jako poslední znamená pět zástupců v pohárech. Aktuálně se hraje o nasazení do ročníku 2025/26, v sezoně 2024/25 už má Česko jistotu návratu k pěti zástupcům v pohárech a ke dvěma týmům v kvalifikaci Ligy mistrů.

Tuzemské kluby už na podzim dosáhly na sezonní maximum v koeficientu od rozdělení federace. Dosavadním výsledkem 12,000 překonali ročník 1995/96, v němž měli nejprve stejný zisk, ale UEFA jej poté přepočítala a po snížení bodů za předkola na polovinu pokrátila na 10,333.

Že Česko zažívá naprosto mimořádnou sezonu, dokazuje i pořadí tohoto ročníku. V něm je aktuálně páté, až za ním je letos Francie. V žebříčku tuzemské celky figurují nejvýše od roku 2017, kdy jim patřilo rovněž jedenácté místo. Maximem od rozdělení federace je osmá příčka z přelomu tisíciletí.

Pokud by Česko zůstalo jedenácté, znamenalo by to, že šampion a vicemistr půjdou do předkol Ligy mistrů, další tým z ligy a vítěz domácího poháru do kvalifikace Evropské ligy a pátý celek do bojů o hlavní část Evropské konferenční ligy.

Mimořádnou sezonu zažívá Plzeň. Viktoria jako první český klub vyhrála všech šest zápasů skupinové fáze. Vyrovnala tím rekord Evropské konferenční ligy. Západočeši za sezonu posbírali už 19,5 bodu, více získaly jen obhájce triumfu v Lize mistrů Manchester City, Real Madrid a Bayern Mnichov.

Slavia připsala 17,5 bodu a poprvé ve své historii ovládla v pohárech skupinu. I když se aktuálně hraje o nasazení až pro přespříští sezonu, červenobílí by v případě zisku titulu za určitých okolností mohli projít přímo do Ligy mistrů už v nadcházejícím ročníku. Vršovičtí aktuálně podle pětiletého klubového koeficientu figurují za Šachtarem Doněck na druhém místě v pořadí čekatelů na to, že se vítěz Ligy mistrů kvalifikuje do soutěže i z domácí ligy.

„Přiznám se, že sleduji spoustu věcí, koeficienty ale tolik ne. Sleduji to spíše až před koncem sezony. Samozřejmě vím o téhle možnosti. Je tam ale ještě tolik variant, které se musejí naplnit, že raději napřed něco splním, a až pak se podívám, co to přinese,“ řekl na tiskové konferenci po výhře 4:0 nad Servette Ženeva trenér Slavie Jindřich Trpišovský.