Plzeň a Jablonec úvodní zápasy o účast v pohárových skupinách vyhrály, Slavia remizovala

Fotbalisté Plzně a Jablonce vyhráli úvodní domácí utkání závěrečného 4. předkola Evropské konferenční ligy. Viktoria porazila CSKA Sofia 2:0, Jablonec zdolal Žilinu 5:1. Slavia v úvodním utkání 4. předkola Evropské ligy remizovala doma s Legií Varšava 2:2. Odvety se hrají příští čtvrtek.

Plzeň na úvod 4. předkola Konferenční ligy doma porazila CSKA Sofia 2:0

Fotbalisté Plzně v úvodním utkání závěrečného 4. předkola Evropské konferenční ligy doma porazili CSKA Sofia 2:0 a vytvořili si slibnou pozici do odvety v Bulharsku, která se hraje příští čtvrtek.

Viktorii v 11. minutě poslal do vedení Milan Havel a v 72. minutě přidal pojistku Jhon Mosquera. Oba se trefili v evropských pohárech poprvé. Svěřenci trenéra Michala Bílka v aktuální sezoně vyhráli osmý z devíti soutěžních zápasů.

V plzeňské sestavě chyběl zraněný nejlepší střelec Beauguel, kterého v útoku nahradil Chorý. Ve středu obrany dostali přednost Kaša s Pernicou a Brabec začal na lavičce. Od začátku nastoupil i křídelník Ba Loua, který po dvojzápase s CSKA odejde do Poznaně. Ze zdravotních důvodů nemohli hrát ani kapitán a stoper Hejda či záložník Čermák.

Vítěz play off dostane za postup do hlavní fáze Evropské konferenční ligy od UEFA téměř 75 milionů korun, Plzeň v minulých dvou sezonách ve skupině evropských pohárů chyběla.

Úvodní zápas 4. předkola fotbalové Evropské konferenční ligy:

Viktoria Plzeň - CSKA Sofia 2:0 (1:0) Branky: 11. Havel, 72. Mosquera. Rozhodčí: Martins - Campos, Teixeira (všichni Portug.). ŽK: Caicedo, Youga (oba Sofia). Diváci: 6859 (omezený počet). Sestavy:

Plzeň: Hruška - Řezník, Pernica, Kaša, Havel - Janošek, Bucha (90. Brabec) - Ba Loua (81. Kayamba), Šulc (75. Káčer), Mosquera (90. Hybš) - Chorý. Trenér: Bílek.

Sofia: Busatto - Turicov, Mattheij, Antov, Mazikou - Geferson, Youga, Carey - Jomov, Caicedo, Wildshut (75. Charles). Trenér: Mladenov.

Slavia s Legií dvakrát dotahovala a uhrála remízu 2:2

Fotbalisté pražské Slavie v úvodním utkání 4. předkola Evropské ligy remizovali doma s Legií Varšava 2:2. Všechny góly padly v první půli, český mistr dvakrát dotahoval. Na branku Mahira Emreliho z 20. minuty odpověděl Alexander Bah, za chvíli poslal hosty znovu do vedení Josip Juranovič, ale ve třetí minutě nastavení úvodního dějství opět srovnal Lukáš Masopust. Ze základní sestavy Legie těsně před výkopem vypadl český reprezentační útočník Tomáš Pekhart, který se zranil při rozcvičce. Odveta se hraje za týden v Polsku.

Slavia doma remízovala s Legií Varšava 2:2 | zdroj: Michal Beranek / CNC / Profimedia

Slávisté do závěrečného předkola Evropské ligy přešli poté, co vypadli ve 3. předkole Ligy mistrů s Ferencvárosem Budapešť. Pokud Pražané polského šampiona vyřadí, získají za účast ve skupině prémii 3,63 milionu eur (92,3 milionu korun). V případě vypadnutí čeká na červenobílé nově vzniklá Evropská konferenční liga, za start v ní by inkasovali 2,92 milionu eur (74,3 milionu korun). Slávisté dvakrát za poslední tři sezony došli v Evropské lize až do čtvrtfinále.

V základní sestavě Slavie scházel útočník Kuchta, který začal jen mezi náhradníky a na hrotu ofenzivy nastoupila jedna z letních posil Schranz. Stejně jako v odvetě 3. předkola Ligy mistrů nasadil kouč Pražanů Trpišovský na stopera jinak defenzivního záložníka Holeše a ve středu pole opět dostal šanci Hromada.

Úvodní utkání 4. předkola fotbalové Evropské ligy:

Slavia Praha - Legia Varšava 2:2 (2:2) Branky: 33. Bah, 45.+3 Masopust - 20. Emreli, 37. Juranovič. Rozhodčí: Zwayer - Foltyn, Dietz (všichni Něm.). ŽK: Oscar, Traoré - Rose, Luquinhas. Diváci: 14 543. Sestavy:

Slavia: Kolář - Bah, Holeš, Zima, Oscar - Traoré, Hromada (46. Kuchta) - Masopust (67. Samek), Stanciu (82. Tecl), Sima (61. Ekpai) - Schranz (61. Lingr). Trenér: Trpišovský.

Legia: Boruc - Juranovič, Rose (46. Holownia), Wieteska, Nawrocki, Mladenovič - Skibicki (46. Rosolek), Martins, Lopes (46. Josué), Luquinhas - Emreli. Trenér: Michniewicz.

Fotbalisté Jablonce zdolali Žilinu 5:1 a jsou blízko postupu do Konferenční ligy

Fotbalisté Jablonce rozstříleli doma v úvodním duelu 4. předkola Evropské konferenční ligy Žilinu 5:1. V rozmezí 10. až 22. minuty se dvakrát prosadil Miloš Kratochvíl, v závěru úvodního dějství skórovali Martin Doležal a Jakub Považanec. Za hosty snížil v 75. minutě Taofiq Jibril, o čtvrt hodiny později stanovil konečný stav střídající Jakub Martinec.

Jablonec ještě nikdy nepostoupil v pohárech z kvalifikace. Na podzim 2018 si zahrál skupinu Evropské ligy, do které ale prošel přímo bez nutnosti hrát předkola. Pokud by Severočeši slovenský tým vyřadili, inkasovali by za účast v hlavní fázi Evropské konferenční ligy bonus v přepočtu zhruba 75 milionů korun. Žilina si naposledy zahrála v pohárech skupinu v sezoně 2010/11, kdy prošla do hlavní fáze Ligy mistrů. Odveta na Slovensku je na programu příští čtvrtek.

Svěřenci trenéra Rady do kvalifikace Evropské konferenční ligy přešli po vyřazení ve 3. předkole Evropské ligy se Celticem Glasgow (porážky 2:4 doma a 0:3 venku). Žilina měla loni v souvislosti s koronavirovou krizí finanční problémy a vyhlásila likvidaci. Kvůli tomu se zbavila drahých hráčů a nyní vsází na mladíky. Věkový průměr soupisky je necelých 21 let. Navzdory tomu přešla přes tři předkola Evropské konferenční ligy. „Šošoni“ postupně vyřadili Dila Gori, Apollon Limassol a Tobol Kostanaj.