Čeští fotbalisté na Euru narazí na Portugalsko s Ronaldem, Turecko a vítěze play off

Čeští fotbalisté vstoupí do mistrovství Evropy v příštím roce v Německu zápasem proti kontinentálnímu šampionovi z roku 2016 Portugalsku, za které hraje hvězdný kanonýr a pětinásobný vítěz Zlatého míče Cristiano Ronaldo. Dalšími soupeři ve skupině F budou Turecko a vítěz březnového play off C, jímž bude Gruzie, Lucembursko, Řecko, nebo Kazachstán.

Rozhodl o tom dnešní los v Hamburku, v jednom z deseti měst, kam závěrečný turnaj zavítá. Čeští reprezentanti začnou 18. června proti Portugalsku v Lipsku, další dva zápasy s vítězem play off a Tureckem odehrají právě v Hamburku. Skupina má pro národní mužstvo ze dvou třetin stejnou podobu jako v roce 2008, kdy český celek v konkurenci Portugalska, Turecka a domácího Švýcarska nepostoupil. Na losu se podílel bývalý kapitán národního týmu Tomáš Rosický.

Závěrečného turnaje se stejně jako předloni zúčastní 24 zemí, které los rozdělil do šesti čtyřčlenných skupin. Do vyřazovací části postoupí první dva celky z každé skupiny a čtyři nejlepší mužstva z třetích míst. Mistrovství Evropy začne 14. června v Mnichově zápasem Německa se Skotskem a vyvrcholí o měsíc později finálovým duelem v Berlíně.

„S losem jsem poměrně spokojený. Mohlo to dopadnout hůř, hlavně jsme se chtěli vyhnout ze čtvrtého koše Itálii, což se povedlo. Portugalsko známe, hráli jsme s ním v Lize národů. Je to pochopitelně hlavní favorit skupiny. S Tureckem jsme se utkali přátelsky, kvalifikant z play off, to uvidíme, jak to dopadne. Skupina je hratelná a naším cílem by pochopitelně mělo být osmifinále,“ řekl v nahrávce pro média předseda FAČR Petr Fousek, který v Hamburku vedl čtyřčlennou českou delegaci.

Národní tým na losu neměl trenéra, kouč Jaroslav Šilhavý se navzdory úspěšné kvalifikaci a postupu z druhého místa ve skupině o skóre za Albánií rozhodl u mužstva nepokračovat. Smlouva mu oficiálně vypršela ve čtvrtek. Vedení FAČR nyní hledá jeho nástupce.

Český tým od rozdělení federace postoupil ze všech evropských kvalifikací a na kontinentálním mistrovství si zahraje poosmé za sebou. Předloni na šampionátu překvapivě došel až do čtvrtfinále, jeho maximem v samostatné historii je stříbro z roku 1996. Zlato z minulého mistrovství obhajuje Itálie.

UEFA nasadila reprezentace do košů podle výsledků v kvalifikaci a český celek těsně udržel pozici ve třetím ze čtyř. Reprezentanti měli jistotu, že se vyhnou bývalého federálnímu partnerovi Slovensku, Nizozemsku, Chorvatsku, Skotsku a Slovinsku. Češi při losu třetího koše zůstali jako poslední a Rosický vytáhl jejich jméno do skupiny F.

S Portugalskem si naposledy národní celek zahrál vloni v elitní skupině A Ligy národů a připsal si dvě porážky 0:2 venku a 0:4 doma. Na velké akci se týmy potkají poprvé od roku 2012, kdy favorit z Pyrenejského poloostrova ve čtvrtfinále Eura v Polsku zvítězil 1:0 Ronaldovým gólem. Osmatřicetiletý kanonýr, který působí v klubu an-Nasr v Saúdské Arábii, drží se 128 brankami ve 205 mezistátních zápasech absolutní reprezentační rekord.

S Portugalskem česká reprezentace čtyřikrát za sebou prohrála, od rozdělení federace uspěla z pěti utkání jen ve čtvrtfinále Eura 1996 v Anglii, kde po legendárním lobu Karla Poborského zvítězila 1:0. Na šampionátu v roce 2008 utrpěla porážku 1:3 a jeden z gólů dal Ronaldo.

S Tureckem Češi prohráli poslední tři zápasy. Naposledy vloni v listopadu Šilhavého výběr podlehl v přípravě v Gaziantepu 1:2. Český celek duelem s Turky uzavře skupinu na Euru už potřetí a v předchozích dvou případech v přímém souboji o postup neuspěl. Na šampionátu v roce 2016 prohrál 0:2 a osm let dříve 2:3 poté, co soupeř otočil dvoubrankovou ztrátu.

Favoritem play off C je Řecko. Pokud by uspělo, s českým týmem by si zopakovalo souboj ze skupiny v roce 2012. Tehdy výběr Michala Bílka zvítězil 2:1. Naopak v památném semifinále Eura 2004 Řekové po prodloužení porazili český celek 1:0 a nakonec nečekaně získali zlato.

Až ve čtvrtém koši figurovala Itálie. Obhájci trofeje se nakonec dostali do papírově nejtěžší skupiny B ke Španělsku, bronzovému medailistovi z loňského mistrovství světa Chorvatsku a českému přemožiteli v kvalifikaci Albánii.

FAČR jen za samotnou účast reprezentace na šampionátu inkasuje prémii 9,25 milionu eur (225 milionů korun). Další finance může národní tým získat za výsledky na turnaji. Prodej vstupenek na zápasy pro české fanoušky začne hned dnes večer.