Čeští fotbalisté se v semifinále play off o MS utkají s favorizovaným Švédskem

Čeští fotbalisté dnes rozehrají play off kvalifikace o postup na mistrovství světa. Pokud se chtějí dostat na šampionát v Kataru, potřebují přejít přes dva soupeře. V dnešním semifinále nastoupí ve Švédsku a v případě úspěchu se o pět dní později utkají o účast na závěrečném turnaji ve finále baráže znovu venku s Polskem. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého se musejí vyrovnat s řadou absencí, a také proto nejsou favoritem.

Český tým bude usilovat o teprve druhý postup na světový šampionát v samostatné historii, mezi elitou se představil jen v roce 2006, kdy byl kouč Šilhavý asistentem. Play off o MS si reprezentace zahraje potřetí. Zatímco před necelými 21 lety neuspěla ve dvojzápase s Belgií, v roce 2005 po dvou výhrách 1:0 vyřadila Norsko.

Tentokrát se hraje baráž jiným systémem. Je rozdělena do tří větví po čtyřech týmech a mužstva se o start na šampionátu utkají vyřazovacím způsobem v semifinále a finále pouze na jeden zápas. V „české“ části bylo kvůli vojenské invazi na Ukrajinu vyloučeno Rusko, a Polsko tak ze semifinále postoupilo bez boje.

Zatímco Švédové se do play off dostali coby druhý tým své kvalifikační skupiny, český celek obsadil v tabulce až třetí místo a kvalifikoval se díky vítězství v jedné ze skupin Ligy národů. Seveřané na rozdíl od soupeře nechyběli na posledním světovém šampionátu v roce 2018, kdy nečekaně došli až do čtvrtfinále.

„Kdybych to měl procentuálně vyjádřit, je to 50 na 50. Švédové možná mají benefit v domácím prostředí a plném hledišti. Víceméně hrají poslední zápasy pohromadě, sestava se mění minimálně. To je pro ně taky výhoda. Věřím ale, že my budeme ten vítězný tým,“ řekl novinářům Šilhavý, který by postup na šampionát považoval za největší úspěch kariéry. „Mistrovství světa je v podstatě to nejvíc, co může být a kam se hráč, trenér nebo člen realizačního týmu může dostat,“ podotkl.

Oba týmy se musejí obejít bez svých největších hvězd. Švédům kvůli trestu za žluté karty schází čtyřicetiletý kanonýr Zlatan Ibrahimovic, českému celku zase chybí jeden ze dvou nejlepších střelců loňského Eura útočník Patrik Schick, který nestihl doléčit zranění. Existuje ještě naděje, že by mohl být k dispozici v případě postupu do finále. Šilhavý postrádá i řadu dalších opor, například kompletní obrannou čtyřku z mistrovství Evropy. Právě v defenzivě tak bude muset nejvíce improvizovat.

„Nebudu lhát, když řeknu, že to problém a komplikace je. Nicméně nechci plakat, musíme to vzít jako fakt. Kdo do boje půjde, tomu věříme. Věřím, že se o ten postup popereme a jsme schopni se na mistrovství dostat,“ prohlásil Šilhavý, jehož svěřenci pětkrát za sebou neprohráli.

Český tým nastoupil v samostatné historii proti Švédsku ve třech přípravných zápasech a ani jednou nezvítězil. Seveřané se spoléhají na domácí prostředí, kde zvítězili devětkrát po sobě. Na loňském Euru Švédové vypadli v osmifinále, zatímco Češi došli do čtvrtfinále. V žebříčku reprezentací jsou ale Seveřané výše, figurují na 17. místě, zatímco soupeř na 31. pozici.

„Česko má dobře organizovaný, fyzicky připravený tým. Vloni v létě postoupili na mistrovství Evropy do čtvrtfinále a vyřadili Nizozemsko. Když se podíváte na jména klubů, kde řada jejich hráčů v Evropě působí, je vám jasné, že jsou zvyklí hrát na vysoké úrovni. Bude to pořádný boj. My uděláme vše, abychom ten zápas vyhráli,“ uvedl trenér Janne Andersson.

„Připadá mi, že Švédsko podobně jako Dánsko ve čtvrtfinále Eura není pro veřejnost zvučné jméno jako Španělsko, Itálie a třeba Belgie. Ale tým mají velmi dobrý. Hrají jednoduchý fotbal nahoru, rozestavení 4-4-2. Mají velmi dobré hráče, ať už Lindelöfa, Forsberga, Isaka či Kulusevského. Navíc když se podíváme na historii, tak švédský tým postupoval se silnými soupeři,“ upozornil Šilhavý.

Zápas začne v Solně poblíž Stockholmu ve 20:45. Neplatí žádná koronavirová omezení, a Friends Arena pro 50 tisíc diváků tak může být zcela zaplněná. V případě vyřazení český tým o pět dní později nastoupí v přípravném utkání ve Walesu, nebo v Rakousku.