Čeští hokejisté se pokusí s Rakouskem napravit výpadek se Švédy

Čeští hokejisté budou dnes na mistrovství světa usilovat o nápravu posledního nepovedeného vystoupení se Švédy, jimž v neděli v utkání základní skupiny B podlehli 3:5. V Tampere nastoupí od 15:20 proti Rakousku, dobře známému soupeři, s nímž se utkali hned třikrát během přípravy na šampionát.

„Co se sestavy týká, tak první útok hraje výborně. V ostatních lajnách bychom rádi udělali nějaké změny. Není to o jednotlivcích, ale o tom, aby si ta lajna sedla celkově, aby tam byla chemie. Aby ti hráči seděli v systému, který chceme hrát. Musíme - a budeme - na to reagovat,“ ujistil jeden z asistentů trenéra Libor Zábranský.

O tom, co je potřeba zlepšit ve hře samotné, má jasno. „První třetina byla z našeho pohledu pasivnější, nebyli jsme tak agresivní ve středním pásmu a ani v útočném. Druhou část poznamenala vyloučení, což musíme přijmout jako fakt. Chtěli bychom navázat na třetí třetinu, kde jsme hráli, co jsme chtěli,“ uvedl Zábranský.

Přiznal, že právě zbytečná vyloučení a hra v oslabení, při níž národní tým dvakrát inkasoval, je pro trenéry rovněž jedním ze zásadních témat. „Korektně je potřeba říct, že v konkrétních pasážích při oslabeních jsme nebyli v pozicích, kde bychom měli být a na kterých jsme tvrdě pracovali. Hokej je ale hra chyb, je na nás trenérech, abychom to hráčům zase ukázali a vrátili se tam, co nás zdobilo celou přípravu,“ podotkl Zábranský.

Češi se s Rakušany utkali za poslední 40 dnů třikrát. Dvakrát při duelech Euro Hockey Challenge, které byly prvními pro kouče Kariho Jalonena na české střídačce od jeho nástupu, a jednou na Českých hrách v Ostravě. Češi pokaždé zvítězili a shodně vždy inkasovali jediný gól. Poprvé slavili výhru 5:1, poté shodně 4:1.

„Vůbec bych se ale nekoukal na to, co bylo v přípravě. Soupisky jsou už dnes jiné. Rakousko je urputný soupeř jako každý jiný, musíme se na to opravdu poctivě připravit,“ varoval Zábranský před soupeřem, který dosud uhrál v Tampere za dva zápasy jen bod, ale stalo se tak poté, co potrápil Američany a prohrál po dobrém výkonu až gólem v prodloužení.