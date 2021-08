Návrat ztraceného syna: Ronaldo skončil v Juventusu a jde do Manchesteru United

Hvězdný portugalský útočník Cristiano Ronaldo skončil v Juventusu Turín a vrací se do Manchesteru United. Anglický klub, jehož dres už fotbalová superstar oblékala v letech 2003 až 2009, oznámil, že se dohodl se „Starou dámou“ na podmínkách přestupu.

Šestatřicetiletý Ronaldo hrál za Juventus od roku 2018 a měl smlouvu ještě na tuto sezonu. V italském velkoklubu ale oznámil, že v něm už nebude pokračovat. Původně se zdálo, že se stane hráčem Manchesteru City, nakonec pětinásobný vítěz Zlatého míče odešel k městskému rivalovi, za který hrál předtím, než přestoupil do Realu Madrid.

United v prohlášení na internetové stránce uvedli, že se s Juventusem dohodli na podmínkách transferu. K jeho uzavření zbývá dořešit detaily s hráčem, vízum a zdravotní prohlídka. „V klubu už se všichni těší, až Cristiana přivítají zpátky,“ napsal klub a připomněl Ronaldovu skvostnou bilanci, které za své předchozí éry v dresu „Rudých ďáblů“ dosáhl - 292 zápasů a 118 gólů.

„Dnes opouštím skvělý klub, ten největší v Itálii a rozhodně jeden z největších v Evropě,“ napsal na instagramu Ronaldo. V Itálii stihl za Juventus odehrát 131 soutěžních zápasů a nastřílel 101 gólů. „Až se všichni jednou ohlédneme zpět, uvědomíme si, že se nám povedly velké věci. Ne všechny, které jsme chtěli, ale přesto jsme napsali nádherný příběh,“ dodal Ronaldo, který za tři roky získal s Juventusem dva tituly v italské lize, letos také domácí pohár a dvakrát tamní Superpohár. Letos ale ligové prvenství nezopakoval a během angažmá se nedočkal ani triumfu v Lize mistrů, který dříve vybojoval s Manchesterem a čtyřikrát s Realem.

O Ronaldově odchodu z Turína se spekulovalo delší dobu, ale v posledních hodinách nabraly události na obrátkách. V Juventusu si obávaný kanonýr vyklidil skříňku a trenérovi Massimilianu Allegrimu řekl, že už za tým hrát nebude.

„Včera mi Cristiano pověděl, že už neplánuje hrát za Juventus. Včera netrénoval a nebude v nominaci na zítřejší zápas,“ řekl kouč Allegri na tiskové konferenci před sobotním ligovým duelem proti Empoli. „Nejsem z toho nijak zvlášť zklamaný. Je to jeho rozhodnutí. Byl tu tři roky a něco tu odvedl. Život jde dál,“ prohlásil kouč, který se před sezonou vrátil do Juventusu po dvou letech.

Za hlavního favorita na nového zaměstnavatele exmistra Evropy byl nejprve považován Manchester City. „CR7 ještě není hráčem Manchesteru City, ale už chybí pouze jeden krok,“ napsal italský list Gazzetta dello Sport. To se ale nakonec nestalo, i když anglický mistr hledá posilu do útoku po odchodu klubové legendy Sergia Agüera do Barcelony a neúspěšné snaze získat anglického reprezentačního kapitána Harryho Kanea, jenž zůstal v Tottenhamu. Naproti tomu se nedlouho poté potvrdily nové informace britských médií, že Ronaldův agent Jorge Mendes jedná s United.

„Nečekal jsem, že Cristiano z Juventusu odejde. Bylo kolem toho v poslední době hodně spekulací. Vím, že s ním Bruno (Fernandes, hráč Manchesteru United) mluvil. Ví, co k němu cítíme, a kdyby opouštěl Juventus, ví, že jsme tady,“ řekl ještě před zveřejněním dohody na Ronaldovu adresu trenér United Ole Gunnar Solskjaer na dnešní tiskové konferenci před nedělním zápasem s Wolverhamptonem.

Cristiano Ronaldo v dresu Manchesteru United v roce 2008 | zdroj: Profimedia

Ronaldo poprvé do Manchesteru United přišel jako osmnáctiletý v létě 2003 ze Sportingu Lisabon. Během šestiletého angažmá s ním vyhrál Ligu mistrů (2008), třikrát Premier League (2007, 2008, 2009), jednou Anglický pohár (2004), dvakrát Ligový pohár (2006, 2007) a jednou mistrovství světa klubů (2008). Jeho návrat na Old Trafford povýšil ambice slavného klubu na návrat na ligový trůn, který United naposledy obsadili v roce 2013.