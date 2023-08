Druhé předkolo EKL: Bohemka končí, Plzeň postupuje

V odvetě 2. předkola Evropské konferenční ligy fotbalisté Bohemians 1905 podlehli Bodö/Glimt 2:4 a v soutěži skončili. Plzeň díky penaltě v nastaveném čase zdolala Dritu 2:1 a postupuje do další fáze kvalifikace.

Bohemians podlehli i v odvetě Bodö/Glimt a v Konferenční lize skončili

Fotbalisté Bohemians 1905 podlehli v domácí odvetě 2. předkola Evropské konferenční ligy Bodö/Glimt 2:4 a v součtu s úvodní prohrou 0:3 z minulého týdne v soutěži skončili. Utkání se odehrálo na stadionu pražské Sparty na Letné, jelikož Ďolíček je pro evropské poháry nezpůsobilý.

Norský tým poslal do vedení Sondre Sörli, za domácí srovnal Jan Matoušek, ale v závěru úvodního dějství udeřili opět hosté zásluhou Farise Moumbagny. Po změně stran vyrovnal Antonín Křapka, Albert Grönbaek a střídající Adam Sörensen však Bodö/Glimt zařídili vítězství.

Některý z norských týmů vyřadil českého soupeře v pohárech ve druhé sezoně po sobě, loni v létě nestačila Sparta rovněž ve 2. předkole EKL na Viking Stavanger. Bodö/Glimt se v dalším dvojzápase utká s Pjunikem Jerevan.

Utkání začalo symbolicky v 19:05. Bohemians zahrozili už ve čtvrté minutě po rohovém kopu, osamocený Křapka však před brankou nedosáhl na hlavičku jednoho ze svých spoluhráčů. Po téměř čtvrthodině hry se osmělili i hosté, Köstl ale včasným skluzem zabránil Saltnesovi v zakončení a Bergovu dělovku z dálky vyrazil gólman Reichl.

Hosté skórovali ve 22. minutě po rychlém brejku. Moumbagna na sebe upoutal pozornost dvou stoperů a nahrál nabíhajícímu Sörlimu, jehož přízemní střela zapadla na zadní tyč.

Krátce poté Beran z hranice vápna přestřelil, ale v 26. minutě Vršovičtí srovnali, když se Matoušek před brankou natáhl a zužitkoval Hálovu přihrávku. Bohemians vstřelili v evropských pohárech první gól od 1. října 1987, kdy Pavel Chaloupka skóroval proti belgickému Beverenu. Od té doby až do minulého týdne v pohárech nehráli, do pohárů se po 36 letech vrátili díky nečekanému čtvrtému místu z minulé ligové sezony.

Bodö/Glimt si vzalo vedení zpátky ve 42. minutě. Moumbagna si naběhl mezi Dostála a Křapku a prostřelil vyběhnutého Reichla.

Domácí srovnali v 55. minutě: Hálův centr propadl až na zadní tyč a Křapka míč jemně tečoval. Lídr norské ligy se opět prosadil v 78. minutě, Bergův centr z rohu usměrnil do sítě hlavou Grönbaek, který se trefil i v úvodním vzájemném duelu. O 10 minut později stanovil konečný výsledek po další standardce střídající Sörensen.

Bohemians prohráli v pohárech pátý z posledních šesti zápasů, Bodö/Glimt venku v pohárech zvítězilo po 10 utkáních.

Odvetné utkání 2. předkola fotbalové Evropské konferenční ligy (hráno v Praze na Letné):

Bohemians Praha 1905 - Bodö/Glimt 2:4 (1:2)

Branky: 26. Matoušek, 55. Křapka - 22. Sörli, 42. Moumbagna, 78. Grönbaek, 87. Sörensen. Rozhodčí: Birsan - Ghinguleac, Tunyogy (všichni Rum.). ŽK: Beran, Hála, Köstl, Prekop - Berg. Diváci: 12 089. První zápas: 0:3, postoupilo Bodö/Glimt.

Sestavy:

Bohemians: Reichl - Köstl (90. Mužík), Křapka, Hybš - Dostál, Hála (69. Kozák), Hůlka, Beran (90. Jindřišek), Kovařík - Puškáč (60. Prekop), Matoušek (69. Hrubý). Trenér: Veselý.

Bodö/Glimt: Haikin - Sjövold (71. Wembangomo), Moe (71. Lode), Björtuft, Björkan - Saltnes (70. Fet), Berg, Grönbaek - Sörli, Moumbagna (85. Espejord), Pellegrino (79. Sörensen). Trenér: Knutsen.

Fotbalisté Plzně v EKL postoupili, Dritu udolali penaltou z 24. minuty nastavení

Fotbalisté Plzně v dramatické odvetě 2. předkola Evropské konferenční ligy zvítězili na hřišti kosovské Drity 2:1 díky penaltě Erika Jirky z 24. minuty nastaveného času. Favorizovaná Viktoria v součtu s domácí bezbrankovou remízou postoupila do další fáze kvalifikace. Dvojzápas s maltskou Gzirou rozehraje příští týden doma.

Utkání v Prištině, které bylo dvakrát přerušeno kvůli částečnému výpadku světel, gólově otevřel v 76. minutě střídající Rafiu Durosinmi. Poté srovnal další náhradník Blerim Krasniqi, jenž byl následně vyloučen, a těsně před koncem rozhodl Slovák Jirka. Viktoria ve čtvrtém soutěžním duelu sezony pod staronovým trenérem Miroslavem Koubkem poprvé zvítězila.

Hosté se v kosovské metropoli od začátku snažili útočit, ale podobně jako v Plzni naráželi na pevný defenzivní blok soupeře. Do zakončení se tak v první půli příliš nedostávali, Kalvachovu střelu si pohlídal brankář Smakiqi.

Hráči Drity spíše vyčkávali, ale ve 26. minutě Jashari po protiútoku zamířil o kousek vedle. Na druhé straně Kopic po souhře s Chorým v dobré pozici v šestnáctce nedokázal přesně vystřelit.

Po změně stran na stadionu částečně vypadlo osvětlení. Sundberg poprvé přerušil zápas ve 49. minutě. Po zhruba desetiminutové přestávce, během níž se světla podařila postupně nahodit, se opět mohlo hrát. V 65. minutě sice problematický stožár znovu zhasnul, ale po kratší pauze než v prvním případě se znovu rozsvítil.

Poté si obě mužstva vytvořila dobré šance. Plzeňský Chorý v 70. minutě hlavičkoval do břevna a hostující gólman Staněk zlikvidoval Alzerajovu ránu z úhlu.

Hosté v 76. minutě otevřeli skóre. Čerstvý náhradník Durosinmi po několika desítkách sekund na hřišti si naskočil na Jirkův centr a hlavou překonal Smakiqiho. Západočeši ale následně nabídli Dritě několik šancí. V 88. minutě Dabiqaj ještě trefil boční síť, ale ve druhé z avizovaného osmnáctiminutového nastavení po několika nedůslednostech v obraně vyrovnal Blerim Krasniqi.

Střídající útočník kosovského mužstva dostal za přehnaně emotivní gólovou oslavu žlutou kartu, v závěru nastavení byl napomínán podruhé a hřiště musel předčasně opustit. Plzeňští nakonec krátkou přesilovku využili. Besnik Krasniqi v pokutovém území zahrál rukou a Jirka na začátku 24. nastavené minuty penaltu chladnokrevně proměnil. Těsně před koncem ještě Viktorii zachránil Staněk, jenž vytáhl nad břevno Jashariho ránu.

Západočeši vyhráli teprve druhý z posledních 11 soutěžních zápasů, ale v předkolech evropských pohárů protáhli sérii bez porážky na osm utkání.

Odvetné utkání 2. předkola fotbalové Evropské konferenční ligy:

FC Drita - Viktoria Plzeň 1:2 (0:0)

Branky: 90.+2 Blerim Krasniqi - 76. Durosinmi, 90.+24 Jirka z pen. Rozhodčí: Sundberg - Yurdakul, Mastrup (všichni Dán.). ŽK: Tahiri, Jashari, Behluli, Blerim Krasniqi - Kalvach, Hejda, Durosimni, Kliment. ČK: 90.+19 Blerim Krasniqi. První zápas: 0:0, postoupila Plzeň.

Sestavy:

Drita: Smakiqi - Besnik Krasniqi, Salihu, Agyare (81. Ovouka), Thaqi - Baftiu (81. Dabiqaj), Broja - Selmani (90.+14 Prapashtica), Jashari, Ajzeraj - Tahiri (77. Blerim Krasniqi). Trenér: Vavalis.

Plzeň: Staněk - Hejda (90.+26 Jemelka), Hranáč, Dweh - Traoré, Kalvach - Jirka, Kopic (75. Durosinmi), Sýkora - Vydra (46. Mosquera), Chorý (90. Kliment). Trenér: Koubek.

Soupeřem Sparty v předkole fotbalové LM bude Kodaň, která přešla přes Breidablik

Fotbalisté pražské Sparty se ve 3. předkole Ligy mistrů utkají s FC Kodaň. Dánští šampioni ve středu porazili v domácí odvetě 2. předkola 6:3 islandský Breidablik a podle očekávání navázali na triumf 2:0 z úvodního duelu.

Sparta začne dvojutkání 8. srpna od 20:00 v Kodani, odvetu odehraje 15. srpna doma. Letenští, kteří si hlavní fázi Ligy mistrů naposledy zahráli v sezoně 2005/06, by na cestě do skupiny museli přejít přes dva soupeře. Pokud by ve 3. předkole LM neuspěli, čekalo by je závěrečné 4. předkolo Evropské ligy. Minimálně skupinu Evropské konferenční ligy mají čeští šampioni jistou.

Na pikantní souboj se tak může těšit velká část realizačního týmu Sparty, dánští trenéři Pražanů v čele s hlavním koučem Brianem Priskem se postaví svým krajanům. Priske dokonce v Kodani dělal v sezoně 2016/17 asistenta, poté se vrátil do jiného dánského klubu Midtjyllandu.

Sparta se s Kodaní utkala v soutěžích UEFA dvakrát ve skupině Evropské ligy v sezoně 2009/10. Venku prohrála 0:1 a doma podlehla vysoko 0:3.