Dvěma góly a asistencí přispěl Hertl k výhře San Jose 4:3 na ledě Arizony

Útočník Tomáš Hertl zazářil při vstupu do nové sezony NHL a pomohl ve čtvrtečním utkání dvěma góly a asistencí k vítězství San Jose na ledě Arizony 4:3 po samostatných nájezdech.

Čistým kontem začal brankář Petr Mrázek, jemuž k tomu stačilo 14 zákroků při výhře Caroliny v Detroitu 3:0. Útočník Jakub Vrána dal vítěznou branku Washingtonu, který porazil 6:4 domácí Buffalo. Gól vstřelil také Tomáš Nosek a pomohl k výhře Vegas nad Anaheimem 5:2.

Hertl nastoupil poprvé od loňského 29. ledna, kdy si v duelu proti Vancouveru přetrhl přední zkřížený i vnitřní postranní vaz v levém koleni a sezona pro něj skončila. Tehdy stačil při porážce s Vancouverem 2:5 v úvodu zápasu skórovat. Ve čtvrtek obě Hertlovy branky padly také v první třetině a sedmadvacetiletý odchovanec Slavie zařídil dvoubrankové vedení.

Nejprve v čase 12:43 otevřel skóre z dorážky v přesilové hře a v 17. minutě se opět dostal k puku po ostřelování Darcyho Kuempera. V 52. minutě po Hertlově asistenci zvýšil po průniku Evander Kane na 3:1, ale Arizona díky povedenému závěru třetí třetiny vyrovnala. Čtyři sekundy před koncem se o to postaral Phil Kessel. Rozhodující samostatný nájezd proměnil Logan Couture a zařídil Sharks bonusový bod.

Hertl potvrdil, že by měl po doléčení zranění patřit mezi hlavní tahouny San Jose. "Je strašně silný. Dokáže se prosadit před brankou a dotlačit puk do sítě, ale i vytvořit šance pro spoluhráče," řekl Couture.

Mrázek si vychutnal start sezony v Detroitu, kde působil do roku 2018 do odchodu do Philadelphie. "První zápas a hned vítězství. Jsme rádi, že se nám to povedlo, a nula je taková třešnička na dortu. V Detroitu je to speciální, když mě dostal do velkého hokeje," řekl Mrázek v audionáhrávce českým médiím.

Hurricanes dostal v úvodu do vedení Nino Niederreiter. V závěru pojistili výsledek v přesilové hře Ryan Dzingel, jemuž asistoval i Martin Nečas, a při power play do prázdné branky Andrej Svečnikov. Mrázek čelil v první třetině pěti střelám, ve druhé šesti a v závěrečné části jen třem.

"Je to úplně jiný hokej bez přípravného zápasu, takže člověk neví, co od toho očekávat. Ale každý byl natěšený a byli jsme rádi, že po tak dlouhé době začne sezona," prohlásil Mrázek, který má na kontě v NHL 264 zápasů a 22 nul. "Sice jsem neměl tolik práce, ale stále jsem musel být ve střehu. Detroit strávil v našem pásmu spoustu času, ale nedokázal si poradit s naší obranou. Kluci zblokovali spoustu střel, za to jim musím poděkovat."

Buffalo nastoupilo k zápasu NHL po dlouhých 311 dnech. V posledním duelu minulé zkrácené základní části porazilo Washington 3:2 po samostatných nájezdech. V prvním utkání nové sezony na loňský úspěch svěřenci Ralpha Krugera nenavázali i kvůli Vránově trefě.

Třiadvacetiletý rodák z Prahy se prosadil v čase 40:46, kdy využil chybu Erica Staala a střelou zápěstím překonal brankáře Cartera Huttona, před kterým se ocitl sám. Rychle tak odpověděl na snížení Jakea McCabea a poslal Washington do vedení 5:3. Sabres ještě snížili, ale Capitals výhru pojistili.

První utkání na lavičce Capitals odkoučoval Peter Laviolette, který v minulé sezoně vedl Nashville. "Myslím, že od svého příchodu odvádí skvělou práci. Dal nám směr, motivaci a jasný herní systém. Je skvělé, že jsme pod jeho vedením vyhráli hned první duel," řekl o šestapadesátiletém kouči T.J. Oshie, autor gólu a dvou asistencí

Premiéru v dresu Washingtonu si odbyl také třiačtyřicetiletý slovenský obránce Zdeno Chára. Bývalý kapitán Bruins strávil na ledě přes 20 minut.

Boston, dlouholeté Chárovo působiště, porazil New Jersey 3:2 po samostatných nájezdech i bez kanonýra Davida Pastrňáka, který se chystá na návrat po zářijové operaci kyčle. Asistencí se na výhře podílel centr David Krejčí, který v přesilovce nabil Bradu Marchandovi na úvodní branku. Bruins prodloužili bodovou sérii proti Devils na šest utkání.

Vegas mělo proti Anaheimu skvělý vstup do zápasu a Nosek po 133 sekundách hry zvýšil už na 2:0. Po zadovce Ryana Reavese zpoza branky byl sám před Johnem Gibsonem a překonal jej střelou na lapačku. Anaheim ještě v první části srovnal, třetí třetina ale patřila domácím, kteří si došli pro hladké vítězství.

"Když vedeme 2:0, nesmíme se nechat ukolébat, musíme stále držet nohu na plynu. Ne jako dnes. Musíme hrát, jako kdyby byla aréna plná lidí, a snažit se soupeře definitivně zlomit," motivoval spoluhráče do dalších zápasů útočník Mark Stone, který byl před sezonou jmenován prvním kapitánem Golden Knights v historii.

První hattrick nového ročníku vstřelil Connor McDavid, který nasměroval Edmonton k výhře 5:2 nad Vancouverem. Oilers zvládli odvetu středečního duelu, který v prvním hracím dnu sezony prohráli 3:5. Čtyřmi asistencemi se blýskl Leon Draisaitl, který má jako obhájce Art Ross TRophy pro nejproduktivnějšího hráče na kontě už pět bodů.

Na první start v NHL nebude v nejlepším vzpomínat první hráč loňského draftu Alexis Lafreniére. Devatenáctiletý Kanaďan se zařadil na křídlo třetí formace newyorských Rangers po bok Filipa Chytila a musel v derby s Islanders strávit prohru 0:4. Ruský gólman Semjon Varlamov udržel díky 24 úspěšným zákroků 28. čisté konto v NHL.

Povedený debut prožil třiadvacetiletý ruský útočník Minnesoty Kirill Kaprizov, jenž po dvou asistencích rozhodl v čase 63:47 o vítězství v Los Angeles 4:3 v prodloužení. Stal se třetím hráčem v historii NHL, který v premiéře rozhodl v nastavení. Předtím se to podařilo jen Nicku Knottovi z Brooklynu v sezoně 1941/42 a Timu Sweeneymu z Calgary v ročníku 1990/91.