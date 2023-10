Evropské poháry: Sparta remizovala s Rangers, Slavia prohrála v Římě, Plzeň vyhrála v Záhřebu

Fotbalisté Sparty remizovali doma ve 3. kole skupiny C Evropské ligy s Glasgow Rangers bez branek, Slavia ve skupině G prohrála na hřišti AS Řím 0:2. Ve 3. kole Evropské konferenční ligy porazila ve skupině C Plzeň v Záhřebu Dinamo 1:0.

Fotbalisté Slavie prohráli 0:2 na hřišti AS Řím a v EL poprvé ztratili Fotbalisté pražské Slavie ve 3. kole Evropské ligy prohráli 0:2 na hřišti posledních finalistů soutěže AS Řím a po dvou výhrách ve skupině G poprvé ztratili body. Souboj na takřka vyprodaném Olympijském stadionu před bezmála 65 tisíci diváků gólově otevřel už po 44 sekundách hry domácí záložník Edoardo Bove. Druhý zásah přidal v 17. minutě útočník Romelu Lukaku. Svěřenci kouče Jindřicha Trpišovského budou moct oplatit AS Řím porážku už za dva týdny, kdy přivítají bodově stoprocentního lídra skupiny na domácí půdě. Slavia má po polovině zápasů pětibodový náskok na Servette Ženeva i Šeriff Tiraspol, vzájemný duel obou týmů dnes skončil 1:1. První celky z každé skupiny projdou do osmifinále, druhé týmy v pořadí se v play off utkají o postup do stejné fáze s kluby z třetích příček v Lize mistrů. Týmy na třetím místě přejdou do nižší Evropské konferenční ligy. Pražané, kteří prohráli teprve podruhé v sezoně a po devíti soutěžních zápasech, nenavázali na úspěch z posledního vzájemného utkání před více než 27 lety. V roce 1996 ve čtvrtfinálové odvetě Poháru UEFA na Olympijském stadionu rovněž prohráli (1:3 po prodloužení), vzhledem k předchozí domácí výhře 2:0 a tehdejšímu pravidlu o venkovních gólech jim ale výsledek stačil k historickému postupu. Trpišovský udělal oproti ligovému zápasu se Slováckem (2:0) pět změn v základní sestavě. Na hrotu útoku nastoupil Van Buren, kterého doplňovali Schranz a překvapivě Masopust, jenž hrál tuto sezonu dosud spíš na defenzivních postech. Domácí trenér José Mourinho nasadil kromě zraněného Pellegriniho a ofenzivní opory Dybaly takřka to nejsilnější, co měl k dispozici, sám ale na lavičce kvůli disciplinárnímu trestu chyběl. Úlohu hlavního kouče převzal asistent Foti. Slavia vstupovala do duelu se šesti body a skóre 8:0, o neprůstřelnost v Evropské lize ale přišla hned z první akce. Kapitána Holeše obral o míč El Shaarawy, který předal míč Bovemu a ten technickým obstřelem zpoza vápna trefil přesně horní roh Mandousovy brány. Jednadvacetiletý odchovanec klubu oslavil před domácím publikem a nejvyšší návštěvou sezony premiérovou trefu v ročníku. AS Řím byl efektivní a prosadil se i z druhé nebezpečnější příležitosti. El Shaarawy znovu prošel přes Holeše a Lukaku po jeho přihrávce z úhlu prudkou střelou pod břevno překvapil Mandouse, který příliš brzy spadl směrem ke vzdálenější tyči. Belgický kanonýr dal v tomto ročníku Evropské ligy třetí branku a navázal na gól proti Slavii z roku 2019, kdy pomohl Interu Milán v Lize mistrů k výhře 3:1. Pražané se osmělili až v závěru úvodního dějství. V 34. minutě vyslal Oscar první střelu mezi tři tyče a o pět minut později Van Buren donutil Svilara k zákroku u pravé tyče. Čeští vicemistři vstoupili dobře i do druhého poločasu, Římané se ale brzy oklepali. Po hodině hry Lukaku střelou zpoza vápna jen těsně minul. V 63. minutě mohl podtrhnout skvělý výkon nejlepší hráč utkání El Shaarawy, jenž trefil technickou střelou břevno. Záhy Jurásek vybojoval míč pro Schranze, slovenský útočník ale sám před gólmanem Svilarem v největší šanci hostů přestřelil. Divokou pětiminutovku vystřídala klidnější závěrečná půlhodina bez větších šancí. Slavia hrozila už jen po centrovaných míčích, přes pozornou obranu už se však nedokázala výrazněji prosadit. Naopak v nastavení mohl uzavřít skóre střídající Belotti, Mandous ale tentokrát skvěle zasáhl. Římané potvrdili vynikající defenzivu na domácím hřišti, kde neinkasovali popáté za sebou. Zároveň zvládli i čtvrtý domácí zápas proti českému soupeři a připsali si pátou soutěžní výhru v řadě. Slavia neuspěla ani v osmém soutěžním utkání na italské půdě. Utkání 3. kola skupiny G fotbalové Evropské ligy:

AS Řím - Slavia Praha 2:0 (2:0)

Branky: 1. Bove, 17. Lukaku. Rozhodčí: Eskas - Engan, Bashevkin (všichni Norsko) - Dankert (video, Něm.). ŽK: Bove, Ndicka - Masopust. Diváci: 64 834.

Sestavy:

AS Řím: Svilar - Mancini, Llorente, Ndicka - Celik, Bove (46. Paredes), Cristante, Aouar (89. Cherubini), Zalewski (70. Karsdorp) - Lukaku (83. Pagano), El Shaarawy (70. Belotti). Trenér: Foti.

Slavia: Mandous - Holeš, Ogbu, Vlček - Douděra, Oscar, Zafeiris (82. Jurečka), Dumitrescu (65. Provod) - Masopust (46. Jurásek), Schranz (65. Wallem) - Van Buren (71. Chytil). Trenér: Trpišovský. Sparta remizovala doma s Rangers 0:0 a v EL nevyhrála podruhé po sobě Fotbalisté Sparty remizovali doma ve 3. kole skupiny Evropské ligy s Glasgow Rangers bez branek a stejně jako jejich soupeř nezvítězili v soutěži podruhé za sebou. Oba týmy mají po čtyřech bodech, „céčko“ vede o dva body Betis Sevilla po výhře 1:0 na hřišti Arisu Limassol. Pražané na vyprodané Letné nenavázali na předchozí dva pohárové triumfy nad „Jezdci“ 1:0 a domácí sérii šesti soutěžních vítězství v řadě. Před vlastními diváky neprohráli ani sedmý pohárový zápas se skotským soupeřem. Na stadionu Rangers se Sparta představí 9. listopadu. Spartě kvůli zranění chyběli kapitán a stoper Krejčí a křídelník Haraslín, v sestavě hostů nastoupil bývalý hráč Slavie Sima. Dvaadvacetiletý Senegalec se na hřišti potkal s někdejším spoluhráčem z vršovického celku a nyní útočníkem Letenských Kuchtou. Zápas proti sobě svedl bývalé spoluhráče z FC Bruggy a nyní trenéry Priskeho (Sparta) a Clementa (Rangers), který skotský celek vedl teprve podruhé. V 16. soutěžním utkání po sobě podpořila Spartu zaplněná Letná s 18 250 diváky. Už v páté minutě mohli jít domácí do vedení. Birmančevič se zbavil tří protihráčů, narazil si míč s Kuchtou, ale gólmana Butlanda neprostřelil stejně jako z dorážky Laci. Letenští nadále hosty k ničemu nepouštěli a v 21. minutě Laciho střela z první těsně minula tyč. O několik minut později kvůli zranění opustil hřiště ekvádorský záložník Sparty Preciado, jehož nahradil Wiesner. Po půlhodině hry se albánský reprezentant Laci opět neprosadil po střele z vápna. Poté se v pokutovém území „Jezdců“ odrazil balon k Birmančevičovi, srbský křídelník však vypálil jen do boční sítě. Jeho další pokus v šestnáctce zblokoval stoper Souttar. Pražané stupňovali tlak, Ryneš vystřelil z dálky, Butland míč vyrazil a Lundstram nepustil k dorážce Vitíka. Následně domácí po rychlé kombinaci přečíslili hosty a ke střele se dostal Karabec, znovu ale zasáhl Souttar. V úvodu druhé půle se obraz hry příliš nezměnil, Sparta se stále tlačila za gólem, na rozdíl od prvního dějství se však příliš nedostávala do koncovky. Postupem času se hra vyrovnala a hrozit začali i hosté. V 76. minutě Lammersovu střelu z hranice vápna ale brankář Vindahl vytáhl na roh. Za necelých 10 minut se prodral do vápna střídající Danilo, jenž z úhlu napálil břevno. V nastavení málem udeřili domácí, když Olatunji přihrál před branku, jenže další příchozí hráč z lavičky Pešek na míč nedosáhl. Priskeho svěřenci ve čtvrtém domácím pohárovém duelu v této sezoně poprvé vyšli naprázdno. Rekordní pětapadesátinásobní skotští mistři nevyhráli venku v pohárech posedmé za sebou a v 11 z minulých 12 utkání. Utkání 3. kola skupiny C fotbalové Evropské ligy:

Sparta Praha - Glasgow Rangers 0:0

Rozhodčí: Stegemann - Dietz, Günsch - Storks (video, všichni Něm.). ŽK: Panák - Cantwell, Souttar, Goldson, Sima. Diváci: 18 250.

Sestavy:

Sparta: Vindahl - Vitík, Panák, Sörensen - Preciado (26. Wiesner), Kairinen, Laci (66. Sadílek), Ryneš - Karabec (65. Olatunji), Birmančevič (75. Pešek) - Kuchta. Trenér: Priske.

Rangers: Butland - Tavernier, Souttar, Goldson, Davies - Lundstram, Raskin - Cantwell (64. S. Wright), Lammers, Sima - Dessers (74. Danilo). Trenér: Clement. Fotbalisté Plzně v Záhřebu porazili Dinamo 1:0 a v EKL i potřetí zvítězili Plzeňští fotbalisté ve třetím kole Evropské konferenční ligy v Záhřebu porazili Dinamo 1:0, ve skupině C i potřetí zvítězili a mají na dosah postup do jarní vyřazovací fáze. Utkání na stadionu Maksimir rozhodl v 69. minutě útočník Tomáš Chorý proměněnou penaltou. Hostům s osmnáctiletým debutujícím brankářem Viktorem Baierem v prvním poločase dvakrát pomohla branková konstrukce. Svěřenci trenéra Miroslava Koubka vedou tabulku „céčka“ s devíti body, úřadující chorvatští mistři mají tři body stejně jako Ballkani a Astana, jejichž vzájemný souboj v Kosovu skončil výhrou kazachstánského týmu 2:1. Západočeši se příště v Konferenční lize za dva týdny utkají s Dinamem Záhřeb doma. Zraněnou jedničku Staňka v plzeňské brance zastoupil mladík Baier místo zkušenějšího Slováka Tvrdoně, který chyboval při sobotní ligové porážce 0:3 v Liberci. Oba týmy začaly hodně opatrně, první šanci si vytvořila v 18. minutě Viktoria. Kopic se na pravé straně dostal za domácí obranu a předložil míč Jirkovi, ale slovenský křídelník z dobré pozice těsně minul. Za osm minut na druhé straně Bulat rozehrál přímý kop z úhlu do tyče a záložník Dinama o chvíli později vystřelil vedle. A Bulut v závěru první půle opět trefil brankovou konstrukci, tentokrát přímý kop „otřel“ o břevno. Plzeňští zahrozili ze standardní situace krátce po změně stran, jenže ani Cadu netrefil branku. Po hodině hry si Baier připsal zřejmě nejtěžší zákrok utkání, když vyrazil Vidovičovu pohotovou ránu. Kalvach poté ve velké šanci neprostřelil domácího brankáře Nevističe, ale po následném závaru Bernauer v šestnáctce fauloval Hranáče a anglický rozhodčí Jones nařídil pokutový kop. Chorý nezaváhal a připsal si pátý soutěžní gól v sezoně. Západočeši se v závěru soustředili na defenzivu a domácí nepustili do většího tlaku ani příležitostí. Hosté dokonce v nastaveném čase dostali míč podruhé do sítě, Šulcův zásah však neplatil kvůli ofsajdu. Trápící se Dinamo prohrálo čtvrtý z posledních pěti soutěžních zápasů. Doma zaváhalo po sérii pěti vítězství, během níž porazilo i pražskou Spartu (3:1) na úvod srpnového 4. předkola Evropské ligy. Plzeňští v tomto ročníku Konferenční ligy včetně předkol udrželi neporazitelnost a vyhráli i pátý venkovní duel. Utkání 3. kola skupiny C fotbalové Evropské konferenční ligy:

Dinamo Záhřeb - Viktoria Plzeň 0:1 (0:0)

Branka: 69. Chorý z pen. Rozhodčí: Jones - Betts, Lennard (všichni Angl.) - Gillett (video, Austr.). ŽK: Mišič, Emreli, Perič - Kalvach, Kopic. Diváci: 8407.

Sestavy:

Dinamo: Nevistič - Moharramí (73. Kaneko), Ristovski, Perič, Ljubičič - Bulat (73. Kulenovič), Mišič - Špikič (56. Bernauer), Baturina, Vidovič - Emreli (56. Drmic). Trenér: Jakirovič.

