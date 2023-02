Exhibici bývalých českých a slovenských hokejistů k výročí Nagana sledovala vyprodaná O2 arena

Vyprodaná O2 arena s více než 17 tisíci diváků si dnes užila exhibiční utkání mezi českými a slovenskými hokejovými legendami, které se uskutečnilo u příležitosti oslav 25. výročí vítězství reprezentace na olympijských hrách v Naganu 1998. A přestože o výsledek úplně nešlo, většina z nich odcházela domů spokojená. Češi vyhráli prestižní duel bývalých federálních partnerů 6:3.

„Nečekal jsem, že bude vyprodáno, a musím říct, že si toho ohromně vážíme. Já i kluci ze Slovenska,“ poděkoval kapitán českého týmu Jaromír Jágr fanouškům, kteří na zápas přišli. „Děkuji, že nám vzdáváte hold za to, jaká jsme byli speciální generace v Čechách i na Slovensku. Hrozně si toho vážíme,“ podotkl hvězdný útočník, který příští týden oslaví 51. narozeniny.

„Je vidět, že je u nás asi stále hlad po hokeji, když O2 arenu vyprodáme i my. Je to neuvěřitelné,“ pousmál se David Moravec. „Atmosféra byla parádní, i když vím, že se na to asi nedalo koukat. Některé kombinace byly nádherné a nebylo to až tak nezáživné. Myslím, že diváci pochopili, že je to o jménech. A ocenili i to, že se nechodilo do těla,“ řekl Moravec.

Exhibiční utkání se sice oficiálně uskutečnilo jako součást oslav Turnaje století v Naganu, na ledě se ale představila v českém dresu řada hráčů, kteří reprezentovali na dalších úspěšných akcích. Z naganských „zlatých hokejistů“ se na ledě představili vedle Jágra a Moravce ještě Robert Reichel, Milan Hejduk, Libor Procházka a Roman Čechmánek. Na střídačce duel v rolích trenérů sledovali Martin Ručinský, Martin Straka, Jaroslav Špaček, Pavel Patera, Josef Beránek a František Kučera.

Ve slovenském dresu nastoupili Ľubomír Višňovský, Marián Hossa, Michal Handzuš nebo Žigmund Pálffy. „I pro nás to bylo něco nádherného. Takových akcí by mohlo být více. Jsme rádi, když se můžeme utkat s klukama, se kterými jsme hráli nebo jsme nastupovali proti sobě,“ podotkl Višňovský, jenž s kapitánským „céčkem“ vedl slovenský výběr.

Češi tak porazili Slováky podruhé v sezoně. V září uspěli i v exhibici v Bratislavě. „Chtěli jsme uhrát lepší výsledek než v Bratislavě a konečně český tým porazit. Je ale vidět, že někteří kluci stále hrají, u nás už moc ne. Myslím ale, že lidi si přišli na svoje, a jsme opravdu vděční, že se hala vyprodala,“ řekl Marián Hossa.

Čtyřiačtyřicetiletý trojnásobný vítěz Stanleyova poháru patřil mezi nejlepší slovenské hráče a vstřelil dvě ze tří branek. „Dopadlo to dobře. Nikdo není rozšitý, krev netekla a hrálo se pro radost. I když určitě nikdo nechtěl prohrát, to máme pořád v sobě,“ dodal Moravec.