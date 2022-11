FIFA zahájila disciplinární řízení se Srbskem. V šatně mělo vlajku s kosovským motivem

Na praporu je obrys území Kosova, ale pokrytý srbskou vlajkou a s nápisem připomínajícím razítko se slovy „Nevzdáme se“. Kosovo vyhlásilo v roce 2008 nezávislost na Srbsku, jež ji ale neuznává. Mezi oběma zeměmi panují napjaté vztahy.

"Srbští hráči a diváci poškodili územní celistvost Kosovské republiky, hrozili násilím a agresí vlajkami, které slovy 'nevzdáme se' vysílaly signál konfliktu a agrese směrem k Albáncům," uvedl v prohlášení Kosovský olympijský výbor.

Disgraceful images from #Serbia locker room, displaying hateful, xenophobic and genocidal messages towards #Kosova, while exploiting #FIFAWorldCup platform.



We expect concrete actions from @FIFAcom considering that the @FFK_KS is a full FIFA and UEFA member. pic.twitter.com/xwu6i0j7dG