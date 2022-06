Filip Chytil přispěl dvěma góly k výhře Rangers v úvodním semifinále play off NHL

Útočník Filip Chytil nasměroval hokejisty New York Rangers v play off NHL v úvodním utkání finále Východní konference dvěma góly k výhře 6:2 nad Tampou Bay a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Český hráč odpověděl v prostřední třetině na vyrovnávací trefu Ondřeje Paláta a po jeho brankách odskočili Rangers z 2:2 na 4:2.

Chytil nasázel v posledních třech zápasech pět gólů. V dresu poražených si připsal přihrávku Jan Rutta.

„Celou sezonu tvrdě makám,“ řekl Chytil, který v základní části nastřílel jen osm branek v 67 zápasech. Poslední dobou ale ožil a se sedmi zásahy je nejlepším českým střelcem v play off. „Prošel jsem si těžkými časy, neproměnil jsem spoustu šancí. Když nedáváte góly, moc týmu nepomáháte a jste z toho trochu frustrovaný. Ale teď mi to konečně padá a mám velkou radost, že můžu pomoct mužstvu k výhrám,“ doplnil.

Tampa Bay, která v předchozím kole vyřadila v nejkratším čase vítěze základní části Floridu, hrála první zápas od 23. května a inkasovala poprvé už po 71 sekundách hry z hole Chrise Kreidera. Ještě v úvodní třetině vyrovnal Steven Stamkos po Ruttově přihrávce. Rangers dostal znovu do vedení ve 28. minutě Frank Vatrano, ale už za 42 sekund platil po Palátově dorážce opět nerozhodný stav.

Poté přišly Chytilovy velké chvíle. Rodák z Kroměříže se u první gólové akce uvolnil před brankou a po pasu od zadního mantinelu opět strhl vedení na stranu Rangers. Ve 35. minutě zvýšil náskok týmu tvrdou ranou bez přípravy z pravého kruhu k bližší tyči. „Fil je dobrý kluk. Dře, bojuje. Góly si zaslouží. Je skvělé, že se zvedl. Přesně takové výkony od něj potřebujeme,“ pochválil Chytila kouč Rangers Gerard Gallant.

Vítězství podtrhli v úvodu třetí třetiny svými trefami Artěmij Panarin a Mika Zibanejad. „Když hrajete tvrdě a zodpovědně v obraně, příležitosti přijdou. Měli jsme nějaké přečíslení dva na jednoho, prosadili se v přesilovkách. To je náš recept na výhry. Skvěle zachytal i gólman a využili jsme šance,“ doplnil trenér Rangers. Brankář Igor Šesťorkin chytil 37 střel, na druhé straně si Andrej Vasilevskij připsal 28 zákroků.

Tampa Bay vstoupila podobně i do letošního play off, první zápas v Torontu prohrála 0:5. „V něčem se musíme zlepšit a také si soupeř zaslouží uznání. Mají velmi dobrý tým a hráli dobře, zatímco my jsme to nejlepší nepřevedli. Dopustili jsme se příliš mnoha ztrát, herně to nebylo ono. Musíme zabrat. Ale už jsme se v minulosti do takové pozice dostali. Týmu věřím a nepochybuji, že příště odehrajeme mnohem lepší zápas,“ řekl Stamkos.

Rangers se mohou opřít o domácí prostředí, ve své hale vyhráli posedmé za sebou. „Je to dobré pro naše sebevědomí. I to, že jsme dali nějaké góly. Je to ale pořád jen 1:0, do konce série je daleko,“ uvedl Zibanejad, který má se svými spoluhráči za sebou dvě sedmizápasové série.