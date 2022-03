Hertl se upsal v San Jose do roku 2030, vydělá půldruhé miliardy

Hokejový útočník Tomáš Hertl bude v NHL i nadále hájit barvy San Jose, kde působí od začátku kariéry v zámoří. S vedením Sharks se osmadvacetiletý pražský rodák dohodl na nové osmileté smlouvě, která mu zajistí celkový příjem 65,1 milionu dolarů (přes 1,45 miliardy korun). V průměru tak bude mít plat přes osm milionů dolarů za sezonu.

Hertl, jenž se zařadil mezi hlavní lídry týmu, se mohl stát po sezoně nechráněným volným hráčem. Měl by tak možnost vybírat si z nabídek všech klubů. S předstihem ale nakonec ukončil déle trvávající spekulace o možné výměně či odchodu jinam. Díky novému kontraktu si výrazně polepší. Podle současné dobíhající smlouvy na čtyři roky si vydělal 22,5 milionu dolarů.

„Je skvělé podepsat takhle pěknou dlouhou smlouvu a být i nadále součástí Sharks. Je to pro mě čest, ale zároveň dobře vím, co se s tím pojí. Jsem jedním z lídrů a musím dál pracovat na zlepšení. Je to výzva, ale chci vidět, jak se jako tým zlepšujeme každý den a každý rok,“ prohlásil Hertl.

Sedmnáctý hráč draftu 2012 se rozhodl zůstat v Kalifornii i přesto, že se klubu v poslední době příliš nedaří. Sharks, kteří ještě v roce 2016 hráli finále Stanley Cupu, v němž podlehli Pittsburghu 2:4 na zápasy, nepostoupili v uplynulých dvou ročnících do play off. Příliš nadějně to nevypadá ani v této sezoně. Před poslední čtvrtinou základní části mají na poslední postupovou pozici v Západní konferenci osmibodové manko.

Přes horší výsledky Sharks ale sám Hertl prožívá výbornou sezonu. Za 59 utkání si připsal 48 bodů díky 25 gólům a 23 asistencím. V klubovém bodování je lepší pouze Timo Meier s 58 body. Oba hráči jsou zároveň se stejným počtem branek nejlepšími střelci mužstva.