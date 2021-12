Finále, jak má být: Verstappen si titul mistra světa F1 vyjel v posledním kole

Dramatickou Grand Prix formule 1 v Abú Zabí vyhrál nizozemský jezdec Max Verstappen z Red Bullu a poprvé v kariéře získal mistrovský titul. V posledním kole restartovaného závodu předjel rivala Lewise Hamilton z Mercedesu, kterému tak mezi prsty proklouzl rekordní osmý titul v kariéře.

Mercedes proti výsledku závodu podal dva protesty, oba byly ale zamítnuty. Tým oznámil, že se odvolá.

"Je to neuvěřitelné. Po celý závod jsme se snažili bojovat a poté přišla v závěrečném kole velká šance. Nevím, co říct. Náš tým a Honda si to zaslouží. Konečně se ke mně přiklonilo trochu štěstí," řekl po závodě Verstappen. „Lewis je úžasný pilot a soupeř, takže to bylo velmi těžké. Dnes to mohlo dopadnout jakkoliv. Příští rok se vrátíme a pokusíme se to zopakovat," doplnil.

Čtyřiadvacetiletý rodák z Hasseltu vybojoval desáté vítězství v sezoně, dvacáté v kariéře a ukončil pětiletou vládu Hamiltona ve formuli 1. Triumf v Poháru konstruktérů získal Mercedes, který uspěl poosmé za sebou. Verstappen je od roku 2013 prvním jezdcem, který nezískal titul s mercedesem, a v historii teprve čtvrtý mistr světa mladší 25 let - po Alonsovi, Vettelovi, a Hamiltonovi.

Start závodu se povedl nejlépe druhému Hamiltonovi, Verstappen začal postupně ztrácet. Ve 36. kole skončil Antonio Giovinazzi z Alfy Romeo a vedení závodu aplikovalo režim virtuálního safety caru. Verstappen nasadil čerstvé tvrdé pneumatiky, a i když zpočátku Hamiltona doháněl, Brit náskok dál pohodlně držel nad jedenácti sekundami.

Když už se zdálo, že si dojede pro rekordní osmý titul, kterým by se dostal do čela historického žebříčku před Michaela Schumachera, havaroval Nicolas Latifi a na trať vyjel safety car. Red Bull toho využil a obul Verstappenovi nejměkčí směs. Poté, co vedení závodu povolilo k nevoli Mercedesu předjet safety car vozům o kolo zpět, zařadil se Verstappen přímo za Hamiltona. V posledním kole pak došlo na restart závodu a Nizozemec na čerstvějších a rychlejších pneumatikách Brita udolal.