Fotbalisté byli blízko senzaci, Španělsko ale v poslední minutě vyrovnalo

Čeští fotbalisté v druhém utkání skupiny A2 Ligy národů remizovali se Španělskem 2:2. Reprezentanti proti finalistům minulého ročníku a trojnásobným mistrům Evropy dvakrát vedli a sahali po nečekaném vítězství, ale v 90. minutě vyrovnal Iňigo Martínez.

Za domácí se prosadili ve čtvrté minutě Jakub Pešek a v 66. minutě Jan Kuchta, za hosty skóroval ještě na konci úvodního dějství sedmnáctiletý Gavi. Reprezentace ani v šestém vzájemném duelu v samostatné historii Španělsko neporazila, uhrála s ním druhou remízu.

Český celek částečně navázal na čtvrteční vítězství 2:1 nad Švýcarskem a po dvou z šesti kol skupiny má na druhém místě tabulky stejně bodů jako první Portugalsko, kde nastoupí ve čtvrtek. Červnový program uzavře příští neděli ve Španělsku. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého hrají elitní úroveň Ligy národů poprvé, v předchozích dvou ročnících byli ve skupině B, odkud předloni postoupili.

Soutěž do velké míry nahrazuje přípravné zápasy a týmům dává dodatečnou šanci postoupit na mistrovství Evropy či světa. Tentokrát bude vybráno 12 celků, které se nedostanou na Euro 2024 do Německa z klasické kvalifikace, a ty čeká play off o zbylá tři místa na šampionátu.

Šilhavý znovu zvolil systém na tři stopery a udělal tři změny v základní sestavě oproti utkání se Švýcarskem. Jubilejní 50. start za reprezentační „áčko„“ si připsal kapitán Souček. Španělský kouč Enrique oproti čtvrteční remíze 1:1 s Portugalskem „protočil“ zahajovací jedenáctku hned na osmi postech a jen na lavičce v úvodu zůstal kapitán Busquets.

Gól Španěly rozhodil

Český celek chtěl proti jasnému favoritovi hrozit z brejků a už ve čtvrté minutě mu jeden z nich dokonale vyšel. Na Coufalovu kolmici za obranu si naběhl Kuchta, předložil míč Peškovi a ten bez problémů trefil odkrytou branku. Asistent sice signalizoval ofsajd, ale francouzský sudí Letexier po poradě s videorozhodčím gól uznal, neboť se za obrannou linií zapomněl čerstvý vítěz Ligy mistrů s Realem Madrid Carvajal. Pešek se ve 12. utkání za reprezentační „áčko“ trefil popáté.

Mistry světa z roku 2010 inkasovaný gól viditelně rozhodil. Španělé sice podle očekávání drželi míč a kombinovali na české polovině hřiště, do šancí se ale většinu první půle vůbec nedostávali. Ve 26. minutě Sarabia v dobré pozici špatně trefil míč.

Krátce předtím musel kvůli zranění střídat Zelený, kterého nahradil Jankto. Křídelník španělského Getafe ale nevydržel na trávníku ani do přestávky. I on se zranil a hřiště ve 44. minutě opustil na nosítkách.

Přestože sudí v první půli nastavil čtyři minuty, Šilhavý nestřídal a jeho svěřenci dohráli úvodní dějství v deseti. To se jim vymstilo ve třetí minutě nastavení, kdy Rodri přiťukl Gavimu a ten pokusem na zadní tyč vyrovnal. Barcelonský talent se v 17 letech a 304 dnech stal nejmladším střelcem v historii španělské reprezentace.

Remíza v závěru

Do druhé půle místo Jankta naskočil Havel, který v 55. minutě vyslal do úniku Kuchtu, ale ten těsně minul. Na druhé straně proti Torresovi zasáhl Vaclík. V 62. minutě českého brankáře zachránila zadní tyč poté, co z prvního dotyku s míčem zahrozil střídající Asensio.

Za čtyři minuty po dalším brejku udeřili domácí. Střídající Černý vynikajícím pasem za obranu vyzval k sólu Kuchtu, který gólmana Simóna překonal elegantním obloučkem. Útočník Lokomotivu Moskva navázal na branku proti Švýcarsku a v reprezentačním A-týmu skóroval podruhé v kariéře.

Na opačné straně Vaclíkovi podruhé pomohla tyč, o kterou se z vnější strany otřela hlavička střídajícího Torrese. Když už se zdálo, že Češi dosáhnou na první výhru nad Španělskem v samostatné historii, naskočil si v 90. minutě na centr Martínez a sudí usoudili, že míč po odrazu od břevna dopadl těsně za brankovou čáru. Reprezentanti i tak doma už pojedenácté za sebou neprohráli, Španělsko remizovalo také v druhém duelu skupiny.