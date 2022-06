Liga národů: Čeští fotbalisté na úvod porazili Švýcarsko 2:1

Čeští fotbalisté v úvodním utkání skupiny A2 třetího ročníku Ligy národů porazili Švýcarsko 2:1. Domácí poslal v Edenu v 11. minutě do vedení Jan Kuchta, těsně před pauzou sice srovnal Noah Okafor, ale v 58. minutě rozhodl vlastní gól Djibrila Sowa.

Český tým je po prvním kole skupiny v čele tabulky, neboť Španělé v souběžně hraném duelu remizovali s Portugalskem 1:1. V dalším utkání svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého v neděli přivítají Španělsko, poté 9. června nastoupí v Portugalsku a o tři dny později uzavřou červnový program odvetou ve Španělsku.

Šilhavého svěřenci hrají elitní úroveň Ligy národů poprvé, v předchozích dvou ročnících působili ve skupině B, odkud předloni postoupili. Soutěž do velké míry nahrazuje přípravné zápasy a týmům dává dodatečnou šanci postoupit na mistrovství Evropy či světa. Tentokrát bude vybráno 12 celků, které se nedostanou na Euro 2024 do Německa z klasické kvalifikace, a ty čeká play off o zbylá tři místa na šampionátu.

Šilhavý stejně jako ve dvou zápasech v březnu, kdy český tým z play off nepostoupil na podzimní mistrovství světa, vsadil na rozestavení se třemi stopery. Jedním z nich byl i Krejčí mladší, který poprvé v reprezentačním „áčku“ nastoupil v základní sestavě. Jubilejní 50. start za národní celek si připsal brankář Vaclík a hned ve druhé minutě musel zasahovat proti Vargasově střele ze strany.

V 10. minutě byli Švýcaři, kteří na rozdíl od českého týmu postoupili na mistrovství světa v Kataru, ještě blíž k vedení. Embolo šel sám na Vaclíka, ale domácí gólman únik zlikvidoval. Vzápětí udeřili Šilhavého svěřenci. Coufalův dlouhý aut propadl přes hostující stopery až ke Kuchtovi, jenž zblízka doklepl míč do sítě a připsal si premiérovou reprezentační branku.

Čechy vedoucí trefa viditelně povzbudila. Ve 27. minutě Jankto nepřekonal Sommera a stejný hráč se neprosadil ani obstřelem o sedm minut později. Když už se zdálo, že domácí půjdou do kabin s náskokem, dokázali čtvrtfinalisté loňského Eura srovnat. Okafor si ve 44. minutě našel ve vápně míč a tvrdou ranou s pomocí břevna překonal Vaclíka.

Český gólman musel hned v úvodní minutě druhé půle zasahovat, s křížnou střelou Vargase si ale poradil. Na druhé straně měl v 54. minutě velkou šanci Hložek, po Sadílkově zpětné přihrávce ale trefil jen mimo branku stojícího soupeře. Po následném rohu napálil z dálky balon Coufal a Sommera zachránila tyč.

V 58. minutě už domácí znovu vedli. Janktův centr zprava tečoval Sow, míč změnil směr a zapadl až za Sommera. Po balonu se natahoval Kuchta, ale nedotkl se ho. V 66. minutě český celek opět podržel Vaclík, když vytáhl Widnerovu přízemní střelu. Po rohu pak hlavičkoval těsně vedle Schär a vzápětí proti Embolovi znovu zasáhl domácí brankář.

V průběhu druhé půle se zranil německý hlavní rozhodčí Siebert a po několikaminutové přestávce ho nahradil čtvrtý sudí Osmers. Švýcaři v závěru stupňovali tlak, ale Embolo Vaclíka ani při třetí velké šanci nepřekonal.

Češi přestáli i sedmiminutové nastavení a Švýcarsko počtvrté za sebou porazili. Doma národní celek už desetkrát po sobě nepoznal přemožitele. Švýcaři, kteří postoupili z kvalifikační skupiny na mistrovství světa na úkor Itálie, prohráli teprve podruhé z posledních 10 duelů.

Utkání 1. kola skupiny A2 fotbalové Ligy národů:

ČR - Švýcarsko 2:1 (1:1)

Branky: 11. Kuchta, 58. vlastní Sow - 44. Okafor. Rozhodčí: Siebert (74. Osmers) - Seidel, Foltyn - Fritz (video, všichni Něm.). ŽK: Brabec, Krejčí - Elvedi, Schär. Diváci: 12 236.

Sestavy:

ČR: Vaclík - Zima, Brabec, Krejčí - Coufal, Sadílek (84. Kalvach), Souček, Zelený (87. Matějů) - Jankto (67. Lingr), Kuchta (68. Pešek), Hložek (87. Jurečka). Trenér: Šilhavý.

Švýcarsko: Sommer - Widmer, Elvedi, Schär, Rodriguez (87. Lotomba) - Sow (68. Zuber), Freuler, Xhaka, Vargas (87. Seferovic) - Okafor (68. Shaqiri), Embolo (90.+2 Gavranovic). Trenér: Yakin.

Adam Hložek | zdroj: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Adam Hložek přestoupil ze Sparty do Leverkusenu

Fotbalový reprezentant Adam Hložek přestoupil z pražské Sparty do Leverkusenu. Devatenáctiletý ofenzivní univerzál v novém působišti již v minulém týdnu úspěšně absolvoval zdravotní prohlídku a s třetím týmem uplynulé sezony německé ligy podepsal smlouvu do léta 2027. Bayer o tom informoval na svém webu.

Hložek by měl být nejdražším hráčem, který kdy odešel z české ligy. Kluby přestupovou částku dle tradice nezveřejnily. Podle německých médií zaplatí Leverkusen za talentovaného útočníka včetně bonusů mezi 18 a 22 miliony eur (asi 543 milionů korun).

Podle serveru iSport.cz dostane Sparta 18 milionů eur (444 milionů korun) a případně dalších devět milionů eur (222 milionů korun) z bonusů. Hložkův transfer by tak měl překonat dosavadní rekord reprezentačního kapitána Tomáše Součka, jenž předloni přestoupil ze Slavie do West Hamu za 521 milionů korun.

Součástí dohody mezi Spartou a Leverkusenem je navíc podle médií podíl pro Pražany v případě dalšího hráčova přestupu ve výši 30 procent.

„Je skvělé, že jsem mohl přestoupit do jednoho z nejlepších bundesligových týmů. Poslední týdny jsem zápasy Leverkusenu hodně sledoval, hrál krásný fotbal,“ uvedl Hložek, který se v Leverkusenu potká s další českou ofenzivní hvězdou Patrikem Schickem. Šestadvacetiletý kanonýr, který se aktuálně uzdravuje po operaci třísel, ve čtvrtek prodloužil s Bayerem smlouvu až do léta 2027. Druhý nejlepší střelec uplynulé bundesligové sezony svého kamaráda přivítal v krátkém videu na klubovém twitteru.

Hložek je považován za výjimečný talent českého fotbalu. Vyniká univerzálností, může hrát na hrotu útoku, na křídle i na pozici podhrota. V domácí lize debutoval za Spartu už v 16 letech, celkem v nejvyšší soutěži odehrál 105 zápasů s bilancí 34 branek a 29 asistencí.