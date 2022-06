Wales se po 64 letech probojoval na světový šampionát ve fotbale

Fotbalisté Walesu si poprvé od roku 1958 zahrají na mistrovství světa. Ve finále play off o postup na šampionát v Kataru zdolali na domácím hřišti v Cardiffu 1:0 Ukrajinu, rozhodl vlastní gól Andrije Jarmolenka.

Závěrečný turnaj, který se uskuteční od 21. listopadu do 18. prosince, zná 30 z 32 účastníků. Wales zahájí svou druhou účast mezi elitou duelem s USA. Ve skupině B ho čeká ještě Írán a ostrovní derby s Anglií.

Zápas v Cardiffu rozhodl o posledním postupujícím z evropské části kvalifikace. Původně se měl hrát stejně jako další utkání play off v březnu, kvůli ruské invazi na Ukrajinu byl ale přesunut na červen. Ukrajina se do finále kvalifikovala středečním vítězstvím 3:1 nad Skotskem.

Proti dalšímu ostrovnímu soupeři už ale Ukrajinci neuspěli. Duel rozhodla situace ze 34. minuty, kdy domácí hvězda Bale poslal z přímého kopu střílený centr do vápna a Jarmolenko si srazil míč hlavou do vlastní sítě. Velšané dali v kvalifikaci sedmý gól ze standardní situace.

Oba celky si vypracovaly po změně stran několik gólových příležitosti, skóre už se ale nezměnilo. V největší šanci trefil střídající Johnson tyč. Ukrajina soupeře přestřílela 24:9, na rozdíl od „Draků“ ale zatím druhou účast na mistrovství světa nepřidala.

„Udělali jsme všechno, co bylo v našich silách. Mrzí mě, že jsme nedokázali skórovat, ale takový je sport. Hráčům nemám co vytknout,“ řekl ukrajinský trenér Oleksandr Petrakov.

Největší výhra v historii velšského fotbalu, řekl Bale po postupu do Kataru

„Je to největší výhra v historii velšského fotbalu. Splnili jsme si sen a nedokážu ani popsat, jak jsem teď šťastný,“ prohlásil kapitán velšské reprezentace Gareth Bale. „Neuvěřitelný úspěch, pro tohle jsme celou kariéru makali. Je to poslední dílek do skládačky,“ doplnil dvaatřicetiletý útočník, jemuž po sezoně skončila smlouva v Realu Madrid.

Wales se v roce 2016 premiérově probojoval na Euro a došel na něm do semifinále. Účast zopakoval i na dalším evropském šampionátu a nyní se poprvé od roku 1958 dostal mezi světovou elitu.

Kouč Rob Page ocenil výkon obvyklé reprezentační dvojky Waynea Hennesseyho. Ačkoliv Ukrajinci soupeře výrazně přestříleli, velšský gólman si připsal devět úspěšných zákroků a nasměroval tým na turnaj do Kataru. „Byl úžasný, světová třída,“ vyzdvihl Page výkon pětatřicetiletého gólmana Burnley. Hennessey přitom poslední tři sezony plní v klubech roli dvojky, v tomto ročníku odchytal jen tři soutěžní zápasy. V reprezentaci ale dostal šanci v březnu při zranění Dannyho Warda a od té doby chytal v národním týmu počtvrté v řadě.

„Před utkáním jsem si vzal Dannyho stranou a vysvětlil mu, že si Wayne zaslouží vzhledem k minulým výkonům chytat i v play off. V předchozích zápasech nás podržel a bylo by kruté, kdybych ho v klíčovém utkání posadil na lavičku. Dneska svůj výkon ještě vylepšil,“ řekl Page.

„Nejlepší zápas, jaký jsem v reprezentací odchytal,“ uvedl Hennessey. „Všichni v týmu byli dnes úžasní. Jsme malá země, postup na šampionát je velký úspěch,“ doplnil zkušený brankář, jenž nastoupil ke 102. utkání v dresu „Draků“.