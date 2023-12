Fotbalisté Slavie ve čtvrtfinále domácího poháru přivítají v derby Spartu

Obhájci trofeje fotbalisté Slavie v jarním čtvrtfinále domácího poháru přivítají v pražském derby Spartu, s níž se utkali ve finále minulého ročníku. Jablonec bude hostit Plzeň, Zlín nastoupí proti Liberci a v souboji druholigových týmů Opava změří síly s Duklou. Rozhodl o tom dnešní los v sídle FAČR v Praze na Strahově.

Úředním hracím termínem čtvrtfinále je středa 28. února. Pražští rivalové se jen o pár dní později utkají také v lize, derby v rámci 23. kola nejvyšší soutěže mezi aktuálně vedoucím týmem tabulky a obhájcem titulu Spartou a druhou Slavií bude 2., nebo 3. března hostit Letná.

Největší české kluby se v poháru utkají čtvrtou sezonu po sobě a popáté z posledních šesti ročníků. Zatímco v květnovém finále zvítězila Slavia na stadionu Sparty 2:0, loni v únoru stejným poměrem triumfovali Letenští ve čtvrtfinále v Edenu. Před dvěma lety červenobílí mezi nejlepší čtyřkou vyhráli na Spartě 3:0.

V úvodním derby v této ligové sezoně se rivalové na konci září rozešli na Slavii smírně 1:1. Zápas byl velmi vyhrocený a rozhodčí na každé straně vyloučil po jednom hráči i členovi realizačního týmu.

„Chtěli jsme toto utkání hrát doma. Slavia je samozřejmě z toho losu asi nejtěžší možný soupeř, ale máme jí co vracet. Pokud by se nám to podařilo na Slavii, bylo by to o to sladší,“ uvedl sportovní manažer A-týmu Sparty Tomáš Sivok.

„Na Spartě mě asi budou proklínat, zvlášť když budou hrát ještě na Slavii. Představoval jsem si tento duel až v pozdější fázi, ale los je los,“ řekl s úsměvem nejlepší střelec české reprezentační historie a bývalý hráč Sparty Jan Koller, který je ambasadorem MOL Cupu.

Také Jablonec a Plzeň se nedlouho po pohárovém souboji utkají i v lize, Severočeši přivítají Viktorii 16., nebo 17. března. V úvodním vzájemném duelu v sezoně Západočeši v nejvyšší soutěži doma zvítězili po přestřelce 3:2. Plzeňští, finalista poháru z roku 2021, jsou v lize aktuálně třetí, zatímco Jablonci patří až 11. místo.

Předposlední tým ligové tabulky Zlín se ve čtvrtfinále utká s Libercem, kde nastoupí tuto sobotu v nejvyšší soutěži. Moravský celek v sezoně 2016/17 vyřadil Slovan ve čtvrtfinále na cestě za pozdějším triumfem v poháru.

„Pro nás je pozitivní, že hrajeme doma a nemusíme nikam jezdit. Liberec má kvalitní, ofenzivní, dobře připravený a poskládaný tým, který je dlouho pospolu. Čtvrtfinále je ale ještě daleko. Nikdo z nás neví, v jakém stavu budeme po zimní pauze my a v jakém soupeř,“ řekl klubovému webu trenér Bronislav Červenka, který zlínský tým převzal teprve nedávno a výsledkově ho pozvedl.

Los svedl dohromady oba celky z druhé ligy a v semifinále tak bude poprvé od roku 2017 mužstvo z nižší soutěže. Tehdy Opava prošla až do finále, v němž prohrála se Zlínem.

Los čtvrtfinále:

Slavia Praha - Sparta Praha, Opava - Dukla Praha, Jablonec - Plzeň, Zlín - Liberec.