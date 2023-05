Slavia zvítězila v derby na Spartě 2:0 a posedmé získala domácí pohár

Fotbalisté Slavie vyhráli MOL Cup. Ve finále v pražském derby zvítězili na Letné nad Spartou 2:0 a připsali si sedmý triumf v domácím poháru v samostatné historii. Souboj prvních dvou celků ligové tabulky hosté rozhodli dvěma brankami mezi 59. a 64. minutou, kdy se nejprve trefil David Douděra a poté si dal vlastní gól Filip Panák.

Slavia vyhrála i druhé derby ve finále poháru od rozdělení federace, v roce 2002 porazila Spartu 2:1. Červenobílí proměnili i sedmou účast ve finále v samostatné historii ve vítězství a pod trenérem Jindřichem Trpišovským ovládli MOL Cup už počtvrté. Za triumf získali prémii 1,5 milionu korun.

Sparta na osmý pohárový triumf od rozdělení federace nedosáhla. Ve finále neuspěla stejně jako před rokem na Slovácku a utrpěla první porážku po 20 soutěžních zápasech od října, kdy prohrála v lize na Slavii vysoko 0:4. Pražští rivalové se znovu utkají příští týden na Letné v druhém kole nadstavby nejvyšší soutěže, do níž Sparta o tomto víkendu vstoupí v čele tabulky s náskokem dvou bodů na červenobílé.

Finále se hrálo na Spartě proto, že je hůře postaveným týmem v pohárovém koeficientu za posledních pět let. Výhodu klasického domácího prostředí ale Letenští neměli, neboť oba kluby dostaly pro své fanoušky stejný počet vstupenek.

Do sparťanské sestavy se po karetním trestu v nedělním ligovém utkání v Liberci vrátil kapitán Krejčí mladší a také uzdravený Kairinen. V zahajovací jedenáctce Slavie poprvé po zranění nastoupil David Jurásek, šanci od začátku dostal i jeho jmenovec Matěj a nečekaně také Traoré.

Před výbornou kulisou byli v prvním poločase mírně aktivnější a nebezpečnější červenobílí. V páté minutě vyrazil Jurečkovu střelu z pravé strany brankář Kovář, o chvíli slávistický útočník nevyřešil dobře brejk po Krejčího chybě v rozehrávce.

Za polovinou úvodního dějství promarnily oba týmy velkou šanci. Ve 24. minutě se Traoré dostal kousek za malým vápnem sám před Kováře, ale stoprocentní příležitost trestuhodně zahodil a střelou bodlem jen napálil domácího gólmana. Z protiútoku Kairinen kolmicí vysunul Karabce, který mířil kousek nad. Chvíli před pauzou vrátil Zelený míč pod sebe, ale bývalého slávistu Kuchtu zablokovala obrana a Krejčí následně špatně trefil balon.

Po necelé hodině hry si červenobílí vytvořili mírný tlak a po pátém rohu v utkání otevřeli skóre. Centr střídajícího Zafeirise odvrátil Krejčí jen za sebe a Douděra napálil nártem míč přesně k zadní tyči. Slávisté výrazně ožili a vzápětí mohli zvýšit, Jurečku ale vychytal Kovář a Provodovu dorážku odvrátil Zelený.

V 64. minutě už Vršovičtí zvýšili. Autor vedoucího gólu Douděra centrem dloubl míč do vápna a sparťané si dali nešťastnou vlastní branku poté, co Vitík hlavičkoval do spoluhráče Panáka a od něj se míč dostal do sítě.

Stejně jako v nedávném dubnovém derby Sparta prohrávala 0:2, ale na rozdíl od ligového souboje, který skončil 3:3, tentokrát na zvrat neměla. V 78. minutě Letenské o snížení připravily centimetry, když se míč po Krejčího hlavičce odrazil od tyče a kutálel se po brankové čáře, než ho obránci odkopli. V nastavení pak Kolář vytěsnil na brankovou konstrukci Karabcovu střelu. Slavia neprohrála ani třetí soutěžní derby v sezoně.