Fotbalová jednadvacítka si na ME zahraje s obhájcem Německem, Anglií a Izraelem

Čeští fotbalisté do 21 let si na mistrovství Evropy v příštím roce v Gruzii a Rumunsku zopakují souboj s Anglií, s níž se utkali už v kvalifikaci. Dalšími dvěma soupeři svěřenců trenéra Jana Suchopárka ve skupině C budou obhájce titulu Německo a Izrael. Rozhodl o tom dnešní los v Bukurešti. „Lvíčata“ odehrají skupinu v Gruzii.

Los rozdělil 16 účastnických zemí do čtyř čtyřčlenných skupin, z nichž vždy první dva týmy postoupí do čtvrtfinále. Šampionát se uskuteční od 21. června do 8. července, finále bude hostit Batumi. Český celek se na Euru představí podruhé za sebou a počtvrté z posledních pěti závěrečných turnajů. Vloni mužstvo ještě pod vedením trenéra Karla Krejčího na šampionátu nepostoupilo ze skupiny. Nejlepším výsledkem „Lvíčat“ je zlato z roku 2002. Český tým, který prošel na šampionát poté, co v play off kvalifikace vyřadil Island, figuroval před losem ve třetím ze čtyř výkonnostních košů. Mladíci měli jistotu, že se vyhnou Chorvatsku, Švýcarsku a Belgii. Na Euru se bude hrát i o start na olympiádě v roce 2024 v Paříži. Účast si zajistí trojice nejlepších týmů z kontinentálního šampionátu mimo pořadatele her Francii a Anglii. Mohlo by vás zajímat Ženský fotbal u nás se musí zprofesionalizovat, soudí kouč českých reprezentantek

