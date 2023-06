Galavečer NHL ovládl favorizovaný McDavid, Pastrňák na trofeje nedosáhl

Útočník Connor McDavid z Edmontonu ovládl slavnostní předávání cen NHL uplynulé sezony. Kapitán Oilers získal Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče soutěže v hlasování Asociace profesionálních hokejových novinářů i Ted Lindsay Award pro nejužitečnější hráče dle samotných hokejistů. Šestadvacetiletá hvězda převzala i Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče základní části a Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce.

Mezi trojici finalistů na Hart Trophy a Ted Lindsay Award se prosadil i útočník David Pastrňák z Bostonu, kterého novináři zvolili druhým nejlepším hráčem kanadsko-americké soutěže. Český reprezentant získal 1053 bodů, o 898 méně než McDavid. Sedmadvacetiletý Pastrňák se ale po třech letech prosadil podruhé v kariéře do prvního All Star týmu poté, co mezi pravými křídly jasně zvítězil s 850 body, zatímco druhý Matthew Tkachuk z Floridy jich obdržel 491.

McDavid byl v hlasování o Hart Trophy, kterou získal potřetí v kariéře, první ve 195 případech z celkem 196 hlasů, právě Pastrňákovi patřilo jediné zbývající prvenství. „Samozřejmě dobře vím, co znamenají všechny tyto trofeje ve velkém schématu naší hry. Hodně pro mě znamená, že jsem je získal už vícekrát, ale samozřejmě to není ten hlavní motivační faktor. Pohání mě touha po týmovém úspěchu. I tak je to ale pro mě něco mimořádného a neberu to jako samozřejmost. Moc si toho vážím,“ prohlásil McDavid.

Pastrňák uznal, že ocenění je ve správných rukách. „I když jsem třeba skončil druhý, pořád jsem byl hodně daleko za ním. Nikdo z nás ostatních se mu ani nepřiblížil. Tak to tento rok prostě bylo. Moje šance byly nulové. Connor je opravdu výjimečný hráč, který se navíc rok od roku neustále zlepšuje,“ ocenil Pastrňák. „Ale jak všichni víte, honíme se za jiným cílem. A všechna individuální ocenění bychom vyměnili za tu jednu trofej, která je úplně největší ze všech,“ dodal.

Ted Lindsay Award obdržel tahoun mužstva z Alberty McDavid dokonce již počtvrté a připojil se k největším velikánům historie: Mario Lemieux vyhrál rovněž čtyřikrát, Wayne Gretzky pětkrát. „Mám vážně pocit, že tohle je ta nejprestižnější cena, jež se během celého galavečera uděluje. Rozhodují o ní hráči, s nimiž se potkáváte každý večer na ledě a proti kterým bojujete. Opravdu moc pro mě znamená, že mi udělili tuhle trofej,“ uvedl McDavid.

V prvním All Star týmu je McDavid dokonce popáté a odpoutal se mezi dosud aktivními centry od Sidneyho Crosbyho. Pětkrát se do nejlepšího výběru prosadil Lemieux, šestkrát Jean Beliveau, Phil Esposito a Stan Mikita a osmkrát Gretzky. McDavidův hvězdný spoluhráč Leon Draisaitl obsadil pozici centra ve druhém All Star týmu. Spoluhráči z jednoho týmu zabrali pozice centrů v prvních dvou hvězdných týmech poprvé po 62 letech. Tehdy dosáhli stejného kousku Beliveau a Henri Richard z Montrealu.

Na galavečeru NHL, který předcházel draftu, uspěli další zástupci Bostonu. Cenu pro nejlepšího trenéra získal Jim Montgomery, který dovedl Bruins k rekordnímu počtu vítězství v základní části soutěže. Nejlepším brankářem byl zvolen Linus Ullmark a kapitán týmu Patrice Bergeron vyhrál již pošesté v kariéře Frank J. Selke Trophy pro nejlépe bránícího útočníka.

Nejlepším obráncem byl zvolen Erik Karlsson ze San Jose, který potřetí v kariéře převzal Norris Trophy. Švédský bek se společně s Pastrňákem dostal i do užšího výběru na Ted Lindsay Award.

Cenu pro nejlepšího nováčka převzal útočník Matty Beniers ze Seattlu, cenu Marka Messiera pro vůdčí osobnost získal Steven Stamkos z Tampy a Lady Byng Trophy pro hokejového gentlemana převzal podruhé v kariéře Anže Kopitar z Los Angeles.