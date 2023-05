Hokejisté zdolali v Brně 4:3 Švédsko a jsou v čele Českých her

Čeští hokejisté porazili v druhém vystoupení na Českých hrách v Brně již jistého vítěze Euro Hockey Tour Švédsko 4:3 a dostali se se čtyřmi body do čela tabulky turnaje. Zároveň si zajistili konečné druhé místo v tabulce EHT. Shodně třemi body za gól a dvě asistence se na výhře podíleli útočníci Daniel Voženílek a Ondřej Beránek.

V neděli od 16:00 budou Češi v generálce na mistrovství světa útočit na triumf na domácím podniku proti Švýcarsku. Do šampionátu v Rize a Tampere vstoupí v pátek proti Slovensku.

Švédové se sice ujali vedení v 6. minutě díky brance Oscara Lindberga ve vlastním oslabení, ale ve druhé třetině otočili na 3:1 Voženílek, Michael Špaček a Jiří Černoch. V 46. minutě zvýšil Beránek a výsledek ještě zkorigovali v přesilové hře Alexander Nylander a v power play Lucas Raymond.

„Odehráli jsme dva dobré zápasy. Proti Švédům jsme byli lepší při hře pět na pět, z toho mám radost. Stejně jako proti Finům. Pak je tu ale otázka trestů. Hráči musejí chápat, že tolik vyloučení nesmíme mít. To je prostě fakt. Hodně se o tom bavíme, ale zase se to stalo. Hráli jsme dvakrát ve třech. Jestli chceme vyhrát zápasy v Rize, tohle si nesmíme dovolit,“ řekl kouč českého týmu Kari Jalonen.

Už po 61 sekundách se musel český tým bránit při Kubalíkově vyloučení, ale odolal. V čase 5:05 se radovali Švédové z úvodní branky, přestože na trestné lavici pykal Lindholm. Jiříčkovu střelu od modré čáry zblokoval Lindberg, dostal se do úniku a překonal Hrubce mezi betony.

V pokračující přesilovce po Tomáškově přihrávce vypálil z pravého kruhu Kubalík, ale Högberg zasáhl. Při následném Perssonově trestu prověřil švédského gólmana Tomášek. V přesilovce čtyř proti třem se dostal do dobré střelecké pozice Carlsson. Před pauzou Högberg kryl Sedlákovu ránu.

Na začátku druhé části po Sobotkově vyloučení zlikvidoval Hrubec Peterssonovu šanci a poradil si i Silfverbergovou tečí. Po chybě v české rozehrávce zlikvidoval gólman Curychu i Berggrenovu možnost. Neuspěl ani Raymond. V polovině utkání se sice Lenc při brejku nedostal do zakončení, ale na jeho přihrávku před odkrytou branku jen těsně nedosáhl Tomášek.

Ve 34. minutě už se Jalonenův výběr dočkal vyrovnání. Beránek přihrál za pravý kruh Voženílkovi, který se přes clonu trefil nad Högbergův levý beton a ve třetím reprezentačním utkání oslavil premiérovou branku. Vrátit Švédům mohl vedení po přečíslení s Berggrenem Lindberg, ale Hrubec zasáhl.

V čase 37:25 Češi otočili stav. Kubalík pálil dvakrát v rychlém střelu z pozice mezi kruhy a druhý pokus tečoval do švédské branky Špaček. Za 99 sekund už měli domácí dvoubrankový náskok. Černoch nejdříve vyhrál vhazování, v pokračující akci zády k brance sice Voženílek nepřekonal bekhendem Högberga, ale Černoch z dorážky už skóroval.

„Ve druhé třetině jsme měli převahu, ale Švédové nám bohužel chodili do rychlých protiútoků. Šimon tam toho hodně pochytal a celý zápas chytal výborně. Pochytal toho strašně moc. Jak já říkám - když se vyhraje, má na tom obrovský podíl gólman,“ připomněl Černoch.

Na začátku závěrečné třetiny při vyloučení debutanta Zbořila kryl Hrubec Peterssonovu střelu z pozice mezi kruhy a vzápětí ukryl v lapačce Raymondovu ránu. Švédského gólmana prověřil při Peterssonově vyloučení Košťálek. V čase 45:45 Voženílek donutil forčekingem ke ztrátě Sandina a Beránek z pozice mezi kruhy prostřelil Högberga mezi betony.

Švédové snížili ve 49. minutě při Sedlákově vyloučení, kdy se z levého kruhu trefil Alexander Nylander. Dostat výběr Tří korunek na kontakt se snažil Sandin, ale Hrubec zasáhl. Švédům se to povedlo krátce poté, co tři minuty před koncem sáhli k power play. Raymond se od modré čáry trefil o pravou tyč. Těsný náskok už český tým udržel.

„Jsem hrozně rád, že jsme to vítězství dokázali udržet. S vedením už jsme hráli chytřeji než proti Finsku. Byť to bylo ještě ke konci řekněme drama, tak jsme si to pohlídali a bereme tři důležité body,“ řekl brankář Šimon Hrubec.

„Hodně se nám povedla druhá třetina, pak ve třetí jsme se snažili náskok udržet, bohužel jsme dostali dva laciné góly, při nichž jsme měli i trochu smůlu, ale jinak myslím, že jsme odehráli ten konec dobře. A dobře jsme odehráli i celý zápas,“ doplnil Černoch.

České hokejové hry v Brně, turnaj Euro Hockey Tour:

Česko - Švédsko 4:3 (0:1, 3:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 34. D. Voženílek (O. Beránek, Černoch), 38. M. Špaček (D. Kubalík, Knot), 40. Černoch (D. Voženílek, O. Beránek), 46. O. Beránek (D. Voženílek) - 6. O. Lindberg, 49. A. Nylander (Raymond, Sandin), 58. Raymond (Sandin). Rozhodčí: Štolc (SR), Tscherrig (Švýc.) - Lederer, Šimánek (oba ČR). Vyloučení: 7:5. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 5278.

Sestavy:

Česko: Hrubec - Kundrátek, J. Zbořil, D. Jiříček, Němeček, Košťálek, Ščotka, Knot, Jeřábek - D. Kubalík, M. Špaček, Červenka - Tomášek, Sobotka, Lenc - H. Zohorna, L. Sedlák, Chlapík - O. Beránek, Černoch, D. Voženílek. Trenér: K. Jalonen.

Švédsko: Högberg - Pudas, A. Lindholm, L. Bengtsson, Sandin, J. Persson, Häman Aktell, Folin - Raymond, L. Carlsson, Zetterlund - Silfverberg, O. Lindberg, Berggren - A. Petersson, P. Lindholm, A. Nylander - Sörensen, J. de la Rose, Everberg. Trenér: Hallam.

Tabulka turnaje:

1. Česko 2 1 0 1 0 6:6 4 2. Švédsko 2 1 0 0 1 6:4 3 3. Švýcarsko 2 1 0 0 1 2:4 3 4. Finsko 2 0 1 0 1 4:4 2

Tabulka EHT: