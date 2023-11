Hokejisty čeká premiéra pod trenérem Rulíkem, turnaj Karjala zahájí ve Švédsku

Hokejová reprezentace dnes ve Växjö vstoupí do nové sezony, která vyvrcholí v květnu mistrovstvím světa v Praze a Ostravě. Zápas turnaje Karjala s domácím Švédskem bude zároveň premiérou hlavního kouče Radima Rulíka, který po nevydařeném letošním šampionátu nahradil odvolaného Kariho Jalonena. Hraje se od 19:00.

V českém kádru je 27 hráčů včetně čtyř nováčků. Obránce Jiří Ticháček by si měl premiérový start v národním týmu připsat až v sobotu proti Finsku. Útočníci Ondřej Kovařčík a Adam Kubík by měli nastoupit dnes, v brance by měl dostat šanci Jakub Málek. Trojice Jakub Galvas, Lukáš Jašek a David Tomášek působí ve Švédsku a Jaška s Tomáškem čekají i souboje s klubovými spoluhráči.

O víkendu se v Tampere čeští hokejisté utkají postupně s domácím Finskem a Švýcarskem.