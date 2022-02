Hronek si v NHL připsal čtyři body, porážku ale neodvrátil: V utkání padlo 17 gólů

Hokejový obránce Filip Hronek si připsal poprvé v kariéře v NHL čtyři body, gólem a třemi asistence ale neodvrátil porážku Detroitu 7:10 s Torontem. V dresu kanadského klubu zazářil Mitchell Marner šesti body (4+2) a na výhře se podíleli Ondřej Kaše s Davidem Kämpfem shodnou bilancí jednoho gólu a jedné přihrávky. Do branky vítězů se postavil za stavu 7:5 Petr Mrázek a inkasoval dvakrát z osmi střel.

Hronek nastupuje v NHL čtvrtou sezonu a před utkáním s Torontem zažil v soutěži dva tříbodové večery, ve kterých si loni proti Carolině a v prosinci 2019 proti Winnipegu připsal shodně gól a dvě přihrávky. Český bek zaznamenal poprvé i tři asistence v jednom zápase NHL.

Hronek se zapsal proti Torontu poprvé do statistik v jedenácté minutě za stavu 0:2, když po vyhraném vhazování posunul puk na Marca Staala a jeho střelu dorazil Lucas Raymond.

Zbývající tři body zaznamenal na začátku poslední třetiny, v níž měl prsty ve snížení z 2:7 na 5:7. Český obránce vstřelil třetí gól týmu nahozením od modré čáry a o chvíli později tečoval jeho střelu Carter Rowney. Třetí asistenci získal za nastřelení puku do útočného pásma, po němž se z ostrého úhlu prosadil Joe Veleno. Hronek si vylepšil sezonní statistiky na 5+23 a v produktivitě obránců je ve třetí desítce.

Kaše asistoval u první branky zápasu, Kämpf zvyšoval v úvodní třetině tečí na 3:1 a osmou trefou sezony vyrovnal své maximum v NHL. Na něj navázal Marner čistým hattrickem v rozmezí 21. až 30. minuty a hlavně jeho zásluhou odskočilo Toronto domácím ve druhé třetině na 7:2.

„Už jsem měl několikrát šanci na hattrick, ale až doteď se mi to nedařilo a zůstal jsem na dvou gólech. Když jsem dal třetí branku, snažil jsem se zůstat nad věcí, ale nebudu lhát, byl to úžasný pocit,“ řekl Marner, který si stanovil i nové maximum v počtu bodů v jednom utkání.

Detroit zápas i díky Hronkovi zdramatizoval a Mrázek už do minuty po svém nástupu lovil puk z branky po teči Michaela Rasmussena. Nápor Detroitu přibrzdil Ilja Michejev gólem na 8:6, ale za 41 sekund dal kontaktní branku Raymond. Hosté kontrovali v oslabení a po průniku Kämpfa, který tím překonal své bodové maximum v sezoně (8+12), zvýšil zblízka Kaše.

Desítku završil po efektní souhře Marner. Kromě něj byli produktivní i jeho spoluhráči z formace Michael Bunting (1+4) a Auston Matthews (1+3). „Vypadali nezastavitelně,“ řekl trenér Toronta Sheldon Keefe. Hronek se tak nevešel ani mezi tři hvězdy zápasu.

Naposledy padlo v utkání NHL alespoň 17 branek v roce 2011. „Pro fanoušky to bylo vzrušující, ale pro trenéry k zbláznění, protože se dělalo hodně chyb. Do ideálu mělo utkání hodně daleko,“ řekl kouč Detroitu Jeff Blashill. „První dvě třetiny jsme hráli velmi špatně, bylo proto šílené i to, že jsme se ještě vrátili do zápasu,“ doplnil Staal.

Ve zbývajících devíti zápasech sobotního programu bodoval z českých hráčů už jen David Pastrňák, po jehož přihrávce zpečetil Patrice Bergeron výhru Bostonu 3:1 na ledě San Jose. V závěrečných minutách měl velkou šanci na vyrovnání Tomáš Hertl, ale o gól do odkryté branky jej obral vleže zákrokem lapačkou Jeremy Swayman. Dvě trefy vítězů, kteří měli střeleckou převahu 37:16, si připsal Brad Marchand.

Steven Stamkos nastoupil poprvé v utkání pod širým nebem a třemi body (1+2) včetně vítězného gólu z 52. minuty se zasloužil o výhru Tampy Bay 3:2 v Nashvillu. Z vítězství se radovali i čeští hráči Ondřej Palát s Janem Ruttou, na druhé straně zůstal gólman David Rittich na střídačce.

Zápas se uskutečnil na Nissan Stadium, kde je doma tým amerického fotbalu Tennessee Titans, a sledovalo jej téměř sedmdesát tisíc lidí. „Panovala úžasná atmosféra. Počasí nám vyšlo perfektně, led byl v dobrém stavu. Byla to skvělá zkušenost a všechno bylo vynikající, až na výsledek,“ řekl autor jedné branky Nashvillu Filip Forsberg. „Bojovalo se celý zápas, každý dal po dvou gólech v přesilovkách. Rozhodla ta (Stamkose) při hře pět na pět,“ upřesnil.