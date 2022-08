Jágr by se mohl vrátit na led koncem roku, teď Kladnu víc prospěje jako manažer

Padesátiletý hrající majitel hokejového Kladna Jaromír Jágr netrénuje a cítí, že aktuálně nemá na to, aby svému týmu pomohl na ledě. Myslí si, že momentálně je Rytířům prospěšnější v manažerské roli, i proto zmešká úvod sezony. Končit ale nechce. Věří, že pokud začne trénovat, bude stále hrát důstojnou roli. Do extraligy by znovu mohl naskočit v listopadu nebo v prosinci.

„Teď nedokážu hrát, nemám na to. Nemám čas připravit se stoprocentně na to, aby bych schopný odvádět výkony na ledě. Proto jsem řekl, že nebudu schopný začít sezonu. Hlavně je to z důvodu, že musím být někde jinde, a ne na ledě,“ řekl Jágr novinářům.

„Kdybych teď trávil čas trénováním, nedělal bych věci, které jsou pro Kladno jako oddíl, a ostatní věci bych zanedbával. Nemyslím si, že by to bylo dobré pro celou věc,“ uvedl člen prestižního Triple Gold Clubu, sdružující vítěze Stanley Cupu, mistrovství světa a olympijských her.

K návratu potřebuje čas na přípravu. „Nejsem blázen, abych si myslel, že v padesáti letech bez tréninku budu schopný konkurovat mladým trénovaným hráčům. Věřím, že pokud tomu dám trénink, budu schopný hrát pořád důstojnou roli, ale musí se tomu dát čas. Prostě ho nemám. A i když ho mám, musím ho použít na něco důležitějšího, než je v současnosti hokej,“ prohlásil bývalý útočník Pittsburghu, Washingtonu, New Yorku Rangers nebo Floridy.

„Věřím tomu, že kdybych měl jenom hokej a soustředil se na něj a dávalo mi to takový význam, být pořád dobrý, dokážu se připravit. Díkybohu jsem dostal talent, svaly tam pořád jsou. Jde akorát o to to znovu nastartovat plus získat motivaci,“ konstatoval Jágr.

Hráčskou kariéru ale ještě ukončit nechce. „Jsou tam určité výzvy, milníky, které bych si rád splnil. Věřím, že letos bude Winter Classic (zápas pod širým nebem). Bylo by to možná důstojné rozloučení s mojí kariérou. Neříkám, že úplné, ale takové velkolepé. Nikdy nevíte, co se může stát potom. Samozřejmě je tam chuť zahrát si v nové hale,“ podotkl Jágr, jehož Kladno se po ročním azylu v Chomutově vrátí na zrekonstruovaný zimní stadion.

Před návratem na led považuje za důležité zhubnout. „Musíš upravit jídelníček, obětovat se a trénovat. Vím z vlastní zkušenosti, že nemám problém to napálit a jít si za tím, ale zase tam hrozí zranění, protože svaly nejsou na momentální zátěž připraveny. Můžu vydržet dva tři týdny, ale potom se zraním. Dám tomu čas a věřím tomu, že v listopadu nebo v prosinci bych mohl pomoct,“ poznamenal druhý nejproduktivnější hokejista v historii NHL.

Věří, že Kladno bude hrát v nové sezoně důstojnou roli. V té minulé zachránilo extraligovou příslušnost v baráži s Jihlavou. „Důležité je, na rozdíl od minulých let, a dal jsem si to za cíl, že všichni hráči jsou podepsaní na víc než rok, na dva až tři. Byl ohromný rozdíl, když najednou tým začal šlapat jako tým a hráči nekoukali na vlastní statistiky a na to, kde budou hrát příští sezonu, ale měli svoje jisté. Věřím, že díky tomu přizpůsobí všechno týmu. Poprvé po dlouhé době skoro všichni, 90 procent hráčů, mají delší kontrakt,“ dodal Jágr.

Kladno oficiálně potvrdilo angažování Otakara Vejvody mladšího na pozici kouče, kde nahradí spolu s pokračujícím Jiřím Burgrem a Miroslavem Machem Davida Čermáka. Rytíři také na tiskové konferenci představili nové posily: obránce Ondřeje Slováčka z finského Lukko Rauma a lotyšské beky Oskarse Cibulskise ze švédského Brynäs a Kristapse Sotniekse z Dinama Riga. V ofenzivě v týmu pokračují po prodloužení kontraktů kapitán Tomáš Plekanec a kanonýr Adam Kubík.

V nové sezoně se Kladno vrátí do domácího prostředí na zrekonstruovaný ČEZ stadion, který bude slavnostně otevřen 16. září v zápase úvodního extraligového kola proti Pardubicím. Celý minulý ročník Rytíři odehráli v Chomutově.