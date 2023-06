Los rozhodl o soupeři Slavie v EL a Plzně a Bohemians 1905 v EKL

Dnešní los ve švýcarském sídle UEFA v Nyonu rozhodl, že Slavia Praha se ve 3. předkole Evropské ligy utkají s poraženým týmem z 2. předkola Ligy mistrů mezi Dniprem a Panathinaikosem Atény. Plzeň se ve 2. předkole Evropské konferenční ligy utká s kosovskou Dritou a Bohemians 1905 narazí na norský tým Bodö/Glimt.

Slavia se v 3. předkole Evropské ligy utká s Panathinaikosem, nebo s Dniprem

Slavia je v takzvané nemistrovské části Evropské ligy nasazená spolu s Olympiakosem. Podle regulí UEFA na sebe týmy z jedné země nemohou narazit, celek z Pirea se proto utká s poraženým z duelu Servette Ženeva - Genk.

S Panathinaikosem mají slávisté poměrně čerstvou zkušenost. Loni v létě s ním hráli v 3. předkole Konferenční ligy a po domácím vítězství 2:0 a remíze 1:1 v Aténách si vybojovali postup do závěrečného play off. Z něj po dvojzápase s Čenstochovou prošli do základní skupiny.

S Dniprem-1, který vznikl před osmi lety, české týmy dosud nehrály. Kvůli ruské invazi na Ukrajinu hraje mužstvo vedené někdejším reprezentačním obráncem Oleksanderem Kučerem ligové zápasy v Užhorodu a k domácím utkáním Konferenční ligy v minulé sezoně nastupovalo v Košicích.

Fotbalisté Plzně ve 2. předkole EKL narazí na Dritu, Bohemians čeká Bodö/Glimt

První zápasy jsou na programu 27. července, odvety se odehrají 3. srpna. Zatímco Viktoria začne doma, „Klokani“ zahájí dvojutkání venku. Domácí odvetu sehraje vršovický celek na stadionu Sparty na Letné. Bohemians na svém webu informovali, že po návštěvě z UEFA obdrželi oficiální zprávu komisaře, jež potvrdila nezpůsobilost Ďolíčku pro pořádání utkání EKL. Účast v hlavní fázi třetí nejvyšší evropské klubové soutěže zajistí oběma celkům jedině postup přes tři soupeře.

UEFA jako tradičně rozdělila týmy při losu do skupin, takže Plzeň i Bohemians 1905 měly na výběr z pěti variant. Západočeši byli mezi nasazenými kluby jako favorité, Pražané patřili do skupiny nenasazených celků. Bodö/Glimt je pro Bohemians patrně nejtěžší možný protivník. „Klokani“ mohli dostat ještě Poznaň, Trnavu, Osijek nebo lepšího z dvojice Pjunik Jerevan - Trans Narva.

Bodö/Glimt se v minulém ročníku dostal do skupiny Evropské ligy, kde obsadil třetí místo za Arsenalem a PSV Eindhoven. Poté aktuální lídr norské ligy v úvodním kole vyřazovací fáze Konferenční ligy vypadl s Poznaní.

Drita v uplynulé sezoně kosovské ligy skončila na druhém místě. Tým z města Gjilan se mistrem země stal třikrát, naposledy v sezoně 2019/20. Drita ještě nikdy nepostoupila do skupiny evropských pohárů.

Evropské poháry v nadcházející sezoně bude hrát také držitel titulu Sparta, která zasáhne do třetího předkola Ligy mistrů a má jistotu minimálně skupiny Konferenční ligy. Jméno prvního soupeře se dozví 24. července.