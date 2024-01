Messi obhájil vítězství v anketě FIFA The Best pro nejlepšího fotbalistu roku

Cenu The Best pro nejlepšího fotbalistu světa za uplynulý rok podle mezinárodní federace FIFA získal Argentinec Lionel Messi. Útočník Interu Miami obhájil loňský triumf a navázal na říjnové vítězství v jiné anketě Zlatý míč časopisu France Football.

Kapitán argentinských mistrů světa stejně jako ve Zlatém míči předčil Nora Erlinga Haalanda z Manchesteru City a Francouze Kyliana Mbappého z Paris St. Germain. Ani jeden z finalistů nebyl na galavečeru v Londýně osobně přítomen.

Šestatřicetiletý Messi anketu FIFA, která nese název The Best od roku 2016, vyhrál celkově už poosmé a vylepšil vlastní rekordní bilanci. Uspěl také v letech 2009 až 2012, 2015, 2019 a 2022. V období 2010 až 2015 byla anketa FIFA sloučena se Zlatým míčem. Letos federace zohlednila výkony od 19. prosince 2022, tedy po skončení světového šampionátu v Kataru, do loňského 20. srpna.

V anketě The Best volí reprezentační kapitáni a trenéři, fanoušci a zástupci médií. Messi i Haaland získali shodně 48 bodů, Mbappé 35 bodů. O nejtěsnějším triumfu bývalé hvězdy Barcelony, která loni v létě vyměnila PSG za Miami, rozhodlo více hlasů od kapitánů národních týmů.

Nejlepším trenérem byl zvolen Pep Guardiola. Španělský kouč loni s fotbalisty Manchesteru City vyhrál Ligu mistrů, anglickou ligu a Anglický pohár. Fotbalistkou roku se stala španělská mistryně světa Aitana Bonmatíová z Barcelony, která v říjnu získala rovněž Zlatý míč.

Guardiola, jenž ve čtvrtek oslaví 53. narozeniny, předčil italské trenéry Simoneho Inzaghiho a Luciana Spallettiho. Inzaghi s Interem Milán podlehl ve finále Ligy mistrů Manchesteru City 0:1. Spalletti, současný kouč italské reprezentace, dovedl Neapol k prvnímu ligovému titulu po 33 letech. Zástupce Manchesteru City kraloval také v kategorii brankářů - oceněn byl Brazilec Ederson.

Mezi trenérkami stejně jako loni uspěla Nizozemka Sarina Wiegmanová, jež s anglickými reprezentantkami získala stříbro na mistrovství světa. Vítězství v kategorii nejlepší brankářka roku obhájila Angličanka Mary Earpsová z Manchesteru United.

Puskásovu cenu za nejhezčí gól roku si odnesl Brazilec Guilherme Madruga z Botafoga za „nůžky“ zpoza šestnáctky v zápase s Novorizontinem ve druhé brazilské lize.

Cenu fair play si vysloužila brazilská reprezentace za solidární oblečení černých dresů na podporu útočníka Viníciuse Júniora z Realu Madrid, který ve španělské lize opakovaně čelil rasistickým urážkám.

Jedenáctku roku tvoří brankář Thibaut Courtois, obránci John Stones, Kyle Walker a Rúben Dias, záložníci Bernardo Silva, Jude Bellingham, Kevin De Bruyne a útočníci Haaland, Mbappé a Messi s Viníciusem Júniorem.

Na galavečeru byly rovněž uctěny nedávno zesnulé fotbalové legendy Bobby Charlton, Mario Zagallo a Franz Beckenbauer.