Sparta v problémech: Osm proher v řadě a vztek fanoušků. Spasit ji má nečekaný návrat

Znovu vyhlásili útok na titul – vždyť na zisk mistrovské trofeje v Praze čekají už od roku 2007. Mají nabitý kádr plný hvězd a útok s bombarďáky, které jim závidí celé Česko. Přesto se hokejová Sparta trápí. Prohrála už osm zápasů v řadě a tabulkou povážlivě klesá. Fanoušci volají po odvolání trenéra Josefa Jandače, vedení ale zvolilo jiné, netradiční řešení.

Kdo sledoval nedávný zápas Sparty s Olomoucí a odešel dříve od obrazovky, nestačil se divit. Když v 55. minutě zvyšoval Ladislav Zikmund na 3:0 pro Pražany, vypadalo na jasnou záležitost a dohrání utkání jen z povinnosti. Konečný výsledek? 4:3 po nájezdech pro Olomouc. Neskutečný kolaps, ostuda, rozčilovali se příznivci rudých barev. Sparta ztratila vyhraný zápas doslova během pár minut a zaznamenala čtvrtou prohru v řadě.

To ještě sparťané nevěděli, že šňůra porážek jen tak neskončí. Po hororovém závěru v Olomouci přišlo další kvarteto neúspěchů, naposledy ve čtvrtek na ledě trápícího se Litvínova. Pražský klub prohrál osm zápasů po sobě a ze čtyřiadvaceti možných bodů zapsal tři. Nelze se divit, že jeden z hlavních aspirantů na vítězství v lize je na devátém místě s více než dvacetibodovou ztrátou na vedoucí Třinec.

„Fanouškům se omlouváme, protože to, co předvádí, je hanba,“ nebral si servítky po poslední prohře na severu Čech obránce Adam Polášek. Dobře ví, že takhle se Sparta prezentovat nemůže. Ví to i vedení klubu, které se rozhodlo sáhnout do složení realizačního týmu, a tím mužstvo nakopnout. Nikoliv ale tak, jak by si fanoušci představovali a experti očekávali.

Kouč Josef Jandač v klubu nekončí, získává ale starou známou posilu. Na střídačce holešovického výběru ho doplní Miloslav Hořava. Coby trenérská dvojice spolu u rudých působili od února 2020, po skončení minulé sezony pak Hořava skončil a Jandač zůstal coby hlavní trenér. Teď je kladenský rodák zpátky, dle managementu má jít o rovnocenné duo.

„S Milošem jsme byli v kontaktu už delší dobu. Měli jsme velký zájem, aby u nás nadále působil. Jsme moc rádi, že se rozhodl pokračovat v rozdělané práci a opět utvoří rovnocenný tandem s Josefem Jandačem,“ okomentoval změnu sportovní ředitel Petr Ton.

Zda půjde skutečně o rovnocennou dvojici, nebo otěže převezme Hořava a Jandač se přesune do pozice asistenta, jak už příznivci v diskusích čile spekulují, je s otazníkem. Pro Spartu je ale nejpodstatnější, aby se zlepšily výkony a výsledky týmu.

„Pana Hořavu známe, víme, co může do týmu donést, a jeho příchod by nám mohl pomoci,“ vítá návrat zkušeného kouče Polášek. Zda svérázný stratég vrátí ambiciózní klub na vítěznou vlnu, ukážou už následující týdny.