Nedáš, dostaneš. Čeští fotbalisté nevyužili slibné šance a podlehli Španělům

Čeští fotbalisté v závěrečném čtvrtém červnovém utkání skupiny A2 Ligy národů ve Španělsku nepřekvapili. Stejně jako ve čtvrtek v Portugalsku prohráli 0:2.

Finalisty druhého ročníku soutěže a trojnásobné mistry Evropy poslal v Málaze ve 24. minutě do vedení Carlos Soler a v 75. minutě přidal pojistku střídající Pablo Sarabia. Reprezentanti ani v sedmém vzájemném duelu v samostatné historii nezvítězili a nenavázali na týden starou domácí remízu se Španěly 2:2.

Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého si ve čtyřech červnových zápasech připsali dvě porážky venku a po jednom vítězství a remíze doma. Na třetím místě tabulky mají jednobodový náskok na poslední Švýcarsko.

Brankář Unai Simón likviduje šanci Jana Kuchty. | zdroj: Profimedia

V září reprezentanti zakončí skupinu duely s Portugalskem a ve Švýcarsku. Vítěz tabulky projde do Final Four Ligy národů, naopak nejhorší mužstvo sestoupí do divize B. Český tým hraje elitní úroveň poprvé.

Liga národů do velké míry nahrazuje přípravné zápasy a týmům dává dodatečnou šanci postoupit na mistrovství Evropy či světa. Dvanáctka celků, které se nedostanou na Euro 2024 do Německa z klasické kvalifikace, by se měla v play off utkat o zbylá tři místa na šampionátu.

Skvělá atmosféra v hledišti. | zdroj: Profimedia

Mistři světa z roku 2010 se představili v Málaze poprvé od listopadu 2017 a ve městě v Andalusii způsobili fotbalovou horečku. Když se autobus s týmem přesouval z hotelu poblíž centra, lemovaly okolí stovky fanoušků. Třicetitisícový stadion byl vyprodán za 15 minut a řada dalších příznivců postávala za branami arény.

Český tým od začátku odvážně napadal a podobně jako v Portugalsku měl první dvě šance. V 18. minutě nejprve střelu Černého, jenž poprvé během červnového srazu nastoupil v základní sestavě, od tyče vyrazil Simón. Ještě větší šanci měl Kuchta, když postupoval sám na branku, ale obránce ho vytlačil do úhlu a španělský gólman jeho pokus vykopl.

Po půlhodině musel kvůli zranění střídat Sadílek a v sestavě ho nahradil Král. Chvíli nato udělal chybu při rozehrávce Simón, jenž v sobotu oslavil 25. narozeniny, ale Pešek ji nepotrestal. Sparťanský křídelník se dostal do šance i krátce po přestávce, oblouček přes gólman ale poslal nad.

Před polovinou druhého dějství napřáhl z dálky Král a Simón jeho ránu k tyči vyrazil na roh. Hosté drželi krok, ale v 75. minutě inkasovali podruhé. Torresův pokus z pravé strany tečoval Jemelka na zadní tyč, kde balon s klidem umístil do odkryté branky nedlouho po příchodu na trávník střídající Sarabia.

Hráč Sportingu Lisabon navázal na vítězný gól ze Švýcarska. Vzápětí mohl skórovat podruhé, ale technickou střelou minul. Španělé, kteří na rozdíl od Čechů postoupili na podzimní mistrovství světa, doma neprohráli už 22 utkání po sobě.

Španělsko - ČR 2:0 (1:0)

Branky: 24. Soler, 75. Sarabia. Rozhodčí: Cakir - Duran, Ongun - Bitigen (video, všichni Tur.). ŽK: Carvajal. Diváci: 30.389 (vyprodáno).

Sestavy:

Španělsko: Simón - Carvajal, García, Martínez, Alonso (78. Alba) - Soler (59. Gavi), Rodri, Koke (79. Busquets) - Asensio (72. Sarabia), Morata (59. F. Torres), Olmo. Trenér: Enrique.

ČR: Mandous - Zima, Brabec, Jemelka - Coufal, Souček, Sadílek (30. Král), Zelený (79. Kalvach) - Černý (60. Hložek), Kuchta (60. Jurečka), Pešek (79. Tecl). Trenér: Šilhavý.