Nejbohatší klub světa na pokraji sestupu. Zachrání ho zázračný trenér?

Mají tolik peněz, že je nemůžou nikdy utratit. Disponují majetkem, za který si mohou koupit všechny superhvězdy fotbalového světa. Brzy by chtěli vyhrát Premier League. Nejdřív z ní ovšem nesmějí spadnout. Z Newcastlu se stal před měsícem nejbohatší klub planety, teď ale řeší úplně jiné starosti. Ambiciózní tým je zralý na sestup do nižších pater, odvrátit ostudu má kouč Eddie Howe.

Před pár týdny se z Newcastlu během chvíle stal nejbohatší fotbalový klub na světě. Od původního vlastníka Mikea Ashleyho slavný celek koupilo konsorcium ze Saúdské Arábie, jehož majetek je zhruba čtrnáctkrát větší než jmění majitelů Manchesteru City. Přeloženo do lidštiny: dosud podprůměrný anglický tým má teď k dispozici v podstatě neomezené prostředky a může si koupit cokoliv a kohokoliv.

Z logiky věci se tak klub bude chtít co nejdříve zapojit do boje o nejprestižnější trofeje a prvenství v Premier League či Lize mistrů. Jeho prostředky budou tak obří, že jiné než nejvyšší ambice nedávají smysl. Ať chceme nebo ne, jsme svědky stvoření nového fotbalového giganta.

Než ale fanoušci začnou vidět Straky s poháry nad hlavou, je třeba se v nejvyšší ostrovní soutěži vůbec zachránit. Momentálně to totiž s Newcastlem nevypadá nejlépe. Klub je v tabulce po jedenácti odehraných kolech na předposledním místě, jako jediný tým v soutěži ještě ani jednou nevyhrál a na první nesestupové místo ztrácí už pět bodů. Je třeba urychleně zabrat, jinak bude klub utrácet astronomické částky coby mužstvo z druhé ligy.

Zázrak z Bournemouthu

Nové vedení proto angažovalo čerstvou sílu na trenérskou lavičku. Volba však nepadla na žádnou z trenérských celebrit, ale na třiačtyřicetiletého Eddieho Howea. Ten téměř celou kariéru kouče dosud spojil s Bournemouthem, se kterým dokázal nevídané věci. Někdejšího fotbalového trpaslíka přebíral v League Two, až ve čtvrté nejvyšší lize. Postupně ho ale dotáhl až do Premier League, kde ho dlouhých pět sezon držel - navzdory tomu, že šlo zázemím i ekonomicky o jeden z nejslabších celků, co kdy nejlepší ligu světa hrály.

Teď přichází s jasným cílem: Zachránit Newcastle. „Měl jsem z toho dobrý pocit. Tradice klubu je obrovská a ambice nových majitelů lákavé. Byla to pro mě výborná volba,“ usmíval se Howe na první tiskové konferenci. „Samozřejmě náš krátkodobý cíl je jednoduchý – posunout se tabulkou výše a udržet ligu. Situace v tabulce teď není dobrá,“ uvědomuje si nový trenér.

Součástí nejedné fotbalové diskuse je nyní debata, zda je bournemouthská legenda pro Straky tou pravou volbou. Není pochyb o tom, že jde o kvalitního kouče, který dovede vybudovat projekt a rozvíjet mladé hráče. Zároveň jde ale o ofenzivního trenéra a v zápasech jeho týmů není o branky nouze. Jestli Bournemouth pod Howeovým vedením něco nebyl, pak defenzivně zodpovědný celek.

Kluby, které bojují o holé přežití mezi elitou, přitom většinou sázejí na konzervativnější, opatrněji hrající kouče, kteří spoléhají na „nulu vzadu“ a hubené výhry. Podaří se anglickému kouči zachránit Newcastle v Premier League i s tímto přístupem? Anebo během trenérské pauzy svou filozofii přehodnotil? Dozvíme se už během následujících týdnů a měsíců.