Pastrňák s Krejčím potvrdili po odmlce mimořádnou souhru i v NHL

Obnovená spolupráce českých spoluhráčů Davida Pastrňáka a Davida Krejčího v týmu Bostonu dopadla na výbornou. Hned v prvním společném utkání po Krejčího návratu z extraligové Olomouce oba útočníci předvedli, že mezi nimi funguje jedinečná chemie, a to bez ohledu na kulisy. K výhře 5:2 na ledě Washingtonu pomohli společně celkem sedmi body a zarezervovali si pozice dvou největších hvězd úvodního utkání Bruins v sezoně.

Šestadvacetiletý Pastrňák dal gól a na tři nahrál. O deset let starší Krejčí měl jen o jednu asistenci méně. První bod díky přihrávce si v novém působišti po příchodu z New Jersey připsal navíc i Pavel Zacha, který oba Davidy doplnil ve druhé útočné formaci hostů. Barvy Bruins hájila dohromady šestice Čechů, vedle tria z druhého útoku nastoupili i obránce Jakub Zbořil a útočníci Jakub Lauko s Tomášem Noskem.

„Bylo to skvělé. Už jen fakt, že jsem mohl být zase zpátky s klukama a hrát na kluzišti NHL proti nejlepším hráčům světa... Mohl jsem si tak trochu otestovat úroveň své hry,“ řekl po utkání zámořským médiím Krejčí, jenž odehrál první zápas NHL od loňského května.

„Byl jsem nadšený a moc jsem se těšil, ale zároveň jsem byl i trochu nervózní. Jsem rád, že jsme to zvládli. Vracet se zpátky domů se dvěma body je skvělé. Bylo to pro mě opravdu důležité, důležitější než cokoliv jiného. A jsem opravdu rád, že se nám to podařilo,“ dodal Krejčí v obvyklém duchu a nastavení, jak ho znají hokejoví fanoušci.

Když se Krejčí rozhodl po sezoně 2020/21 z osobních důvodů opustit NHL s vidinou návratu domů, mnohé tím překvapil. Především proto, že v klubu z Massachusetts patřil stále k tahounům ofenzivy a uznávaným lídrům. Podle očekávání zářil poté i v dresu Olomouce na extraligových stadionech a velmi výrazně pomohl k bronzu českého týmu na mistrovství světa ve Finsku. I přesto nebylo dlouho zcela jisté, kam povedou jeho další kroky.

Přes 14 sezon více než spolehlivých služeb a dost možná i skvěle fungující souhra s Pastrňákem na šampionátu v Tampere mu nechaly otevřené dveře v Bostonu. Nabídnuté příležitosti využil Krejčí k návratu do nejlepší ligy světa, a pokud budou s Pastrňákem, jenž má rodáka ze Šternberka za svého mentora, pokračovat alespoň v podobném duchu, mají se nejen příznivci Bruins nač těšit.

„Výhra je skvělá věc, stejně tak je fajn, že jsme k ní jako lajna přispěli, ale druhá třetina nebyla z pohledu naší formace moc dobrá. Mluvili jsme o tom a pak už to bylo zase dobré. Tohle je výborná liga, ve které když uděláte chybu, tak jste za to potrestaní. A právě to se nám stalo ve druhé třetině,“ řekl Krejčí s poukazem na to, že právě jeho útok byl na ledě při obou inkasovaných brankách. „V téhle lize je to ale vždy o tom, jak dokážete zareagovat. A to se nám povedlo ve třetí části jako lajně i celému mužstvu,“ ocenil Krejčí.

Pastrňák zvýšil na začátku 16. minuty na 2:0 po povedené akci, při níž se mezi několika protihráči dostal z rohu kluziště mezi kruhy a z otočky skóroval. Od novinářů dostal otázku, zda může svou hru ještě dál zlepšovat. „Cítím se starý, ale pořád jsem přitom ještě docela mladý. Rozhodně si myslím, že se mohu dál zlepšovat. A snažím se o to každý den,“ ujistil Pastrňák, jenž byl v základní části minulé sezony se 40 góly jasně nejlepším střelcem Bruins a s celkem 77 body druhým nejproduktivnějším hráčem.

O možnostech jeho dalšího růstu je přesvědčený i Krejčí. „Vy ho vidíte jen při zápasech, ale já ho vídám i při tréninku, mám ho na očích každý den. Je to hráč světové třídy a zlepšuje se neustále sezonu za sezonou. Je to až bláznivé, protože on je vážně pořád lepší a lepší, prostě nemá žádné limity,“ prohlásil Krejčí.

V podobném duchu ale mluvil i Pastrňák o Krejčím v souvislosti s dalším průběhem sezony. „Bude to pro něj zase něco jiného. Vždy je to určitě rozdíl, když přejdete z velkého hřiště na menší. Ale hrál výborně a jako celý útok můžeme být ještě lepší. A myslím, že on se určitě bude jen zlepšovat. Už teď ale vypadal z mého pohledu vážně moc dobře,“ řekl Pastrňák.