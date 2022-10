Prsten za vítězství ve Stanley Cupu je z bílého zlata s diamanty, rubíny a safíry

Stejně jako byla nadmíru povedená cesta hráčů Avalanche za třetím Stanley Cupem v historii, na který klub čekal 21 let, je i samotný prsten mistrovským dílem. Je vyrobený ze čtrnáctikarátového bílého zlata s diamanty, pravými rubíny a safíry. Shora má prsten nápis „Stanley Cup Champions“, z jedné strany je vždy jméno hráče a drahými kameny poskládané číslo, z druhé pak letopočet 2022 a velký Stanleyův pohár se dvěma menšími po stranách jako připomínka úspěšných let 1996 a 2001.

Na vnitřní straně je pak vyryté týmové motto „Find a way“ (Najdi cestu) a pod ním výsledky jednotlivých sérií. Colorado muselo v cestě za celkovým triumfem podstoupit 20 bitev, z nichž odešlo jen čtyřikrát poraženo. Každý prsten obsahuje celkem 669 diamantů.

Na jedinečnosti dodává klenotu ještě navíc unikátní krabička. Když ji odměněný hráč, trenér či klubový majitel otevřou, na vnitřní straně víka se spustí krátké video jako připomínka závěrečných sekund posledního utkání finále s Tampou Bay, než mohly naplno propuknout oslavy.

Obvykle se cena těchto prstenů šampionů pohybuje v rozmezí od 20 do 30 tisíc dolarů a je zřejmé, že ani ten z letošní série nepatří k nejlevnějším. „Chtěli jsme znovu oživit cestu Avalanche na vrchol a tento prsten jejich příběh krásně vypráví,“ uvedl Chris Poitras, zástupce společnosti Jostens, která prsteny pro šampiony vyrábí.

