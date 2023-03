Patrik Schick obhájil vítězství v anketě o nejlepšího českého fotbalistu roku

Útočník Leverkusenu Patrik Schick byl podruhé za sebou zvolen nejlepším českým fotbalistou roku. Sedmadvacetiletý obhájce prvenství v 58. ročníku ankety Fotbalové asociace ČR zvítězil s náskokem více než 200 bodů před záložníkem Fiorentiny Antonínem Barákem, třetí skončil s odstupem pouhého bodu plzeňský brankář Jindřich Staněk.

Mezi trenéry poprvé vyhrál Michal Bílek, který vloni nečekaně dovedl Plzeň k ligovému titulu. Mezi fotbalistkami obhájila vítězství útočnice Andrea Stašková a talentem za uplynulý rok se stal brněnský Michal Ševčík. Výsledky dnes byly slavnostně vyhlášeny na galavečeru v pražském hotelu Hilton.

O pořadí rozhodovali členové fotbalové akademie, do níž patří prvoligoví trenéři, kapitáni prvoligových týmů, reprezentanti s minimálně 31 starty v národním týmu, vítězové uplynulých ročníků, zástupci médií a FAČR.

Schick si připsal druhé prvenství v anketě především díky vydařenému loňskému jaru. Ve druhé části minulé sezony dal za Leverkusen v německé lize osm branek, v součtu s předešlým podzimem zaznamenal 24 gólů a stal se druhým nejlepším střelcem soutěže. Během uplynulého roku Schick opakovaně zápolil se zdravotními problémy. Na podzim zasáhl pouze do 11 bundesligových zápasů a vstřelil jen dvě branky.

Za národní celek vinou zranění odehrál vloni pouze dvě utkání, připsal si jeden gól a s 18 trefami se posunul na dělené 12. místo historické tabulky českých a československých reprezentantů. Aktuálně Schicka trápí vleklé potíže s tříslem, kvůli nimž vynechá nadcházející úvodní duely kvalifikace mistrovství Evropy proti Polsku a v Moldavsku, ocenění v anketě ale převzal v Praze osobně.

„Minulá sezona pro mě byla skvělá, (po jaru) jsem to zakončil s 24 góly. Ale jak ta minulá sezona dobře skončila, tak ta nová špatně začala. V létě jsem měl první operaci třísel a od té doby se to se mnou táhne. Trápil se celý Leverkusen, plus já do toho ještě zdravotně,“ řekl na tiskové konferenci Schick.

„Takže tahle cena vzhledem k tomu druhému půlroku je pro mě trošku překvapení. Na druhou stranu vážím si jí možná ještě o trošku víc než vloni vzhledem k tomu mému zranění, které je nepříjemné. Je to jeden z nejtěžších momentů v mé kariéře,“ doplnil Schick, který hlasoval pro Baráka.

Ten na druhém místě ztratil na vítěze 216 bodů. Osmadvacetiletý ofenzivní středopolař vloni na jaře ještě v dresu Verony vstřelil v italské lize šest branek, na podzim pak zamířil do Fiorentiny a dal čtyři soutěžní góly. Reprezentační záložník vylepšil v anketě své dosavadní maximum, kterým bylo čtvrté místo za rok 2017.

Pořadí na druhé až čtvrté příčce bylo velmi vyrovnané. Barák měl pouze jednobodový náskok na brankáře Staňka, který na jaře pomohl Plzni vynikajícími výkony k nečekanému zisku českého titulu a na začátku této sezony k postupu do skupiny Ligy mistrů. I šestadvacetiletý gólman si vylepšil své maximum v anketě.

Jen o další tři body za Staňkem skončil na čtvrtém místě reprezentační kapitán a záložník West Hamu Tomáš Souček, jenž ve Fotbalistovi roku zvítězil v letech 2019 a 2020. Na páté příčce je už s velkou ztrátou téměř 300 bodů ofenzivní univerzál Adam Hložek z Leverkusenu.

Bílek v roce 2012 došel s českou reprezentací do čtvrtfinále mistrovství Evropy, premiérové vítězství mezi trenéry mu ale vynesl až mimořádně úspěšný loňský rok s Plzní. Viktorii po čtyřech letech dovedl k titulu a následně do skupiny Ligy mistrů. Sedmapadesátiletý kouč navázal na vítězství v anketě o fotbalistu roku 1989 a po Jozefu Chovancovi teprve jako druhý v historii triumfoval mezi hráči a později i trenéry.

„Je těžké říct, co pro mě znamená víc. Fotbalistou roku jsem byl před více než 30 lety, kdy jsme váleli se Spartou, dostali jsme se na mistrovství světa v Itálii. Hodně to pro mě znamenalo, že jsem vyhrál v obrovské konkurenci. Na téhle ceně pro trenéra mají velký podíl mí hráči, kteří hráli naprosto skvělým způsobem. O malinko víc pro mě zůstává, že jsem se stal fotbalistou roku,“ uvedl Bílek.

„Překvapení, že trenéra roku vyhrál trenér Plzně, ani tak není. Měli jsme výjimečný rok. Vyhráli jsme nečekaně ligu, ze tří těžkých předkol jsme se dostali do skupiny Ligy mistrů a vyhráli jsme podzimní část sezony. Za to patří pochvala všem v klubu,“ dodal Bílek.

Talentem byl zvolen brněnský Ševčík. Dvacetiletý záložník vloni na jaře postoupil se Zbrojovkou do nejvyšší soutěže a na podzim dal v lize sedm branek. Zároveň s reprezentační jednadvacítkou prošel na červnové mistrovství Evropy.

„Cena pro mě znamená hrozně moc. Když jsem se minulý rok pořádně dostal do chlapského fotbalu, tak bych to nečekal. Ale okolnosti tomu šly naproti. Osobně to řadím mezi největší úspěchy kariéry,“ řekl Ševčík.

Mezi ženami těsně obhájila prvenství útočnice Stašková. Dvaadvacetiletá hráčka, které během loňského roku zamířila z Juventusu Turín do Atlética Madrid, porazila o čtyři body záložnici Kateřinu Svitkovou, čtyřnásobnou vítězku ankety.

Do Síně slávy byli uvedeni mistři Evropy do 21 let z roku 2002 a průkopnice ženského fotbalu v Česku Eva Haniaková. Nejlepším eFotbalistou roku se stal Lukáš „T9Laky“ Pour, jenž navázal na vítězství z roku 2020.