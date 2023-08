Plzeň a Bohemians nastoupí k odvetám 2. předkola Konferenční ligy

Fotbalisté Plzně a Bohemians 1905 dnes nastoupí k odvetným zápasům 2. předkola Konferenční ligy a budou se snažit odvrátit hrozící konec v pohárové Evropě. Viktorii po překvapivé domácí bezbrankové remíze s Dritou čeká odveta v Kosovu, Pražané se po prohře 0:3 v Norsku pokusí zdramatizovat duel s mužstvem Bodö/Glimt.

„Klokani“ minulý týden dostali na hřišti lídra norské ligy tři branky. Domácí odveta se uskuteční na stadionu Sparty na Letné, jelikož vršovický Ďolíček je pro pořádání evropských zápasů nezpůsobilý. Utkání má výkop v symbolických 19:05.

Plzeňští svěřenci staronového trenéra Miroslava Koubka zažívají nepovedený vstup do sezony. Ve třech soutěžních zápasech nezvítězili a vstřelili jedinou branku. Jejich utkání v Prištině začne ve 20:00.

Soupeřem Sparty v předkole fotbalové LM bude Kodaň, která přešla přes Breidablik

Fotbalisté pražské Sparty se ve 3. předkole Ligy mistrů utkají s FC Kodaň. Dánští šampioni ve středu porazili v domácí odvetě 2. předkola 6:3 islandský Breidablik a podle očekávání navázali na triumf 2:0 z úvodního duelu.

Sparta začne dvojutkání 8. srpna od 20:00 v Kodani, odvetu odehraje 15. srpna doma. Letenští, kteří si hlavní fázi Ligy mistrů naposledy zahráli v sezoně 2005/06, by na cestě do skupiny museli přejít přes dva soupeře. Pokud by ve 3. předkole LM neuspěli, čekalo by je závěrečné 4. předkolo Evropské ligy. Minimálně skupinu Evropské konferenční ligy mají čeští šampioni jistou.

Na pikantní souboj se tak může těšit velká část realizačního týmu Sparty, dánští trenéři Pražanů v čele s hlavním koučem Brianem Priskem se postaví svým krajanům. Priske dokonce v Kodani dělal v sezoně 2016/17 asistenta, poté se vrátil do jiného dánského klubu Midtjyllandu.

Sparta se s Kodaní utkala v soutěžích UEFA dvakrát ve skupině Evropské ligy v sezoně 2009/10. Venku prohrála 0:1 a doma podlehla vysoko 0:3.