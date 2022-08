Plzeň na hřišti Karabachu zahájí play off o skupinu Ligy mistrů

Fotbalisté Plzně dnes rozehrají v Baku závěrečné play off Ligy mistrů proti Karabachu. Úřadující čeští šampioni, kteří v letošní kvalifikaci elitní soutěže vyhráli všechny čtyři zápasy, se v ázerbájdžánské metropoli chtějí přiblížit ke čtvrté účasti ve skupině. Utkání má výkop v 18:45 středoevropského letního času, odveta je na programu příští úterý na západě Čech.

Plzeňští mají na Karabach příjemné vzpomínky, protože ho před šesti lety vyřadili ve 3. předkole Ligy mistrů. Viktoria tehdy po domácí remíze 0:0 v Baku zachránila výsledek 1:1 gólem Michaela Krmenčíka z 85. minuty a postoupila díky pravidlu o vyšším počtu branek venku, které už neplatí. České týmy v dosavadních deseti pohárových duelech s ázerbájdžánskými soupeři neprohrály.

Karabach v minulém předkole předčil Ferencváros. Po domácí remíze 1:1 zvítězil v Budapešti 3:1. „Pro nás jsou nepříjemní, kvalita hráčů je opravdu veliká. I vzhledem k tomu, kam jsme se dostali, nás čeká nejtěžší soupeř. Jejich útočná vozba by se neztratila ani v lepších týmech,“ řekl před odletem novinářům plzeňský asistent trenéra Pavel Horváth.

Západočeši ve 3. předkole vyřadili Tiraspol po dvou výhrách 2:1 a vydělali si minimálně 8,63 milionu eur (asi 211 milionů korun) za účast v play off a jistotu nejméně skupiny Evropské ligy plus několik dalších desítek milionů korun za desetiletý koeficient. Za postup do skupiny Ligy mistrů by Plzeň dostala minimálně 15,64 milionu eur (asi 383 milionů korun) plus další finance za desetiletý koeficient a televizní práva.

Viktoria letos bojuje o Ligy mistrů jako jediný český zástupce. Skupinu si dosud zahrála třikrát. V letech 2011 a 2013 do ní postoupila z předkol a v roce 2018 přímo coby vítěz české ligy.