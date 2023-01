Podporu saúdské kandidatury na pořádání fotbalového MS prý Ronaldo ve smlouvě nemá

Vedení klubu an-Nasr odmítlo spekulace médií, podle nichž má hvězdný fotbalový útočník Cristiano Ronaldo ve smlouvě s klubem lukrativní klauzuli o podpoře kandidatury Saúdské Arábie na pořádání mistrovství světa v roce 2030.

Sedmatřicetiletý Ronaldo přišel do an-Nasru na konci prosince, kdy podepsal smlouvu do roku 2025 s ročním příjmem 200 milionů eur (asi 4,8 miliardy korun). Dalších 200 milionů měl podle médií dostat jako ambasador saúdskoarabské kandidatury, to ale klub popřel.

„Rádi bychom uvedli na pravou míru, že smlouva s Cristianem Ronaldem navzdory spekulacím žádné takové povinnosti nezahrnuje. Náplní jeho práce a hlavním cílem je pracovat se spoluhráči a přinést klubu úspěch,“ uvádí se v prohlášení an-Nasru.

Pořadatele šampionátu v roce 2030 bude FIFA vybírat na kongresu v příštím roce. Společně se o turnaj chtějí ucházet Ukrajina, Španělsko a Portugalsko, zájem má rovněž Maroko a společně také Argentina, Chile, Paraguay a Uruguay.

Ronaldo by se měl poprvé po přestupu do Saúdské Arábie představit v exhibičním zápase proti Paris St. Germain, za který nastupuje jeho dlouholetý argentinský rival Lionel Messi. Utkání, v němž se francouzskému šampionovi postaví výběr hráčů an-Nasru a al-Hilálu, se bude hrát ve čtvrtek 19. ledna v Rijádu. První soutěžní duel by pak měl Ronaldo odehrát 22. ledna proti Ittifáku. Úvodní dva zápasy v Saúdské Arábii musel vynechat kvůli disciplinárnímu trestu, který dostal na podzim za jarní incident s fanouškem ještě v dresu Manchesteru United.

Pětinásobný držitel Zlatého míče byl bez angažmá po listopadovém konci v Manchesteru United, jehož vedení i trenéra Erika ten Haga předtím zkritizoval v televizním rozhovoru. „Jsem výjimečný hráč. V Evropě jsem pokořil všechny rekordy a několik jich chci pokořit i tady. Tato smlouva je unikátní, jelikož jsem výjimečný hráč. Jsem velmi hrdý, že jsem udělal takhle důležité rozhodnutí. V Evropě moje práce skončila, vyhrál jsem všechno. Hrál jsem v nejvýznamnějších klubech. V Asii mě čeká nová výzva,“ vysvětlil před týdnem Ronaldo.