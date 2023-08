Pojď trénovat místo mě! Guardiolu vytočil kibicující fanoušek

Běžela dvaaosmdesátá minuta střetnutí a Citizens kráčeli za těsnou výhrou 1:0. V tom kamera zabrala Guardiolu, jak si z prostoru u postranní čáry, který je trenérům vymezen, vyběhl k boční straně tribuny vedle tunelu vedoucího do šaten. Začal vášnivě gestikulovat a zuřivě komunikovat s jedním z fanoušků v hledišti. Ten byl z koučovy reakce viditelně zaskočen, zároveň se ale pobaveně usmíval.

Pep Guardiola telling a fan who asked him to make some changes to come and do it himself pic.twitter.com/ew6YYRPxP3